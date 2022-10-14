Бухарест, 14 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Сегодня объемы заполнения газовых хранилищ в Румынии превышают 90%, что позволяет говорить о дальнейшей стабилизации цен на энергоносители в зимний период 2022-го — 2023-го года. Об этом 14 октября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам Чукэ, из 55 миллионов кубометров голубого топлива, необходимых для дневного зимнего потребления, почти половина производится внутри страны, а разница покрывается за счет импорта.

«Оценки показывают, что абсолютно нет проблем в газоснабжении населения и промышленности, — отметил, в частности, глава кабмина Румынии. — У нас уже хранится на 477 млн кубометров газа больше, чем в прошлом году, то есть 2,774 млрд кубометров из общей емкости в 3,07 млрд».

Предполагается, что в ближайшее время румынское правительство рассмотрит вопрос о снижении цен на природный газ для бытовых потребителей.