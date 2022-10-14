Токио, 14 октября 2022, 11:41 — REGNUM Ниже критического уровня в 30% упал рейтинг действующего правительства Японии, возглавляемого премьер-министром Фумио Кисидой, при таком падении часто происходят отставки главы японского правительства. Это 14 октября следует из результатов опроса общественного мнения агентства Jiji.

Япония
Япония
Dang Son

Уточняется, что исследование проводилось с 7 по 10 октября и в нём принимали участие 1266 совершеннолетних жителей Японии.

Согласно полученным результатам, действия нынешнего японского правительства одобряет только 27,4% респондентов.

При этом указывается, что главной причиной такого падения рейтинга правительства страны стали рост цен, похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте и обнаружившиеся связи почти половины депутатов от правящей в стране Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций «Церковь объединения».

Отметим, уровень доверия правительству в Японии ниже 30% считается критическим, так как он чаще всего становится причиной отставки кабинета министров и премьер-министра, что ведёт к выборам нового главы страны.