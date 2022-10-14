Токио, 14 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Ниже критического уровня в 30% упал рейтинг действующего правительства Японии, возглавляемого премьер-министром Фумио Кисидой, при таком падении часто происходят отставки главы японского правительства. Это 14 октября следует из результатов опроса общественного мнения агентства Jiji.

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Уточняется, что исследование проводилось с 7 по 10 октября и в нём принимали участие 1266 совершеннолетних жителей Японии.

Согласно полученным результатам, действия нынешнего японского правительства одобряет только 27,4% респондентов.

При этом указывается, что главной причиной такого падения рейтинга правительства страны стали рост цен, похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте и обнаружившиеся связи почти половины депутатов от правящей в стране Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций «Церковь объединения».

Отметим, уровень доверия правительству в Японии ниже 30% считается критическим, так как он чаще всего становится причиной отставки кабинета министров и премьер-министра, что ведёт к выборам нового главы страны.