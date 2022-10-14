Москва, , 11:39 — REGNUM Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года, следует из распоряжения правительства России, опубликованного на сайте правовой информации.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно распоряжению, восстановительными работами разрушенных конструкций Крымского моста в акватории Керченского пролива займётся ООО «Нижнеангарсктрансстрой», став единственным подрядчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт на Крымском мосту был совершён около 6 утра 8 октября.