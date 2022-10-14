12:16 14.10.2022

Ставропольский край окажет помощь в реабилитации бойцам, получившим ранения в ходе выполнения воинского долга во время СВО. На курортах Кавказских Минеральных Вод проводится работа по организации такой помощи.

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В находящихся под контролем террористического режима Киева Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской областях объявлена воздушная тревога. Об этом 14 октября сообщают киевские СМИ.

ТОСы Бурятии направят 70 млн рублей на помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Читайте подробнее: В Херсонской области открыли горячую линию для желающих уехать

«Через меня, через мой военкомат прошло большое количество наших земляков. Цифры называть не буду — и так понятно. Мы выполнили задачу, — сказал Мельников в своём видеообращении. — Считаю необходимым свое присутствие на переднем крае, где мы будем защищать свою Родину. Поэтому как офицер, военнослужащий я принял решение призваться на военную службу по мобилизации из запаса».

Военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска Олег Мельников решил отправиться в зону спецоперации по мобилизации. Он подчеркнул, что были мобилизованы «самые преданные, надежные, готовые к защите нашего Отечества».

В настоящее время союзные войска ведут активные бои с киевскими нацистами на окраинах города Артёмовск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 октября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко .

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка

Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Читайте также: Средства ПВО сбили над Мариуполем две ракеты

Две ракеты сбили в небе над Мариуполем, сообщили 14 октября в администрации города.

Подробности в материале: Киевские войска открыли огонь по Донецку и Яковлевке

ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Яковлевку. Об этом 14 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Об этом: В ЛНР заявили об отходе сил Киева на новые позиции в Артёмовске

США настаивают на атаке киевских боевиков на Херсон ради своей выгоды, сообщил 14 октября глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

Желание киевского режима вступить в НАТО не очень волнует Белоруссию. Об этом 14 октября заявил президент страны Александр Лукашенко.

Читайте подробнее: В Самарской области вернут некоторых мобилизованных из частей

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областной призывной комиссии по мобилизации.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал указание муниципальным призывным комиссиям рассмотреть вопрос об отмене некоторых решений по призыву в связи с новыми указаниями Минобороны России о порядке предоставлении отсрочки. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Подробности в материале: Сальдо: выезд жителей Херсонской области будет строго добровольным

Выезд жителей с территории Херсонской области будет строго добровольным, сообщил 14 октября врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Киевский режим используетРСЗО большой дальности и беспилотники-камикадзедля атак на территории Центральногофедерального округа, в таких обстоятельствах хранитьвооружение и боеприпасы«в стационарных и давно разведанных сооружениях» недопустимо, убежден военкор.

Необходимо использовать опыт противника при выстраивании схем накопления и подвоза боеприпасов на фронт, отметил 14 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

Подробности в материале: Новак надеется, что ЕС не установит потолок цен на газ

Читайте также: В ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска

На окраинах Артемовска в Луганской Народной Республике завязались городские бои, сообщил 14 октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Киевские спецслужбы пытаются затопить часть Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов .

Подробности в материале: ЕС на пути к глубокой и прогрессирующей деградации — политолог

«Это было отмечено многими объективными экспертами, — уточнил Бирюков. — Деиндустриализация достаточно давно протекала даже в странах из старого «ядра» ЕС (Франция, Италия, Испания и другие) и в большинстве случаев стала необратимой; новые индустриальные гиганты в пределах Евросоюза при этом не возникли, в то время как депрессивная периферия на юге и на востоке ЕС постоянно разрасталась. Происходящее сегодня из-за санкций против России разрушение экономики Германии как последнего индустриального «оплота» объединенной Европы неизбежно запускает процесс если не полного распада еврозоны как единого экономического пространства, то, по крайней мере, её вхождения в ситуацию глубокой и прогрессирующей деградации».

Несамодостаточность и уменьшающаяся субъектность ЕС как коллективного экономического субъекта проявились достаточно давно. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков .

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Подробности в материале: Глава МИД Турции: встреча Путина и Зеленского пока не предвидится

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не предвидится.

В Харькове прогремели несколько взрывов. Об этом сообщают 14 октября киевские СМИ со ссылкой на слова мэра города Игоря Терехова.

Российские войска пресекают в Херсонской области все попытки прорыва киевских военных. Об этом 14 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Предназначенный для помощи в замещении поставленного киевскому режиму оружия странам Евросоюза резервный фонд сообщества не может справиться с потоком запросов на такое замещение. Об этом 14 октября сообщает американское издание Politico.

Боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Применение ядерного оружия на территории б. УССР никогда не ставили себе целью ни президент России Владимир Путин , ни российское руководство. ОБ этом 14 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC в Астане.

Об этом: Силы ПВО в Белгороде отразили очередную атаку ВСУ

Над территорией Белгорода и пригородов днём 14 октября сработала система ПВО, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: Глава села в Северной Осетии пошел добровольцем в зону СВО

В Северной Осетии принял решение пойти добровольцем в зону проведения специальной военной операции глава администрации Кизлярского сельского поселения Заур Алашев . Он является офицером запаса и в трудное для страны время не смог остаться в стороне от защиты Родины.

Читайте подробнее: В Чечне заявили о скором освобождении новых населенных пунктов в ДНР

В ближайшее время российские войска смогут освободить в ДНР новые населенные пункты, заявил секретарь совбеза Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов.

Об этом: Военком Москвы опроверг данные о вручении повесток у станций метро

Возле станций метро Москвы не проводится вручения повесток о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев .

Подробности в материале: ВС России отразили атаки ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения, Вооруженные силы России нанесли киевским боевикам огневое поражение. Об этом 14 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Об этом: ВС РФ уничтожили базу иностранных наёмников под Николаевом

В ходе проведения специальной операции российские военные уничтожили пункты временной дислокации подразделений бригады киевских боевиков. Об этом 14 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Читайте также: В Херсонской области ежедневно задерживают информаторов ВСУ

Полиция Херсонской области задерживает наводчиков и информаторов ВСУ практически каждый день, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо .

Читайте также: Рамзан Кадыров показал видео с рвущимися в бой ранеными

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором раненые спецназовцы отряда «Ахмат» говорят о желании поскорее вернуться в строй. Они получили ранения и попали в центральную городскую больницу города Луганска. На видеокамеру командира отряда Апты Алаудинова , который докладывает главе Чечни о том, что они переживают, что не смогли довести дело до конца и попали в госпиталь, они заверяют о своей готовности встать в строй сразу же, как только их «починят».

Читайте также: Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены российскими военными за сутки

Российские военные продолжают наносить удары по военным объектам киевских боевиков на территории б. УССР и Донецкой Народной Республики. Об этом 14 октября сообщили в Министерстве обороны России.

«В этот важный день почтили память земляков, которые отдали жизни за свободу нашей родной земли от нацистов, а также передал казакам знамя с ликом Иисуса Христа. Казаки всегда защищали наше православное Отечество. И сегодня также плечом к плечу воюют запорожские, донские, крымские, терские и кубанские казаки. Все вместе они бьют врага и супостата на нашей земле. Уверен, что знамя с ликом Спасителя послужит общему делу и вновь будет гордо реять над освобождённой Запорожской областью, благословлять её и приближать нашу Победу. История повторяется, и Запорожский край будет освобождён от неонацистов. Мы обязательно отпразднуем Победу в Запорожье и Днепропетровске, Николаеве и Одессе, Харькове и Киеве…»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале напомнил, что 14 октября мы отмечаем три важных праздника — Покрова Пресвятой Богородицы, День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков и День запорожского казачества:

На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области, Вооруженные силы России все атаки отразили. Об этом 14 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Арсенал с запасом западного вооружения и техники, а также объекты системы военного управления и энергетики поразили ВС России высокоточным оружием в Львовской, Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщает 14 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Читайте подробнее: ВС России сорвали три атаки ВСУ на купянском направлении

Войска киевского режима трижды пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении, но были остановлены и понесли потери. Об этом сообщает 14 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Подробности в материале: Лукашенко: Москва и Минск не хотят эскалации с Западом

Россия и Белоруссия не хотят эскалации с Западом, однако вынуждены защищаться. Об этом заявил 14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах саммита в Астане.

Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-24 ВСУ в Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также: Средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ и 14 снарядов РСЗО

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 беспилотников ВСУ и 14 снарядов РСЗО над населёнными пунктами республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также над Харьковской и Днепропетровской областями. Об этом сообщает 14 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

В Донецкой Народной Республике съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел. Об этом 14 октября сообщает сайт телеканала.

В настоящее время ведутся переговоры по вопросу о возвращении в Россию удерживаемых террористическим киевским режимом российских моряков, в этом вопросе есть подвижки. Об этом 14 октября рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Кроме того, дети северян, призванных в рамках частичной мобилизации и принимающих участие в СВО, будут бесплатно посещать детские сады.

«Детям мобилизованных северян предоставят бесплатное питание в образовательных учреждениях. Таким правом смогут воспользоваться ученики общеобразовательных организаций, а также студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций», — сообщил штаб.

Мурманская областная дума сегодня, 14 октября, приняла ряд решений для детей мобилизованных граждан и участников СВО. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Маск показал — он не ливерная колбаса», — развивает тему Галина Д.

«Маск молодец!!! Не дал себя опустить!!! В отличие от Шольца!» — считает Анатолий.

Заявление основателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска, подтвердившего, что его компания не намерена дальше оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для киевского режима, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди интересуются причинами, по которым мультимиллиардер сделал такое заявление.

«Даст ли Европа себя умертвить, следуя в фарватере политики США, являясь заложником своей либеральной идеологии и устаревшей картины мира? Ведь привычный мир впервые за несколько сот лет (Запад неоспоримо доминировал над Востоком с начала XIX века) стал кардинально меняться. Такие перемены побуждают ломать себя, изменять свою картину мира и риторику. Вот мы и наблюдаем шараханье европейской элиты, от непримиримых речей и действий против России до озабоченности на тему, как нам жить дальше, рассуждений о мире, призывов к диалогу… — отметил Полухин. — Шараханье Запада будет долгим. Ведь устоявшиеся картины мира так быстро не меняются. А расставаться с возделанным садом Борреля ой как не хочется! На протяжении большей части человеческой истории всегда доминировал Восток. Лидерство Запада — это даже больше исключение, а не правило. А кладовая мировых ресурсов оказалась в России, Северной Евразии в западной терминологии, то есть у военной сверхдержавы. Однако крушение Запада может оказаться весьма быстрым».

Любое общество, как и любой человек, имеет бессознательное стремление к смерти и жизни. Всегда та или иная чаша этого стремления обладает большей силой. В Европе мы видим сейчас борьбу Танатоса (смерти) и Эроса (жизни). Что победит в итоге, непонятно. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин .

Об этом: Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево

Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Попавшие под обстрел члены съёмочной группы телеканала «Звезда» не пострадали. Об этом 14 октября сообщается в телеграм-канале телеканала.

Читайте подробнее: В Башкирии произвели первую партию печей для обеспечения войск

Он сообщил, что печи изготавливает один из местных предпринимателей. Ранее образец конвекционной печи пиролизного типа с высоким КПД и экономичным расходом дров был передан военнослужащим для испытаний.

Первую партию пиролизных печей конвекторного типа для обеспечения войск изготовили в Башкирии. Об этом 14 октября сообщил глава администрации Бирского района Антон Талалов на своей странице в социальной сети.

Читайте также: Киевские каратели обстреляли Донецк и Александровку

Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Александровку, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Читайте подробнее: Минобороны РФ показало пуски ракет по арсеналу ВСУ во Львовской области

Видеозапись пуска российских высокоточных ракет большой дальности по арсеналу киевских боевиков во Львовской области обнародовало 14 октября Минобороны РФ.

Об этом: Ремонтники восстанавливают повреждённые ракетой пути в Белгородской области

Ремонтные бригады железнодорожников оперативно восстанавливают повреждённые ракетой пути в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом журналистам 14 октября сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев.

Подробности в материале: Лукашенко упрекнул США за поставки вооружения Киеву

«Тем более ход ситуации на фронте никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят», — сказал Лукашенко.

США поставляют киевскому режиму вооружения вместо того, чтобы помочь мирным переговорам. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью каналу NBC.

Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ в 14:55 с позиций ВСУ в Красногоровке. По Петровскому району выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Путин: сейчас нет необходимости в массированных ударах по территории бывш. УССР.

Владимир Путин на пресс-конференции в Астане ответил на вопрос, будет ли существовать [киевский режим] в будущем. Журналист уточнил: «Как государство».

Путин также отметил заметную роль президента Турции в обмене пленными между РФ и киевским режимом: «Он реально включался лично в эту работу».

Россия не ставит перед собой задачу уничтожения территории б. УССР, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин.

Об этом: Ветераны спецслужб из Мурома купили для участников СВО автомобиль

Автомобиль ГАЗ-69, переоборудованный под современные условия, купили для участников СВО ветераны военной контрразведки и управления ФСБ по войскам национальной гвардии из Мурома Владимирской области.

Американцы не должны вникать в проблемы Владимира Зеленского , с ним надо попрощаться в стиле: «Удачи, дружище!» Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон .

«Россия действует правильно и своевременно», — так Путин ответил на вопрос журналиста, не жалеет ли он о начале СВО.

Об этом: Депутат Архангельского облсобрания предложил закрыть Северодвинск

«Все мы живём и работаем в сердце атомного судостроения России! И считаем, что находимся в зоне риска террористической атаки на промышленные объекты, детские и учебные учреждения города. Поэтому предлагаю выразить свое мнение голосованием по закрытию города на время проведения СВО», — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Депутат Архангельского областного Собрания Николай Зеленовский (ЛДПР) предложил закрыть въезд в Северодвинск на время проведения спецоперации.

Власти Германии предпочитают соблюдать обязательства перед НАТО, поставляя Киеву оружие, хотя это противоречит интересам немцев, заявил 14 октября журналистам российский президент Владимир Путин .

Подробности в материале: Белгородские власти проверят подвалы и раздадут жителям спецпамятки

Состояние подвалов на случай использования их как убежищ поручил проверить ответственным лицам на заседании оперативного штаба губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили корреспонденту 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Добровольцы Запорожской области приняли присягу и отправились на тренировочные стрельбы. Народная милиция ДНР

Единовременную региональную выплату решено установить для жителей Владимирской области, участвующих в СВО составе добровольческих отрядов. Об этом 14 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.

Читайте также: Путин отметил личное участие Эрдогана в обмене пленными между РФ и Киевом

При этом российский лидер выразил благодарность своему турецкому коллеге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял личное участие в организации обмена пленными между Россией и киевским режимом, заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану.

Так он прокомментировал очередной обстрел Донбасса со стороны ВСУ, результатом которого, в частности, стало разрушение частного дома, в котором живет 80-летний пенсионер. Это еще один пример стрельбы киевской армии по объектам, которые ни в каком смысле не могут считаться военными целями.

Киевский режим — это «обезьяна, которой Запад даёт в руки оружие», отметил 14 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Кроме того, продолжаются артиллерийские обстрелы, под огнём ВСУ находятся Горловка, Зайцево, Александровка и несколько районов Донецка, добавил Котенок.

«На одной из таких мин сегодня подорвался гражданский автомобиль в Макеевке», — рассказал военкор.

Читайте подробнее: Медведев заявил о необходимости масштабного выпуска беспилотников в России

Об этом он сообщил по итогам посещения предприятия по производству БПЛА «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) доказали свою боевую эффективность и необходимо обеспечить их массовое поступление в зону проведения спецоперации, заявил 14 октября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев .

Читайте подробнее: ВС РФ уничтожили арсенал с западным оружием в Львовской области

Арсенал с западным вооружением уничтожен в Львовской области в ходе спецоперации ВС РФ, сообщил 14 октября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков .

Подробности в материале: Пять белгородских сёл остались без электричества после обстрела ВСУ

Со стороны ВСУ днём 14 октября обстреляно село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Читайте подробнее: В Госдуме предложили добавить 1 трлн рублей на Вооруженные силы России

В условиях специальной военной операции следует увеличить расходы на оборону еще на 1 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП).

Читайте также: Боевики ВСУ за день выпустили по ДНР 150 снарядов

Отмечено, что только по Донецку боевики киевского режима выпустили 78 155-мм снарядов. Под удар попали Киевский, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города.

С артиллерийских позиций ВСУ с утра по населенным пунктам Донецкой Народной Республики было выпущено 150 снарядов, сообщает 14 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Бандеровские боевики не смогли переправить через реку Ингулец колонну военной техники: ВС РФ уничтожили её, ударив высокоточными ракетами ЛМУР воздушного базирования. Это произошло на николаево-криворожском направлении.

Читайте также: В Киеве заявили о стабилизации энергоснабжения на подконтрольной территории

По его словам, с 13 октября перестал применяться график принудительных ограничений потребителей и можно заявлять о стабильной работе энергосетей.

Читайте также: Рогов поздравил Запорожье с годовщиной освобождения города в 1943 году

Нынешняя оккупация длится уже 31 год», — написал он.

«В 1943 году операция по освобождению моего родного Запорожья после трёх лет нацистской оккупации заняла четыре дня.

Город Запорожье, освобожденный в 1943 году от оккупации германских нацистов, живёт под новой оккупацией уже 31 год, заявил 14 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами 14 октября напомнил, как поступил киевский режим с крымчанами и как в итоге Крым вернулся к нормальной жизни.

«Накануне он же (Шмыгаль — прим. ИА REGNUM ) требовал от жителей экономить не менее 25% от стандартного объёма потребляемой электроэнергии, а власти Львова заявляли, что на ремонт поврежденных объектов уйдёт несколько месяцев», — напомнил Котенок.

Как сообщалось ранее, Денис Шмыгаль заявил, что энергоснабжение восстановлено, веерные отключения более не применяются, но вместе с тем признал, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за разрушений.

Заявления киевского премьер-министра о восстановлении энергоснабжения на всей контролируемой режимом территории, «мягко говоря», не соответствуют действительности, отметил 14 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Владимир Зеленский начинает чрезвычайно забываться, требуя у США неимоверных подачек в тот самый момент, когда экономика Штатов находится в критической ситуации, заявил 14 октября ведущий Fox News Такер Карслон.

Подробности в материале: Нынешнюю политику поддержки Киева США отменят при одном условии

Американское руководство под давлением общественного мнения поменяет свою политику в отношении Киева, если начнут гибнуть солдаты США, заявляет обозреватель The National Interest Леон Хадар.

В Пентагоне заявили, что могут найти альтернативных Маску партнеров для обеспечения военных киевского режима спутниковой связью — РИА Новости.

Об этом: Движение грузовых машин по Крымскому мосту запустят 15 октября

По его словам, все грузовики будут досматриваться перед въездом на мост.

Движение грузового автомобильного транспорта по Крымскому мосту может быть запущено вечером 15 октября, заявил 14 октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин .

Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручены госнаграды и сертификаты на жилье. Начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников передал от министра обороны РФ Сергея Шойгу слова благодарности за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.

19:32 14.10.2022

В Архангельске создадут Фонд поддержки мобилизованных в ВС РФ. Об этом сообщает региональное правительство.

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Читайте также: В Архангельске создадут Фонд поддержки бойцов СВО

19:37 14.10.2022 На киевский режим в последнее время США и страны НАТО пролили «золотой дождь» из разнообразного вооружения, заявил 14 октября советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Столь двусмысленными словами он сопроводил заявление министра обороны киевского режима Алексея Резникова о том, что скоро Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS из США и уже получил первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии. Читайте подробнее: США и НАТО оросили Киев «золотым дождём» — откровения Арестовича

19:52 14.10.2022 После громких звуков в небе над Белгородом на некоторых улицах города пропал свет, передаёт 14 октября корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Белгороде частично пропал свет после взрывов

20:02 14.10.2022 Врач из Карачаево-Черкесии Мурат Карбашев, участник спецоперации, попавший в плен — на свободе. Его освобождение стало возможным при непосредственном участии главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил 14 октября руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Подробности в материале: Рамзан Кадыров помог освободить из плена врача из Карачаево-Черкесии

20:03 14.10.2022 Пожар начался на подстанции 110 кВт в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ вечером 14 октября, написал губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. Об этом: После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт — губернатор Гладков

20:04 14.10.2022 Мэр Северодвинска Игорь Скубенко ответил на предложение депутата Архангельского областного собрания Николая Зеленовского (ЛДПР) закрыть город на период проведения спецоперации. «Это вопрос номер один в ежедневной работе всех наших федеральных, областных и муниципальных структур. Наш город и предприятия надёжно защищены от угроз», — написал чиновник, отметив, что перед вынесением таких вопросов в публичную плоскость депутату следовало бы посоветоваться с представителями исполнительной власти. Об этом: Мэр Северодвинска ответил на предложение депутата закрыть город из-за СВО

20:35 14.10.2022 В Херсонской области открыли горячую линию для желающих покинуть регион +7 800 301 99 99.

20:41 14.10.2022 The Washington Post: военные, поддерживающие киевский режим, уже восемь месяцев находятся на фронте без ротации и отдыха, обстрелы российской артиллерии и известия о новых мобилизационных резервах России вызывают среди подразделений ВСУ падение дисциплины на фоне нехватки людей и ресурсов.

20:50 14.10.2022 Американский предприниматель Илон Маск был внесен 14 октября в список скандального сайта «Миротворец» за отказ его компании SpaceX оплачивать киевскому террористическому режиму интернет Starlink. Читайте подробнее: «Миротворец» добавил Маска в список после отказа оплачивать Starlink Киеву

21:19 14.10.2022 Экипажи вертолетов Ми-35 успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО. Министерство обороны РФ

21:20 14.10.2022 Советник главы офиса президента Зеленского Арестович заявил, что Киев за последние несколько дней получил большое количество западного вооружения.

21:26 14.10.2022 Способ обеспечить работу спутникового интернета Starlink на территории б. УССР киевский режим найдёт, лишь бы SpaceX дала Киеву время договориться на этот счёт, написал 14 октября советник Зеленского Михаил Подоляк в социальной сети. Об этом: Киев заявил, что не хочет терять связь Starlink

21:27 14.10.2022 Из данных противника: армия России ведёт огонь по ВСУ вдоль всей линии фронта, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

21:52 14.10.2022 Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил об очередном обстреле Куйбышевского района.

21:55 14.10.2022 Командующий ныне группировкой войск специальной военной операции на территории б. УССР генерал армии Сергей Суровикин всегда был требователен и жёсток, но при этом горячо желал своим подчинённым победы и славы, сообщил начальник Центрального пограничного музея ФСБ России Николай Берсенёв на своей странице в ВК. Читайте также: Суровикин всегда желал своим солдатам победы и славы — Николай Берсенёв

21:58 14.10.2022 Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанное на пресс-конференции в Астане, о том, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Путин: Мобилизация кончится через 14 дней. Сеть: «Несмотря на все проблемы»

22:04 14.10.2022 По словам Кулемзина, также продолжается обстрел Киевского района Донецка. По данным СЦКК, бандеровские каратели в 21:40 из н. п. Нетайлово выпустили по мирным жителям Донецка еще три снаряда калибром 155 мм. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

22:23 14.10.2022 Вооружённые формирования киевского режима выпустили не менее десяти снарядов по кварталам и окрестностям Энергодара, сообщает вечером 14 октября военно-гражданская администрация города. Читайте подробнее: Боевики ВСУ выпустили не менее 10 снарядов по городу Энергодар

22:26 14.10.2022 На удар ВСУ по подстанции в Белгороде нужно ответить не возбуждением очередного уголовного дела, а отключением всех распределительных установок на территории б. УССР, написал 14 октября в своем телеграм-канале основатель частной оружейной компании Владислав Лобаев. Как сообщалось ранее, в результате удара по подстанции в Белгороде жилые дома в части районов города были обесточены, подача электричества возобновилась через два часа. «Можно возбудить новое уголовное дело, а можно погасить все ОРУ 750 кВ, чтоб не тратить бумагу и два раза не вставать. В дальнейшем гасить более мелкие очаги клятой радяньской электрификации, немедленно, в ответ на теракты», — написал Лобаев. Об этом: Оружейник Лобаев: на удар по Белгороду надо ответить не уголовным делом

22:27 14.10.2022 Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях.

22:48 14.10.2022 «На стороне киевских нацистов воюют много зарубежных бойцов. Возможно, какой-то аналог французского легиона, возможно, наёмники из ближнего зарубежья, возможно, из дальнего», — заявил корреспонденту Владу Андрице и. о. командира 4-го батальона 6-го казачьего полка с позывным Кипиш.

22:57 14.10.2022 Военкор Евгений Поддубный 14 октября ответил в своем телеграм-канале на вопросы подписчиков о том, «доколе» будут продолжаться удары ВСУ по жилым районам и инфраструктурным объектам Белгородской области. «[Будут обстреливать,] пока мы не победим. Пока не лишим киевский режим боеспособных вооруженных сил, либо до тех пор, пока не лишим [территорию б. УССР] киевского режима. И над этой задачей сейчас работает лучшая часть нашей армии и лучшая часть нашего общества в целом», — написал Поддубный. Белгород находится вне зоны поражения артиллерии противника, поэтому ВСУ используют ракеты, пояснил военкор. Город «прикрыт» эшелонированной системой ПВО, большая часть ракет ВСУ уничтожается в воздухе, но ни одна система ПВО не может обеспечить перехват всех целей, отметил Поддубный. Читайте подробнее: Военкор Поддубный рассказал, «доколе» будут обстреливать Белгород

22:58 14.10.2022 Из Очакова в Николаев идёт большая колонна военной техники ВСУ, сообщает в своем ТГ-канале журналист Руслан Осташко.

23:13 14.10.2022 В Херсонской области российские военные держат оборону, и среди них есть бывшие военнослужащие ВСУ. Об этом заявил на встрече в Москве публицист и военный блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Блогер: Бывшие служащие ВСУ доблестно сражаются за Россию

23:28 14.10.2022 Следственный комитет России проведёт расследование по факту обстрела в Белгороде, вызвавшего пожар на подстанции, сообщает 14 октября телеграм-канал СК РФ. «Следственным комитетом будут зафиксированы и расследованы очередные факты обстрелов территории Белгорода и области», — указано в сообщении. Читайте также: Следственный комитет завёл дело по факту обстрела подстанции в Белгороде

00:00 15.10.2022 Российские десантники показали высокую боеспособность во время спецоперации. Об этом на встрече в Москве рассказал публицист и военный блогер Алексей Живов, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Блогер: ВДВ РФ уничтожили несколько танковых экипажей ВСУ холодным оружием

00:11 15.10.2022 Нехватка личного состава и ряд других проблем в ВС РФ усложняют оборону рубежей России. Об этом ИА REGNUM 14 октября заявил волонтер на условиях анонимности. Об этом: Волонтер: ВС РФ не хватает личного состава, матчасти, связи и разведки

00:32 15.10.2022 Аварийные службы полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, часть которого оставалась без электричества после обстрела подстанции, сообщили в пресс-службе электросетевой компании «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Читайте подробнее: В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела

03:19 15.10.2022 Владимир Зеленский утверждает, что киевский режим восстановил 15 объектов энергосистемы, поврежденных из-за ударов российских военных по инфраструктуре в районах бывш. УССР, которые находятся под контролем Киева. Об этом главарь нацистского режима заявил в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале. Читайте подробнее: Зеленский утверждает, что Киев восстановил 15 объектов энергетики

04:40 15.10.2022 США понимают важность обеспечения вооружённых формирований киевского режима стабильной спутниковой связью, конкретные варианты решения этой проблемы, возникшей в связи с отказом основателя SpaceX Илона Маска продолжать оплачивать работу Starlink на территории б. УССР, в настоящее время изучает Пентагон. Об этом 14 октября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Читайте подробнее: США работают над обеспечением киевских нацистов спутниковой связью

05:39 15.10.2022 В Курганской области в поддержку специальной военной операции и защитников Родины в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» студенты Курганского государственного колледжа высадили геоглиф «ZсилаVправде». Об этом: В Курганской области высадили геоглиф в поддержку защитников Родины

05:39 15.10.2022 Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале оценил высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля с угрозами в адрес России. «Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — написал парламентарий. Об этом: Пушков напомнил пословицу после угроз Борреля в адрес России

07:54 15.10.2022 ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Каштановое в ДНР. Об этом 15 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Каштановое в ДНР

07:56 15.10.2022 ВСУ обстреляли Минеральное натовскими снарядами. Об этом 15 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Минеральное натовскими снарядами

08:11 15.10.2022 Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, объявлена воздушная тревога. Об этом 15 октября сообщили власти района. Читайте подробнее: В Новой Каховке сработала ПВО, в воздухе прозвучали два взрыва

08:15 15.10.2022 С 17 по 30 октября будут проходит плановые учения Североатлантического альянса (НАТО) по ядерному сдерживанию, в них примут участие 14 стран и будет задействовано до 60 самолётов. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба НАТО. Подробности в материале: Учения НАТО по ядерному сдерживанию состоятся с 17 по 30 октября

08:15 15.10.2022 Пограничники ВСУ в Мариуполе занимались мародерством, присваивая деньги и драгоценности. Об этом рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Швец. Подробности в материале: Сержант «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал о мародерстве пограничников ВСУ

08:23 15.10.2022 В ходе боевых действий на территории б. УССР подтвердили свою эффективность, и в том числе в борьбе с поставленной киевским нацистам артиллерией НАТО, новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин». Об этом 15 октября рассказал информированный источник. Подробности в материале: На территории б. УССР применили артиллерийские комплексы «Пенициллин»

08:25 15.10.2022 Воздушная тревога зазвучала с утра 15 октября по всей территории б. УССР. Читайте также: Администрации нескольких областей б. УССР сообщили о воздушной тревоге

08:32 15.10.2022 Рейд разведки группы «Вагнера» позволил занять на лисичанском направлении новые позиции. Читайте подробнее: Рейд разведки «Вагнера» позволил занять позиции на лисичанском направлении

08:44 15.10.2022 О героизме и мужестве сержанта Дениса Петухова, проявленных им в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 15 октября в Минобороны России. Об этом: В Минобороны России сообщили о подвиге сержанта Петухова в ходе СВО

08:46 15.10.2022 Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе утром 15 октября. Читайте также: В Киевской области сообщили о ракетном ударе

08:55 15.10.2022 ВСУ выпустили по Донецку пять натовских снарядов. Об этом 15 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Донецку пять натовских снарядов

08:56 15.10.2022 Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что происходящее сегодня на территории бывшей УССР — «малоприятно», но дальше, ничего не предприняв, мы получили бы «всё то же самое, только в худших для нас условиях», поэтому Россия действует правильно и своевременно, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Правда на нашей стороне» — Путин: Россия поступает правильно

09:09 15.10.2022 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 15 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

09:18 15.10.2022 За минувшие сутки ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов

09:36 15.10.2022 Один мирный житель погиб, шесть — пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом 15 октября передает штаб территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: Из-за обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погиб мирный житель

09:45 15.10.2022 Из-за сбоев Starlink несколько недель назад в штабах ВСУ отдавали приказы вслепую, что приводило к провалу наступлений и большим потерям. Об этом рассказал источник в военной разведке. Подробности в материале: Из-за сбоев Starlink в штабах ВСУ отдавали приказы вслепую

09:54 15.10.2022 Факт ночных и утренних атак по ряду объектов энергетической и промышленной инфраструктуры на оккупированной нацистским режимом Киева территории Запорожской области признал 15 октября глава так называемой киевской областной администрации Запорожья Александр Старух в своём телеграм-канале. Подробности в материале: Киевские власти Запорожья признали факт атак по объектам инфраструктуры

10:04 15.10.2022 О героизме и мужестве ефрейтора Дениса Шеверева, которые он проявил во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 15 октября в Минобороны России. Читайте также: В Минобороны России рассказали о подвиге ефрейтора Шеверева

10:08 15.10.2022 За 15 минут ВСУ четыре раза обстреляли Донецк натовскими снарядами. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: За 15 минут ВСУ четыре раза обстреляли Донецк

10:13 15.10.2022 Россия пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink американской компании SpасеХ на территории б. УССР, и она может перестать функционировать, несмотря на вложенные в неё ресурсы для защиты. Об этом 15 октября написал глава указанной компании Илон Маск на своей странице в одной из соцсетей. Читайте подробнее: Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на территории б. УССР

10:14 15.10.2022 Объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения при ракетном ударе утром 15 октября. Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго». Читайте подробнее: Ракетный удар под Киевом нанес повреждения энергетическому объекту

10:22 15.10.2022 Новый пакет американской военной помощи в размере $725 уполномочил Госдеп США выделить киевскому террористическому режиму глава Белого дома Джо Байден. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба американской администрации. Подробности в материале: Байден уполномочил Госдеп США выделить Киеву $725 на военную помощь

10:33 15.10.2022 За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки. Об этом 15 октября сообщает Народная милиция ЛНР. Об этом: ВСУ в ЛНР потеряли за сутки до 40 человек и танк

10:47 15.10.2022 Два мирных жителя ранены при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом 15 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Об этом: При обстреле ВСУ Кировского района Донецка ранены два человека

10:48 15.10.2022 В данный момент правоохранительные органы Херсонской области продолжают работу по обеспечению безопасности населённых пунктов на территории региона, и потому мирные жители могут быть спокойны. Об этом 14 октября заявил журналистам врио губернатора области Владимир Сальдо, видеозапись его заявления размещена в его телеграм-канале. Об этом: Сальдо заявил, что жители Херсонской области могут быть спокойны

10:59 15.10.2022 Видеозапись боевой работы экипажей армейской авиации Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе специальной военной операции (СВО) по денацификации на территории б. УССР опубликовало 15 октября Минобороны России. Подробности в материале: Минобороны РФ показало кадры работы российских вертолётов в ходе СВО

11:04 15.10.2022 ВСУ выпустили по Донецку еще девять натовских снарядов. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Донецку еще девять натовских снарядов

11:08 15.10.2022 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

11:11 15.10.2022 За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс. Об этом 15 октября сообщила Народная милиция ДНР. Читайте подробнее: В ДНР сообщили об уничтожении до 40 военных ВСУ за сутки

11:16 15.10.2022 У НАТО не вышло осуществить свой проект на территории б. УССР по превращению страны в «анти-Россию». Об этом 15 октября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Подробности в материале: МИД России заявил о поражении проекта НАТО в б. УССР

11:17 15.10.2022 ВСУ предпринимают наступательные действия на Суханово и Мыловое. ВС РФ удерживают позиции. Линия фронта в Херсонской области. СВО к 11:00 15.10.2022 © ИА REGNUM

11:20 15.10.2022 В течение первых трёх месяцев после появления в Кодексе административных правонарушений санкций за дискредитацию Вооружённых сил (ВС) РФ российским судами было оштрафовано по этой статье 2504 человека на общую сумму 85,729 млн руб. Это 15 октября следует из опубликованных данных официальной судебной статистики по итогам первых шести месяцев 2022 года. Подробности в материале: В РФ за три месяца штрафовали свыше 2,5 тыс. человек за дискредитацию армии

11:28 15.10.2022 Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко призвал жителей Киева и области максимально экономить электроэнергию из-за серьезных повреждений инфраструктуры. Подробности в материале: В офисе Зеленского призвали максимально экономить электричество

11:28 15.10.2022 Вооружённые формирования киевского террористического режима начали наступление на территории Херсонской области. Об этом 15 октября сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Херсонской области. Читайте подробнее: Военкор Поддубный: ВСУ начали наступление в Херсонской области

11:39 15.10.2022 Систему спутникового интернета Starlink американской компании SрасеХ на территории б. УССР активно пытается уничтожить Россия. Об этом 15 октября написал глава названной компании Илон Маск на своей странице в одной из соцсетей. Подробности в материале: Маск: Россия активно пытается уничтожить используемый ВСУ интернет Starlink

11:44 15.10.2022 Италия, предположительно, поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Spada. Об этом 15 октября пишет La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО. Читайте также: Италия может поставить Киеву ЗРК средней дальности

11:47 15.10.2022 ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

11:52 15.10.2022 В настоящее время боевики киевского нацистского режима делают попытки начала наступления на территории Херсонской области. Об этом 15 октября сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале. Читайте подробнее: Стремоусов: ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области

11:55 15.10.2022 Власти Херсонской области рекомендуют жителям правобережной части региона звонить на горячую линию и выехать. Об этом 15 октября заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Читайте также: Жителям правобережной части Херсонской области порекомендовали уехать

12:32 15.10.2022 Первые эшелоны с военнослужащими Вооружённых сил (ВС) РФ, которые входят в состав региональной группировки войск, прибыли на территорию Белоруссии. Об этом: В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными

12:39 15.10.2022 Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщает 15 октября горадминистрация. Подробности в материале: Воздушная тревога объявлена в Киеве

12:45 15.10.2022 За 10 минут ВСУ обстреляли Ясиноватую и Каштановое. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: За 10 минут ВСУ обстреляли Ясиноватую и Каштановое

12:58 15.10.2022 В Новой Каховке в Херсонской области звучит третья за сутки сирена воздушной тревоги. Об этом 15 октября сообщили власти района. Об этом: В Новой Каховке звучит третья сирена воздушной тревоги

13:05 15.10.2022 В городе Бериславе спокойно, несмотря на начатые вооружёнными формированиями киевского террористического режима попытки наступления в Херсонской области. Об этом 15 октября сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале. Читайте подробнее: Стремоусов: в Бериславе спокойно, несмотря на попытки наступления ВСУ

13:14 15.10.2022 Главы МИД Турции и киевского режима Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили по телефону ситуацию на территории б. УССР. Об этом 15 октября сообщает МИД Турции. Подробности в материале: Чавушоглу и Кулеба обсудили по телефону ситуацию в б. УССР

13:16 15.10.2022 Первая попытка наступления киевских нацистов на территории Херсонской власти успешно отбита. Об этом 15 октября сообщает телеграм-канал «Новокаховская правда». Читайте подробнее: В Херсонской области сообщили, что первая волна наступления ВСУ отбита

13:18 15.10.2022 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

13:25 15.10.2022 На сегодняшний день попытка контрнаступления киевских боевиков в Херсонской области в районе Дудчан идёт в форме артиллерийских обстрелов. Об этом 15 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале. Об этом: Стремоусов: попытка контрнаступления ВСУ пока идёт в форме обстрелов

13:25 15.10.2022 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять натовских снарядов. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять натовских снарядов

13:30 15.10.2022 Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко призвал жителей Житомирской, Черниговской, Черкасской областей экономить электроэнергию. Читайте подробнее: Киев призвал еще три региона экономить электричество

13:38 15.10.2022 Российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ на запорожском направлении. Подробности в материале: Российский «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ на запорожском направлении

13:42 15.10.2022 К заочному аресту командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика, который обвиняется и объявлен в международный розыск по уголовному делу об обстреле мирных жителей Донбасса в 2021 году, приговорил Басманный суд Москвы. Об 15 октября сообщили в пресс-службе суда. Читайте подробнее: Суд в Москве арестовал еще одного комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей

13:46 15.10.2022 ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР

13:49 15.10.2022 На купянском направлении ВСУ наступательных действий не вели. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Об этом: МО РФ: сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол

13:54 15.10.2022 В ночь на 14 октября на запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Об этом: Сорвана подготовка ВСУ к проведению десантной операции в районе ЗАЭС

13:59 15.10.2022 В результате ударов армейской авиации ВКС России по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Об этом: ВКС России уничтожили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища

14:02 15.10.2022 В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации бригады ВСУ в районе Запорожья уничтожено более 160 боевиков. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Подробности в материале: ВКС России уничтожили в районе Запорожья более 160 боевиков ВСУ

14:06 15.10.2022 На николаево-криворожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Садок, Дудчаны, и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Читайте подробнее: На николаево-криворожском направлении отражены все атаки ВСУ

14:09 15.10.2022 Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Подробности в материале: ВС России поразили четыре пункта управления ВСУ

14:13 15.10.2022 Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 ВСУ. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Подробности в материале: Российскими средствами ПВО сбит Су-25 ВСУ

14:15 15.10.2022 С начала проведения спецоперации на территории б. УССР уничтожены 323 самолета и 161 вертолет ВСУ. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Читайте подробнее: С начала спецоперации уничтожены 323 самолета и 161 вертолет ВСУ

14:17 15.10.2022 ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

14:18 15.10.2022 Военнослужащим добровольческого батальона «Кронштадт», сформированного в Петербурге, передали наборы с экипировкой, доставленные из Северной столицы на линию фронта. Читайте подробнее: Батальон «Кронштадт» получил от Петербурга наборы с экипировкой

14:22 15.10.2022 На запорожском направлении российским ударным беспилотником «Ланцет» был уничтожен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Видеозапись этого 15 октября опубликовало РИА Новости. Об этом: Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ

14:26 15.10.2022 В городе Новая Каховка Херсонской области вновь сработала сирена воздушной тревоги. Об этом 15 октября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале. Читайте подробнее: Власти Новой Каховки сообщили о срабатывании сирены воздушной тревоги

14:44 15.10.2022 В небе над Севастополем и Евпаторией в Крыму сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Видеозаписи и фотографии работы российских ПВО 15 октября размещают очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах. Читайте также: Над Севастополем и Евпаторией сработали системы ПВО

14:51 15.10.2022 Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Казачьей бухте в Севастополе работают в тренировочном режиме. Об этом 15 октября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Читайте подробнее: Развозжаев: системы ПВО в Севастополе работают в тренировочном режиме

14:53 15.10.2022 Средства противовоздушной обороны сработали в небе над Белгородом 15 октября. «Над областью громко. Очевидцы сообщают о работе ПВО над городом», — говорится в сообщении сообщества «Белгород Новости» в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Очевидцы сообщили о работе систем ПВО над Белгородом

15:00 15.10.2022 Заявления главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта, сравнившего поставки немецкого тяжелого оружия киевскому режиму с выпуском Третьим рейхом ракет «Фау-2», вызвали критику со стороны главных сторонников поставок Киеву тяжелого оружия — члена комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Её слова 15 октября приводит агентство ДПА. Об этом: В Германии возмутились из-за заявлений чиновника о поставках оружия Киеву

15:12 15.10.2022 Меры по противодействию панике населения и скупке им продовольствия в случае якобы возможного применения Россией ядерного оружия на территории б. УССР готовят страны Запада. Об этом 15 октября сообщает британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из западных стран. Читайте также: Times: на Западе готовятся бороться с паникой в случае «ядерного удара» РФ

15:20 15.10.2022 Попытка наступления киевских нацистов на северном участке херсонского направления была успешно отражена российскими военными. Об этом 15 октября сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале. Читайте подробнее: Военкор Поддубный: наступление ВСУ на севере Херсонской области отражено

15:27 15.10.2022 Статья обозревателя The National Interest Леона Хадара, в которой автор утверждает, что правительство Соединённых Штатов Америки и американская общественность могут резко изменить свою позицию по конфликту на территории бывшей УССР при прямом вовлечении армии США в конфликт и больших потерях в живой силе, вызвала бурный интерес среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Когда США откажут Киеву в поддержке? Сеть: «Как только станет невыгодно»

15:36 15.10.2022 Решение правительства Саудовской Аравии дополнительно выделить на гуманитарную помощь беженцам с территории бывшей УССР $400 млн вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Разворуют» — Саудовская Аравия выделила $400 млн беженцам с б. УССР

16:04 15.10.2022 Населенные пункты Гольмовский и Широкую Балку в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Гольмовский и Широкую Балку из артиллерии

16:07 15.10.2022 Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

16:14 15.10.2022 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле города со стороны карателей ВСУ. Подробности в материале: Гладков сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе в Белгороде

16:36 15.10.2022 Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибра 152 мм

16:41 15.10.2022 В Белгородской области потушен пожар на нефтебазе. Об этом 15 октября написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Об этом: Пожар на нефтебазе потушили в Белгородской области

16:44 15.10.2022 Куйбышевский и Кировский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Донецку еще девять снарядов

17:07 15.10.2022 В Екатеринбурге добровольцы Всероссийской акции #МыВместе вышли 15 октября на митинг в поддержку защитников Родины. На площади перед «Екатеринбург Ареной» собрались все участвующие в сборе помощи мобилизованным и их родным, а также вынужденным переселенцам с территории б. УССР. Об этом: В Екатеринбурге прошёл митинг в поддержку защитников Родины

17:14 15.10.2022 Иностранные наемники, воюющие на стороне киевского режима, всё менее подготовленные. Об этом советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал РИА Новости. Читайте также: Советник главы ДНР оценил подготовку воюющих на стороне ВСУ наемников

17:18 15.10.2022 Город Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

17:22 15.10.2022 Населенный пункт Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Новобахмутовке восемь мин калибра 120 мм

17:48 15.10.2022 В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 15 октября сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Подробности в материале: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

18:13 15.10.2022 Видеообращение заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, опубликованное в его Telegram-канале, в котором чиновник предупредил, что киевские нацисты «пытаются начать наступление на Херсонщине». Подробности в материале: «Пытаются, да не смогут» — соцсети о наступлении ВСУ на Херсонскую область

18:14 15.10.2022 Наступление ВСУ в Херсонской области полностью отразили российские военные. Об этом 15 октября сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. Читайте подробнее: Стремоусов: ВСУ провалили наступление в Херсонской области

18:19 15.10.2022 Один мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ. Об этом 15 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал мирный житель

18:26 15.10.2022 Заявление главаря Киевской неонацистской областной военной администрации Алексея Кулебы о том, что на территории Киевской области случился ракетный удар, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Опять сами себя!» — Киевская область подверглась ракетному удару

18:28 15.10.2022 Ефрейтор Дмитрий Захаров из Полевского Свердловской области получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Награда была присуждена ему указом президента России Владимира Путина от 25 августа, сообщили журналистам в мэрии. Читайте также: Уральский доброволец получил медаль за подвиг на территории б. УССР

18:50 15.10.2022 Соединенные Штаты в скором времени будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву по из-за истощения запасов оружия, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан. Подробности в материале: Fox News: США будут вынуждены сократить поставки вооружения Киеву

19:13 15.10.2022 Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

19:20 15.10.2022 В Херсонской области работает в штатном режиме местная администрация. Об этом 15 октября сообщил врио заместителя губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале. Читайте подробнее: Администрация Херсонской области работает в штатном режиме — Стремоусов

19:58 15.10.2022 Вооруженные силы (ВС) России фактически получают опыт борьбы с армией НАТО в ходе спецоперации на территории бывшей УССР. Об этом 15 октября заявила вице-премьер-министр киевского режима Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek. Об этом: В Киеве признали, что ВС РФ ведут борьбу «фактически с армией НАТО»

20:20 15.10.2022 Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Минеральное из артиллерии

20:55 15.10.2022 В Германии партия «Союз-90/Зеленые» на партийном съезде в Бонне высказалась за увеличение поставок вооружений киевскому нацистскому режиму. Подробности в материале: В ФРГ партия «зеленых» выступила за увеличение поставок оружия Киеву

21:27 15.10.2022 США и их союзники продолжат оказывать военную помощь киевскому режиму, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом: Пентагон заявил, что будет и дальше поддерживать Киев

21:29 15.10.2022 Около двух тысяч боевиков ВСУ планируют обучить во Франции. Об этом 15 октября сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien. Читайте подробнее: Во Франции пройдут подготовку около 2 тыс. боевиков ВСУ

21:31 15.10.2022 Заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что на нефтебазе в Белгородском районе произошёл пожар из-за попадания снаряда, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Мало им было ракет» — ВСУ ударили по нефтебазе в Белгороде

21:34 15.10.2022 Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью отразили попытку прорыва на Бериславском направлении, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Расслабляться рано» — ВС РФ оборвали наступление ВСУ на Херсонщине

21:49 15.10.2022 В городе Новая Каховка Херсонской области, ранее освобождённом от боевиков ВСУ, шестой раз за день сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом 15 октября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале. Читайте подробнее: В Новой Каховке снова сработал сигнал воздушной тревоги

22:02 15.10.2022 Американская корпорация SpaceX продолжит безвозмездно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на территории б. УССР, сообщил 15 октября основатель и глава компании Илон Маск. Подробности в материале: Маск продолжит финансировать работу Starlink на территории б. УССР

22:29 15.10.2022 Франция направит киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale, передает газета Le Figaro. Об этом: Франция поставит киевскому режиму ЗРК Crotale и РЛС GM200

22:38 15.10.2022 В Белгородской области во время занятия по огневой подготовке на полигоне двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт, в результате погибли 11 добровольцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте также: Минобороны РФ: на военном полигоне в Белгородской области совершен теракт

22:42 15.10.2022 Из плена ВСУ освобожден российский офицер-медик из Карачаево-Черкесии. Об этом 15 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Об этом: Кадыров сообщил об освобождении из плена ВСУ офицера-медика

22:56 15.10.2022 В ряде городов Италии состоялись манифестации против политики властей в отношении Киева и антироссийских санкций. Читайте также: В Италии прошли акции против поставок оружия Киеву

23:01 15.10.2022 Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии

23:24 15.10.2022 В Бахмутском районе Донецкой Народной Республики под обстрел попала съемочная группа «Известий». Об этом: При обстреле в ДНР пострадал корреспондент «Известий»

04:30 16.10.2022 Китайским гражданам следует покинуть территорию б. УССР из-за «серьёзной ситуации с безопасностью», с этим призывом выступил МИД КНР. Об этом сообщает китайское государственное издание Global Times в Twitter. Китайских граждан призвали как можно скорее связаться с посольством и зарегистрироваться для эвакуации либо предупредить дипмиссию о намерении выехать самостоятельно. Читайте подробнее: Китай призвал своих граждан к эвакуации с территории б. УССР

04:56 16.10.2022 Командиры ВСУ угрожали расстрелять боевиков из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за попытки сдаться в плен в ходе боёв за Мариуполь. Об этом рассказали пленные. «Азовсталь»… если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зелёный (свет), так сказать, на расстрел», — рассказал сержант полка Михаил Швец РИА Новости. Читайте также: Боевикам на «Азовстали» угрожали расстрелом за сдачу в плен

05:05 16.10.2022 В Дании представители оппозиционных партий поддержат предложение послать солдат на территорию бывш. УССР, если НАТО примет такое решение. Об этом заявил представитель партии Либеральный альянс по вопросам обороны Хенрик Даль. В то же время член праворадикальной Датской народной партии Алекс Арендсен уверен, что на территорию бывш. УССР нужно отправлять не солдат, а оружие. Читайте подробнее: Оппозиция Дании предлагает послать солдат и оружие киевскому режиму

05:21 16.10.2022 Обстрел Донецка зафиксирован в 04:28 с позиций ВСУ в селе Нетайлово. По Куйбышевскому району выпущено три снаряда калибра 155 мм. Об этом: ВСУ ночью продолжили обстреливать Донецк

06:01 16.10.2022 Военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь в один из населённых пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны России. «В неё входили мясные консервы, детское питание, разнообразные крупы, памперсы, — уточнил военнослужащий ВС РФ Виталий. — Российские военнослужащие продолжают поддерживать мирное население». Читайте также: Российские военнослужащие доставили в ЛНР продовольствие и средства гигиены

06:09 16.10.2022 Российские военнослужащие совместно с волонтерами доставили гуманитарную помощь для воспитанников детского сада № 40 «Калинка» в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. «Мы благодарим за оказанную помощь сотрудникам и детям нашего сада. Добра и мира вам и вашим семьям», — поблагодарила их заведующая детсадом Наталья Хохамиди. Читайте также: Российские военные доставили гуманитарный груз в детский сад Мелитополя

07:12 16.10.2022 Между НАТО и Китаем разразился дипломатический конфликт из-за событий на территории бывш. УССР. Так посол Китая Хэ Рулонг на проходившей в Исландии ассамблее «Полярный круг» ответил на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, что Пекин не разделяет взглядов Альянса по этому вопросу, сообщает Bloomberg. Китайский дипломат подчеркнул, что речь и замечания адмирала «полны высокомерия». На что представитель НАТО обвинил Китай, что тот до сих пор не осудил спецоперацию России на территории бывш. УССР. Об этом: Посол КНР и адмирал НАТО поссорились из-за спецоперации России

07:24 16.10.2022 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оказать содействие обратившемуся в его приёмную военнослужащему из Бурятии. Об этом сообщается на странице приёмной в соцсети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Бастрыкин поручил помочь раненному в ходе СВО военнослужащему из Бурятии

07:49 16.10.2022 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами

08:05 16.10.2022 Боевики националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сознались в многократных убийствах мирных жителей в Мариуполе. Подробности в материале: Боевики «Азова"* сознались в убийствах мирных жителей в Мариуполе

08:08 16.10.2022 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

08:08 16.10.2022 В ходе занятий по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён теракт, в результате которого погибли 11 человек. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России. Читайте также: В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли 11 человек

08:16 16.10.2022 В Новой Каховке вновь работает ПВО, прозвучало более 10 воздушных взрывов. Об этом 16 октября сообщает городская администрация. Об этом: В Новой Каховке прозвучало более 10 воздушных взрывов

08:20 16.10.2022 ВСУ обстреляли парковку рядом со зданием городской администрации Донецка. Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Читайте также: Из-за обстрелов ВСУ в Донецке сгорело три машины

08:25 16.10.2022 На территории б. УССР утром 16 октября вновь объявлена масштабная воздушная тревога, сирены звучат в том числе в Киеве. Читайте подробнее: На территории б. УССР вновь объявлена масштабная воздушная тревога

08:30 16.10.2022 Боевики ВСУ целенаправленно наносят удары по расположению медчастей. Об этом рассказал командир медицинской группы ВС РФ с позывным «Донор». Об этом: ВСУ обвинили в намеренных ударах по медчастям

08:33 16.10.2022 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка натовские снаряды. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка натовские снаряды

08:38 16.10.2022 За одну минуту ВСУ обстреляли два района Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: За одну минуту ВСУ обстреляли два района Донецка

08:47 16.10.2022 С призывом к гражданам Китая покинуть территорию б. УССР обратилось министерство иностранных дел КНР. Об этом 16 октября сообщает китайское государственное издание Global Times на своей странице в одной из соцсетей. Читайте также: МИД КНР призвал своих граждан покинуть территорию б. УССР

08:55 16.10.2022 ВСУ выпустили по Донецку ракеты из HIMARS. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Донецку ракеты из HIMARS

09:00 16.10.2022 Сообщения о задержании своего отца — Романа Соломко, являющегося фигурантом дела о теракте на Крымском мосту, подтвердил его сын. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости. Об этом: Сын подозреваемого в теракте на Крымском мосту подтвердил задержание отца

09:02 16.10.2022 ВСУ продолжают обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: В Донецке новые прилёты: еще три снаряда натовского калибра

09:10 16.10.2022 Один человек погиб, четверо пострадали в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 16 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: Из-за обстрелов в ДНР за сутки погиб человек

09:12 16.10.2022 Киевские нацисты пользуются соцсетями и мессенджерами для привлечения обманом мирных граждан и затем наносят ракетные удары по гражданским объектам. Об этом 16 октября сообщила задержанная полицией жительница города Каменка-Днепровская Запорожской области Елена Якупова. Читайте подробнее: Пособница ВСУ: киевские боевики обманом добывают данные для ракетных ударов

09:15 16.10.2022 За минувшие сутки ВСУ 40 раз обстреляли ДНР, выпустив 175 единиц боеприпасов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: За сутки ВСУ 40 раз обстреляли территорию ДНР

09:22 16.10.2022 Одна из ракет РСЗО HIMARS, предположительно, попала в здание городской администрации Донецка. Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Подробности в материале: В здание горадминистрации Донецка попала одна из ракет HIMARS

09:33 16.10.2022 ВСУ продолжают обстрел Донецка, еще три снаряда натовского калибра выпущены по Киевскому району. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: Еще три снаряда натовского калибра выпущены по Киевскому району Донецка

09:33 16.10.2022 О героизме и мужестве ефрейтора Алдара Дылыкова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 16 октября в Минобороны России. Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге ефрейтора Дылыкова

09:43 16.10.2022 Развернутые в Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе. Об этом 16 октября передает Militarywatch magazine. Читайте подробнее: ПВО России побила рекорд по дальности поражения в воздухе

09:43 16.10.2022 Видеозапись построения перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР полка специального назначения из Чечни «Север — Ахмат» опубликовал 16 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале. Читайте также: Спецполк «Север — Ахмат» направился из Чечни в зону проведения спецоперации

09:45 16.10.2022 За одну минуту ВСУ обстреляли три района Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: За одну минуту ВСУ обстреляли три района Донецка

09:51 16.10.2022 По меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле здания горадминистрации Донецка со стороны ВСУ. Об этом 16 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Читайте подробнее: Из-за обстрела ВСУ администрации Донецка пострадали два мирных жителя

10:02 16.10.2022 Данные о новых преступлениях киевских нацистов против мирных жителей зафиксируют российские следователи. Об этом 16 октября пресс-служба Следственного комитета России. Подробности в материале: СК РФ зафиксирует информацию о новых преступлениях ВСУ

10:09 16.10.2022 В настоящее время на линии обороны в Херсонской области сохраняется контролируемая ситуация. Об этом 16 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Читайте подробнее: Стремоусов рассказал о ситуации на линии обороны в Херсонской области

10:23 16.10.2022 В Новой Каховке Херсонской области вновь звучит сирена воздушной тревоги. Об этом 16 октября сообщает городская администрация. Читайте также: В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги

10:36 16.10.2022 ВСУ обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Еленовку и Яковлевку в ДНР

10:38 16.10.2022 ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

10:55 16.10.2022 ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов

11:01 16.10.2022 Слаженная работа ВС России разрушила надежды Киева по наступательной операции в Херсонской области. Об этом 16 октября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Читайте подробнее: Херсонские власти: надежды Киева на контрнаступление разрушены

11:04 16.10.2022 ВСУ продолжают обстреливать Макеевку натовскими снарядами. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ продолжают обстреливать Макеевку натовскими снарядами

11:05 16.10.2022 В ходе обстрела киевскими нацистами Ворошиловского района Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS одна из ракет попала в здание городской администрации. Об этом 16 октября сообщил донецкий мэр Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале. Читайте также: Мэр Донецка: снаряд РСЗО HIMARS ВСУ попал в здание городской администрации

11:18 16.10.2022 В Полтавской и Черниговской областях на территории б. УССР, которые захвачены террористическим режимом Киева, объявлена воздушная тревога. Об этом 16 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на власти указанных регионов. Читайте также: В Полтавской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

11:23 16.10.2022 На территории Киевской области объявлен режим воздушной тревоги. Об этом 16 октября сообщают подконтрольные террористическому режиму Киева СМИ. Читайте также: В Киевской области объявлена воздушная тревога

11:28 16.10.2022 В небе над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Кадры работы систем ПВО 16 октября выкладывают очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах. Читайте также: В небе над Белгородом сработали системы ПВО

11:37 16.10.2022 В результате обстрела ВСУ Белгородской области ранены двое. Об этом 16 октября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Подробности в материале: В результате обстрела ВСУ Белгородской области есть раненые

11:40 16.10.2022 За девять минут ВСУ дважды обстреляли Донецк. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: За девять минут ВСУ дважды обстреляли Донецк

11:51 16.10.2022 Данные о новых преступлениях вооружённых формирований нацистского киевского режима зафиксируют и расследуют российские следователи. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Об этом: СК России расследует факт обстрела ВСУ администрации Донецка

12:07 16.10.2022 Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе аэропорта Белгорода. Видеозаписи этого 16 октября выкладывают очевидцы произошедшего в соцсетях и телеграм-каналах. Об этом: В районе аэропорта Белгорода сработала система ПВО

12:09 16.10.2022 ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов

12:11 16.10.2022 Заявление вице-премьера киевского неонацистского режима Ольги Стефанишиной о том, что российской армии на территории бывшей УССР фактически противостоят Вооруженные силы стран НАТО, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Они перестают врать?» — Киев признал участие НАТО в конфликте

12:15 16.10.2022 Уголовное дело по факту теракта на полигоне в Белгородской области, в результате которого погибли 11 человек, возбудили российские следователи. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Об этом: СК РФ возбудил дело по факту теракта на полигоне в Белгородской области

12:29 16.10.2022 Ежедневные потери ВСУ составляют 500 человек по всей линии фронта. Об этом во время прямого эфира «Соловьев Live» сообщил Апти Алаудинов — помощник главы Чечни и командир спецподразделения «Ахмат». Подробности в материале: Командир «Ахмата»: ежедневные потери ВСУ составляют 500 человек

12:29 16.10.2022 Военные Вооружённых сил (ВС) РФ из передового медпункта под городом Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказали первую помощь взятом в плен боевику ВСУ. Об этом 16 октября рассказал командир медгруппы с позывным «Донор». Читайте также: Военные ВС России оказали помощь взятому в плен раненому боевику ВСУ

12:31 16.10.2022 ВСУ обстреляли Зайцево из танка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Зайцево из танка

12:33 16.10.2022 ВСУ выпустили по Яковлевке шесть снарядов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ выпустили по Яковлевке шесть снарядов

12:37 16.10.2022 ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами

12:43 16.10.2022 На данный момент режим воздушной тревоги объявлен почти на всей захваченной нацистским режимом Киева территории б. УССР. Об этом 16 октября сообщает киевское издание Страна. ua в своём телеграм-канале. Читайте также: Почти на всей территории б. УССР объявлена воздушная тревога

13:04 16.10.2022 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил семью пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом: Стало известно о трех пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

13:15 16.10.2022 ВСУ выпустили по Яковлевке пять ракет из «Градов». Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ выпустили по Яковлевке пять ракет из «Градов»

13:16 16.10.2022 Обломки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM упали на одно из сёл в Белгородской области во время обстрелов со стороны киевских нацистов. Об этом 16 октября сообщает телеграм-канал «Readovka». Об этом: В селе в Белгородской области упали обломки американской ракеты AGM-88 HARM

13:20 16.10.2022 На территории Киева прогремели взрывы. Об этом 16 октября сообщает ряд подконтрольных киевскому террористическому режиму СМИ. Читайте также: В Киеве прогремели взрывы

13:30 16.10.2022 В случае если американские власти не изменят свою стратегию по конфликту на территории б. УССР, это может стать причиной ядерной войны между США и Россией. Такое мнение 16 октября высказал обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис. Об этом: Обозреватель 19fortyfive: политика Байдена грозит ядерной войной США с РФ

13:44 16.10.2022 Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом 16 октября сообщает телеканал «Россия». Читайте подробнее: Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ

13:47 16.10.2022 Фейк информационного агентства киевского неонацистского режима УНИАН, представляющий собой фотографию якобы подбитой гусеничной машины с надписью «На Бирлин» на лобовой броне, которую лжецы сопроводили сообщением «На Бирлин. Диды ваевале», стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Геббельс в гробу вертится» — СМИ Киева опубликовало позорный фейк

13:52 16.10.2022 За 11 минут ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: За 11 минут ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов

14:04 16.10.2022 ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР

14:08 16.10.2022 В течение суток Вооруженные Силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики на территории б. УССР. Цели ударов достигнуты. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Об этом: Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам военного управления ВСУ

14:11 16.10.2022 На купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления ВСУ. Уничтожено до 50 боевиков. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Читайте подробнее: На купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ

14:14 16.10.2022 На краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии ВС РФ пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Подробности в материале: На краснолиманском направлении пресечены попытки ВСУ форсировать р. Жеребец

14:15 16.10.2022 На территорию Польши за сутки 15 октября прибыло не менее четырёх тяжёлых транспортных самолётов США, это следует из данных западных авиационных интернет-ресурсов. Об этом: В Польшу 15 октября прибыли четыре тяжёлых транспортных самолёта США

14:18 16.10.2022 На запорожском направлении российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе н. п. Нескучное ДНР. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Читайте подробнее: На запорожском направлении войска РФ овладели господствующими высотами

14:21 16.10.2022 На криворожском направлении ВСУ в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимали попытки прорыва обороны российских войск. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Об этом: На криворожском направлении уничтожено более 250 боевиков ВСУ

14:23 16.10.2022 На андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки ВСУ силами до мотопехотной роты каждая. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Об этом: На андреевском и николаевском направлениях все атаки ВСУ отбиты

14:26 16.10.2022 За сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 боевиков ВСУ. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Об этом: На николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 боевиков ВСУ

14:29 16.10.2022 Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России за сутки поражены три пункта управления ВСУ, уничтожено пять складов боеприпасов. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Подробности в материале: За сутки поражены три пункта управления ВСУ

14:32 16.10.2022 Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Подробности в материале: Российскими средствами ПВО перехвачено восемь снарядов HIMARS

14:34 16.10.2022 С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожены 323 самолета и 161 вертолет ВСУ. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России. Читайте также: С начала спецоперации уничтожены 323 самолета и 161 вертолет ВСУ

15:00 16.10.2022 В конфликт на территории б. УССР де-факто уже вмешался Североатлантический альянс (НАТО), однако это не повлияет на цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналиста Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Читайте подробнее: Песков: НАТО де-факто уже влезла в конфликт на территории б. УССР

15:08 16.10.2022 Из соображений безопасности Сербия приняла решение о закрытии своего посольства в Киеве. Об этом 16 октября сообщается на официальном сайте сербской дипмиссии. Об этом: Сербия закрыла своё посольство в Киеве

15:32 16.10.2022 Обстоятельства нового обстрела территории Белгородской области со стороны киевских нацистов расследуют российские следователи. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Подробности в материале: СК России расследует очередной обстрел ВСУ Белгородской области

15:42 16.10.2022 Один мирный житель пострадал в результате обстрела киевскими нацистами Белгородского района. Об этом 16 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. Читайте также: В результате обстрела ВСУ в Белгородском районе пострадал мирный житель

15:53 16.10.2022 Ядерной катастрофы не хочет никто. Об этом 16 октября заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Подробности в материале: Глава МАГАТЭ: никто не хочет ядерной катастрофы

16:01 16.10.2022 Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ вновь обстреляли Донецк из артиллерии

16:04 16.10.2022 Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ выпустили по Зайцево пять мин и четыре снаряда

16:08 16.10.2022 Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 122 мм

16:18 16.10.2022 Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что он изо всех сил пытается добиться деэскалации военного конфликта на территории бывшей УССР, но пока что его усилия остаются безуспешными, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Опустил руки» — Маск не добился деэскалации на территории б. УССР

16:18 16.10.2022 Российские системы ПВО работают эффективно, демонстрируют колоссальные боевые возможности, считает глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. Подробности в материале: Сенатор Бондарев: Небо над всей Россией надежно защищено

16:24 16.10.2022 Россия в ближайшем будущем «поставит мат» киевскому режиму. Об этом 16 октября заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём обращении в Telegram. Об этом: Стремоусов: Россия «поставит мат» киевскому режиму уже зимой

16:45 16.10.2022 Один мирный житель пострадал при обстреле Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ. Об этом 16 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Читайте также: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

17:21 16.10.2022 Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии

17:24 16.10.2022 Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

17:39 16.10.2022 Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Гольмовский из артиллерии

18:01 16.10.2022 Боевики ВСУ, выбрав место для форсирования Днепра, сменили план по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 16 октября заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Читайте также: Рогов сообщил о новом плане ВСУ по захвату ЗАЭС

18:05 16.10.2022 Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда калибра 155 мм

18:25 16.10.2022 Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил орден Дружбы ДНР министру культуры Чечни Айшат Кадыровой, которая ранее прибыла в Донецк. Об этом 16 октября написал Пушилин в своем Telegram-канале. Об этом: Глава ДНР вручил министру культуры Чечни орден Дружбы

18:29 16.10.2022 Боевики ВСУ вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда калибра 152 мм

18:58 16.10.2022 В случае применения Вооруженными силами (ВС) России ядерного оружия на территории бывшей УССР ответные меры США не будут зависеть от масштаба удара. Об этом 16 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN. Подробности в материале: В США заявили об ответных мерах в случае применения РФ ядерного оружия

19:08 16.10.2022 Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Ясиноватой еще три снаряда

19:22 16.10.2022 В результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина. Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Об этом: При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

19:56 16.10.2022 Западные страны не представляют последствий победы Киева в конфликте с Россией и потому не желают подобного исхода, заявила американская журналистка Энн Эпплбаум на саммите PGS22 в Германии. Подробности в материале: В США заявили о нежелании западных стран видеть Киев победителем

20:07 16.10.2022 Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще четыре снаряда

20:18 16.10.2022 В Валуйском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов. Читайте также: В Валуйском районе Белгородской области сработала система ПВО

20:49 16.10.2022 В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ были повреждены три жилых дома. Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Об этом: При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены жилые дома

20:54 16.10.2022 Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибра 152 мм

21:04 16.10.2022 Евросоюз должен предпринять максимум усилий для урегулирования ситуации вокруг б. УССР мирным путем. Об этом заявил бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. Читайте также: Курц: ЕС должен настаивать на мирных переговорах между Москвой и Киевом

21:19 16.10.2022 В Саудовской Аравии удивлены обвинениями Эр-Рияда в том, что королевство стоит на стороне России в конфликте на территории б. УССР. Об этом сообщил министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд. Читайте также: В Саудовской Аравии удивились обвинениям в поддержке России

22:48 16.10.2022 Населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ЛНР в СЦКК. Читайте подробнее: ВСУ обстреляли населенный пункт Сватово в ЛНР

23:40 16.10.2022 Попытки массированного наступления ВСУ в районах городов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) отбили Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 16 октября сообщил ТАСС источник в силовых структурах ЛНР. Об этом: В ЛНР заявили о попытках наступления ВСУ в направлениях Сватова и Кременной

00:38 17.10.2022 Для формирований ВСУ сложилась тяжёлая ситуация на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, заявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в ночь с 16 на 17 октября. По его словам, Соледар и Артёмовск стали «ключевыми горячими точками в Донбассе» и там идут «очень тяжёлые бои». Об этом: Зеленский пожаловался на тяжёлое положение ВСУ в районе Артёмовска

00:56 17.10.2022 Заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что обвинения спецпредставителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Как завещал Геббельс» — Захарова назвала извращёнными фантазии ООН

00:58 17.10.2022 Ответ посла Китайской Народной Республики в Исландии Хэ Жулона, жёстко отреагировавшего на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не разделяет взглядов Альянса на события, происходящие на территории бывшей УССР, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «В НАТО разучились общаться» — посол Китая «наехал» на адмирала НАТО

02:30 17.10.2022 Офицеры из Вооруженных сил США, Британии и Польши принимают прямое участие в боях на Харьковском направлении, сообщил пленный боевик ВСУ, видеозапись показаний которого опубликовало 17 октября агентство РИА Новости. В частности, боевик Виктор Бережной, захваченный в плен у села Берестовое в Харьковской области, рассказал, что за время его службы в разведподразделениях его группа вывела в заданные районы не менее пяти групп иностранных военных общим числом порядка 100 человек. Читайте подробнее: Пленный боевик ВСУ рассказал об офицерах из США, Британии и Польши

02:31 17.10.2022 Гражданин Италии погиб, принимая участие в боях с нацистами недалеко от Донецка, сообщает 17 октября агентство Adnkronos со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По утверждению агентства, погиб 28-летний мужчина, долгое время добровольно воевавший в рядах Народной милиции ДНР. Личные данные погибшего не указываются. Об этом: СМИ: в Донбассе погиб итальянский доброволец, воевавший против нацистов

03:55 17.10.2022 Воздушная тревога объявлена ночью 17 октября сразу в нескольких регионах на юге и в центре бывшей УССР. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили власти Одесской, Николаевской и Полтавской областей, подконтрольных киевскому режиму. Читайте также: В Одесской, Николаевской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу

05:03 17.10.2022 Вооруженные формирования киевского режима готовят операцию по захвату Запорожской АЭС, сообщил вечером 16 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Со ссылкой на жителей оккупированных ВСУ районов Рогов рассказал, что в течение октября уже дважды проводились учения по форсированию Днепра. Читайте также: Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра для захвата ЗАЭС

05:22 17.10.2022 Выплаты в размере 150 тыс. рублей получат жители Якутии, родные которых участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Средства предусмотрены для тех, кто нуждается в оснащении жилья газовым оборудованием. Об этом: Для родственников мобилизованных из Якутии предусмотрели особую субсидию

06:30 17.10.2022 В Новокузнецке прошли феерические гастроли Горловского театра кукол. По словам директора Горловского театра Артёма Тона, с февраля 2022 года они не могут показывать спектакли на своей родной сцене. А директор Новокузнецкого театра кукол «Сказ» Екатерина Носова отметила, что"коллеги из Горловки — удивительные люди». «В такое непростое время им удаётся с лёгкостью вызывать улыбки, нести радость и хорошее настроение, — подчеркнула Носова. — И Кузбассу, и Донбассу, всем нам вместе удалось сделать большое и хорошее дело — подарить друг другу мгновения счастья». Читайте подробнее: Артисты Горловского театра кукол удивили новокузнечан талантом и стойкостью

06:44 17.10.2022 На территории Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщает утром 17 октября военная администрация региона. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Киевской области. Читайте также: В Киевской области б. УССР объявили воздушную тревогу

06:54 17.10.2022 Проходящий лечение в госпитале военнослужащий — житель Сахалина Евгений рассказал, что, если бы у него была возможность отказаться от участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, он бы этого не сделал. Об этом: Невозможно не бояться, но страну надо защищать — участник спецоперации

07:02 17.10.2022 Офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты добрались до Донецкой Народной Республики вместе с ценным грузом, который необходим для оказания специализированной медпомощи. В том числе в регионе проведут офтальмологические операции, которые раньше были недоступны для жителей освобождённой территории. Об этом: Десять врачей из Якутии приехали в ДНР оказывать медицинскую помощь

07:05 17.10.2022 Медики ВДВ спасают жизни бойцам на николаевско-криворожском направлении. Народная милиция ДНР

07:20 17.10.2022 Минобороны РФ опубликовало видео о работе расчетов ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа, которые продолжают наносить удары по объектам ВСУ. На командном пункте ракетного комплекса «Искандер» приняли координаты цели. Команда моментально передаётся на передвижную пусковую установку. Цель получена, и «Искандер» из укрытия выдвигается на огневую позицию, чтобы выполнить пуск ракеты. Несмотря на внушительные размеры, комплекс двигается по бездорожью легко и быстро. Несмотря на то, что установки находятся рядом, цели у двух «Искандеров» разные. После пусков — немедленное свертывание. Сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире. «Искандеру» под силу уничтожить любую цель. Точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов. «Искандер» может работать далеко за линией фронта и с хирургической точностью поражать любые объекты, главное — точно передать координаты, а ракетчики не промахнутся.

07:23 17.10.2022 Обстрелы ВСУ препятствуют перезапуску энергоблоков Запорожской АЭС, поэтому он будет невозможен до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута от станции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

07:25 17.10.2022 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в центре города — в Шевченковском районе. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях.

07:51 17.10.2022 Заявления на участие в спецоперации в защиту Донбасса через «Госуслуги» подали порядка 450 жителей Якутии. Все они готовы добровольно защищать Родину. Подробности в материале: Из Якутии на спецоперацию отправятся почти 450 добровольцев

07:54 17.10.2022 Взрыв прогремел на одном из объектов критически важной инфраструктуры Сумской области б. УССР, сообщил утром 17 октября в своем Telegram-канале гауляйтер областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. По его данным, взорван объект в Роменском районе Сумской области. Читайте также: В Сумской области заявили о взрыве на объекте инфраструктуры

07:57 17.10.2022 Все сейчас переживают за российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом сказала ветеран педагогического труда из Кузбасса Людмила Прокофьева. «Несколько моих бывших учеников борются [на территории бывш. УССР] с нечистью, которая мучает людей. Мы все переживаем за наших защитников и ждём, чтобы они возвратились, — сказала она. — На днях мой бывший ученик вернулся домой, только отвоевавший. Он всех соседей во дворе обнял. Мы были так все рады, называли его Героем. А он сказал: «Спасибо, что воспитали нас такими, и много нас таких, не переживайте. Мы в итоге победим!» Подробности в материале: «Борются с нечистью, которая мучает людей» — мнение о спецоперации

08:00 17.10.2022 Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: Киевские нацисты обстреляли Макеевку и Донецк

08:06 17.10.2022 В Шевченковском районе Киева прогремели два взрыва, сообщил 17 октября мэр города Виталий Кличко. Об этом: Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центре города

08:10 17.10.2022 РФ продолжает осуществлять ракетные удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры на территориях, подконтрольных ВСУ. Ракетным ударам подверглись объекты в Киеве, Роменском районе Сумской области, Днепропетровской области. Ракетные удары к 8:00 17.10.2022 © ИА REGNUM

08:12 17.10.2022 В центре Киева начался сильный пожар в здании национальной энергетической компании. Об этом сообщают 17 октября киевские СМИ. Читайте также: В здании энергокомпании в центре Киева начался сильный пожар

08:18 17.10.2022 Видеозапись уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) киевских нацистов электромагнитным импульсом в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 17 октября Минобороны России. Читайте подробнее: Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА ВСУ электромагнитным импульсом

08:20 17.10.2022 После 5 утра произошёл удар по критической инфраструктуре в Роменском районе Сумской области, сообщил 17 октября глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий. Читайте также: Сумские власти сообщили об ударе по критической инфраструктуре

08:25 17.10.2022 Жители Красноярского края отправили новую партию гуманитарного груза в Донбасс. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в краевом Заксобрании. Как уточнили в телеграм-канале Заксобрания «Парламент на Енисее», красноярцы собрали для жителей Донбасса учебники для школьников, предметы первой необходимости и посылки для военнослужащих. 20-тонная фура 16 октября отправилась в Свердловский район Луганской Народной Республики. 19 октября из Красноярска отправится ещё одна машина. Посылки доставят мобилизованным жителям края, находящимся в Юрге (Кемеровская область). Читайте также: Красноярцы отправили в Донбасс гуманитарный груз

08:26 17.10.2022 Сильный пожар зафиксирован на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава региона Валентин Резниченко.

08:26 17.10.2022 В Хабаровске стартовала молодёжная акция «Сюрприз с любовью военнослужащим России», сообщили в городской мэрии. Читайте также: Акция «Сюрприз с любовью военнослужащим России» проходит в Хабаровске

08:26 17.10.2022 В центре Киева начался пожар в здании национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщили 17 октября киевские СМИ. Читайте также: Здание «Укрэнерго» в Киеве после удара дронов охватил пожар

08:30 17.10.2022 Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка — СЦКК

08:36 17.10.2022 Жители Одессы утром 17 октября услышали звук взрыва, сообщили местные СМИ. Об этом: В пригороде Одессы прогремел взрыв

08:37 17.10.2022 Группа разведчиков ВСУ взята в плен в Харьковской области на сватовском направлении. Разведчики работали в том числе с иностранными наёмниками. «Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошёл за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», — приводит РИА Новости рассказ пленного. Об этом: В Харьковской области взяты в плен шестеро разведчиков ВСУ

08:38 17.10.2022 Военнослужащие в круглосуточном режиме несут боевое дежурство. Министерство обороны РФ

08:42 17.10.2022 В Одессе прогремели взрывы, сообщил 17 октября депутат Рады Алексей Гончаренко. Подробности в материале: Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе

08:45 17.10.2022 Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Петровский район Донецка и Горловку. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские войска обстреляли Донецк и Горловку

08:51 17.10.2022 Проезд автобусов возобновился по Крымскому мосту. Об этом 17 октября сообщили в Минтрансе РФ. Подробности в материале: По Крымскому мосту началось движение автобусов

08:55 17.10.2022 Ставропольский край закупил для воинских частей 11 квадрокоптеров. Денежные средства на покупку этих необходимых для ведения боевых действий беспилотных летательных аппаратов были собраны неравнодушными гражданами для созданного в крае благотворительного фонда, оказывающего помощь мобилизованным, контрактникам и добровольцам. Читайте также: Ставрополье отправило в зону СВО 11 квадрокоптеров

08:59 17.10.2022 Петровский и Кировский районы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых формирований бандеровцев. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка

09:00 17.10.2022 В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ за сутки погибли три мирных жителя. Об этом 17 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Подробности в материале: Три жителя ДНР погибли за сутки при обстрелах киевских войск

09:01 17.10.2022 В противостоянии между великими державами может оказаться разорванной Германия. Об этом 17 октября заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» «АдГ» Алиса Вайдель в интервью для Deutschlandfunk. Об этом: Политик из ФРГ: от кризиса на территории б. УССР проиграет Германия

09:04 17.10.2022 Попытки киевских войск форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Читайте подробнее: Власти Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр

09:04 17.10.2022 Власти Бурятии потратили почти 300 млн рублей на закупку дополнительного оборудования и экипировку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Читайте подробнее: Власти Бурятии потратили 300 млн рублей на снаряжение для участников СВО

09:09 17.10.2022 Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: Киевские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР — СЦКК

09:13 17.10.2022 На Сахалине 17 октября с Успеновского военного полигона проводили мобилизованных жителей островного региона на фронт спецоперации. Читайте также: Сахалин проводил мобилизованных на спецоперацию в защиту Донбасса

09:17 17.10.2022 Дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по центру Киева, сообщил 17 октября мэр города Виталий Кличко. Читайте также: Кличко: удары по Киеву нанесли дроны-камикадзе «Герань-2»

09:17 17.10.2022 Известие о том, что израильский министр по делам диаспоры Шай призвал начать поставки военной помощи киевским террористам, получило широкий общественный резонанс и породило волну негодования — евреи собрались помогать фашистам. «Мир сошел с ума. Евреи решили помочь своим убийцам», — замечает Светлана. «Израиль забыл свою историю? Или это вариант стокгольмского синдрома?» — спрашивает Олег. «Израильтяне забыли поговорку — «Когда хохол родился, еврей заплакал»?» — развивает тему Александр Иванов. «Евреи помогают нацистам. Как это значительно в духе холокоста и прочей израильской. Адольф Шикельгрубер пляшет от радости в аду», — поделилась мнением Ольга Шабалина. Читайте также: В Израиле предлагают начать военную помощь Киеву — Сеть: бегом марш в ад!

09:19 17.10.2022 Кировский район Донецка вновь был обстрелян со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские нацисты снова обстреляли Кировский район Донецка

09:21 17.10.2022 Заявление мэра Киева Виталия Кличко о взрывах в Шевченковском районе, активно обсуждают в социальных сетях. Город после ударов окутало густым дымом. «Поймут ли, что чувствовали жители Донецка и Луганска?» — спрашивает Марина. «Очень хорошо! Нужно ощутить, что несет война и постоянные обстрелы мирного населения Донецка и Белгорода. Конечно, не видят разорванных детей и жителей, но хоть так. А то у них чужое горе — это повод для радости и победных маршей», — рассуждает Марина Стасенкова. «Жалко людей, но другого выхода нет. Давно надо было вот так, тогда и Северные потоки целы были бы, и мост», — рассуждает Светлана Дёмина. Об этом: В Киеве гремят взрывы. Сеть: за Донбасс, за детей, за Белгород!

09:23 17.10.2022 В центре Киева прогремели новые взрывы, сообщил 17 октября мэр города Виталий Кличко. Подробности в материале: Кличко сообщил о новых взрывах в центре Киева

09:23 17.10.2022 Соболезнования семьям добровольцев, погибших в результате террористического акта под Белгородом, выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале вечером 16 октября. Об этом: Брянский губернатор выразил соболезнования семьям погибших добровольцев

09:31 17.10.2022 Министерство финансов России подготовило и направило в правительство РФ проект постановления о способах поддержки граждан страны, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Читайте также: Минфин РФ разработал меры поддержки мобилизованных граждан

09:35 17.10.2022 По всей территории бывш. УССР утром 17 октября звучит оповещение о воздушной тревоге. Об этом сообщают киевские СМИ. Об этом: Воздушная тревога объявлена на всей территории б. УССР

09:36 17.10.2022 Боевики ВСУ подвергли обстрелу снарядами натовского калибра город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР — СЦКК

09:45 17.10.2022 Киевские боевики за последнюю неделю совершили как минимум две попытки диверсии в Запорожье, которые были успешно пресечены союзными силами. Об этом 17 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Читайте также: Две попытки диверсии киевских боевиков пресечены в Запорожье

09:50 17.10.2022 Населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян бандеровскими вооружёнными формированиями. Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: Киевские войска обстреляли Зайцево в ДНР

09:54 17.10.2022 Студенты омских вузов, техникумов и колледжей присоединились к Всероссийскому проекту «Всё для Победы». Как сообщили 17 октября в пресс-службе «Народного фронта» в Омской области, обучающиеся запустили свою акцию. Несколько недель они собирали для защитников Донбасса медикаменты (лекарства, пластыри, бинты, антисептики и так далее). Студенты Омского педагогического университета организовали сбор макулатуры, чтобы закупить более дорогостоящие средства. Об этом: Омичи сдали макулатуру, чтобы помочь защитникам Донбасса

09:59 17.10.2022 Плакат СССР. Наше дело правое! Победа будет за нами.

10:03 17.10.2022 Министерство обороны России 17 октября опубликовало видеозапись удара по военнослужащим ВСУ. Читайте подробнее: МО РФ опубликовало кадры удара по прятавшимся в лесу боевикам ВСУ

10:04 17.10.2022 ВСУ с утра обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую, используя в том числе снаряды натовского калибра 155 мм, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

10:04 17.10.2022 Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео уничтожения российскими десантниками боевиков ВСУ, замаскировавшихся в лесополосе. Подробности в материале: Минобороны РФ показало кадры уничтожения десантниками боевиков ВСУ

10:04 17.10.2022 ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, три человека погибли, восемь ранены, сообщили в республике.

10:05 17.10.2022 Движение транспорта по нескольким улицам в центре Киева перекрыто, власти призывают жителей воздержаться от поездок в Шевченковский район столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко.

10:06 17.10.2022 Минобороны РФ опубликовало видео, как российские десантники уничтожают диверсионные группы противника, скрывающиеся в лесополосе.

10:08 17.10.2022 Прошли более 30 тысяч километров по фронтовым дорогам и перевезли сотни тонн грузов. Батальон материального обеспечения подполковника Сергея Орешкова снабжает бойцов всем необходимым. И эта работа очень опасная! Минобороны РФ — о героях спецоперации.

10:09 17.10.2022 Офицеры Росгвардии задержали 90 пособников киевского режима на территории Херсонской и Запорожской областей за минувшую неделю, данные опубликованы 17 октября. Читайте подробнее: В Запорожье и на Херсонщине задержано 90 пособников киевского режима

10:10 17.10.2022 Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: Киевские нацисты обстреляли Куйбышевский район Донецка

10:18 17.10.2022 Призывы главы киевского режима Владимира Зеленского к экономии электроэнергии являются заботой не о населении, а об армии, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Читайте подробнее: Мирошник: призывая экономить энергию, Зеленский заботится о нуждах ВСУ

10:19 17.10.2022 Экипажи ударных вертолетов Ми-28 уничтожают военные объекты националистов. Министерство обороны РФ

10:21 17.10.2022 Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: Киевские боевики обстреляли Широкую Балку в ДНР

10:28 17.10.2022 Остановка и маршрутный автобус в Кировском районе Донецка попали под обстрел ВСУ, в результате были ранены три человека. Об этом 17 октября сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. Читайте также: В Кировском районе Донецка под обстрел ВСУ попал автобус

10:29 17.10.2022 В Харькове перестало работать метро, сообщили 17 октября местные жители в социальных сетях. Читайте подробнее: Харьковский метрополитен остановил работу

10:35 17.10.2022 Киевский террористический режим ведёт переброску войск и военной техники из западной в южную часть территории б. УССР для того, чтобы провести наступательную операцию. Об этом 17 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом: Рогов: ВСУ перебрасывают войска на юг территории б. УССР

10:40 17.10.2022 Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Луганской Народной Республике до 70 боевиков ВСУ, сообщили 17 октября в Народной милиции ЛНР. Читайте подробнее: ВС России за сутки уничтожили в ЛНР до 70 боевиков ВСУ

10:40 17.10.2022 На нескольких улицах в центре Киева перекрыли движение транспорта. Об этом 17 октября сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. Читайте подробнее: В центре Киева перекрыли движение транспорта

10:57 17.10.2022 Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённые пункты Гольмовский и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские боевики обстреляли Гольмовский и Зайцево в ДНР

11:03 17.10.2022 При попытке прорыва ВСУ в районе Сватова и Кременной в Луганской Народной Республике уничтожено большое количество иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

11:04 17.10.2022 Боевая работа минометных расчетов в зоне спецоперации. Министерство обороны РФ

11:05 17.10.2022 В Луганскую Народную Республику вернулись домой из киевского плена 11 военнослужащих республики, сообщили 17 октября в Народной милиции ЛНР. Об этом: В ЛНР из киевского плена вернулись 11 военнослужащих

11:11 17.10.2022 Киевские нацисты подвергли обстрелам Куйбышевский район Донецка, Ясиноватую и Каштановое. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Донецк, Каштановое и Ясиноватую — СЦКК

11:11 17.10.2022 Из киевского плена вернулись 11 военных Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 17 октября сообщил телеграм-канал оборонного ведомства. Подробности в материале: 11 военнослужащих ЛНР вернулись домой из плена

11:12 17.10.2022 Контролируемая Киевом часть территории б. УССР в энергетическом и ином смыслах приближается к состоянию Северной Кореи, отметил в своем телеграм-канале 17 октября военкор Дмитрий Астрахань. Ранее местные СМИ сообщили об ударах дронов по ряду объектов в Киеве и других городах, в том числе по центральному офису энергетической госкомпании. Киевский режим в течение восьми лет обстрелов Донбасса стремился расширять понятие «военной цели», пока не стал считать таковыми уже любые цели, но такие действия вызывают ответную реакцию, подчеркнул военкор. Читайте также: Киев всё ближе к Северной Корее: военкор Астрахань об атаке дронов

11:13 17.10.2022 В Кемеровской области школьники и студенты пишут письма участникам спецоперации. Образцов и правил нет, каждый решает сам, что будет в его послании и каким оно будет. «Крайне важно, что наши ребята своими письмами поддерживают солдат, мобилизованных для участия в спецоперации, — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. — Эти искренние письма несут в себе заряды добра, тепла и уважения к защитникам Родины». Читайте также: «Дорогой солдат»: кузбасские школьники и студенты пишут письма бойцам

11:19 17.10.2022 Автоматная стрельба по дронам в Киеве и других контролируемых этим режимом городах — следствие страха и признак агонии, отметил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин. «До победы над врагом еще неблизко, но довести его до такой реакции на беспилотные летательные аппараты — это неплохой результат. Надо углубить и расширить», — добавил военкор. Подробности в материале: Агония: военкор Горшенин о стрельбе из автоматов по дронам в Киеве

11:19 17.10.2022 Воздушная тревога повторно объявлена в двух регионах на территории бывш. УССР. Об этом 17 октября сообщили местные власти. Подробности в материале: В Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу

11:24 17.10.2022 В Кемеровской области трудоустраивают прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с территории бывш. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Власти уточнили, что на сегодня служба занятости помогла трудоустроиться в организации и на предприятия Кузбасса 40 прибывшим специалистам — им подобрали работу с учётом предыдущего опыта, профессиональных навыков и знаний. Читайте подробнее: В Кузбассе трудоустроили 40 специалистов из ДНР, ЛНР и с территории б. УССР

11:25 17.10.2022 При обстреле боевиками киевского террористического режима Петровского района Донецка пострадала одна мирная жительница. Об этом 17 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале. Читайте также: В результате обстрела ВСУ Донецка пострадала мирная жительница

11:26 17.10.2022 Две женщины пострадали в Донецке в результате обстрела киевскими боевиками автобуса. Их госпитализировали, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Читайте подробнее: В Донецке две женщины госпитализированы после обстрела автобуса

11:28 17.10.2022 Удары по энергетической и военной инфраструктуре киевского режима. 11:00 17.10.2022 © ИА REGNUM

11:32 17.10.2022 Россия пока лишь проводит испытания нового для нашей армии вида вооружения, отметил 17 октября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский. «Когда ежедневно в воздухе будет находиться несколько сотен данных машин, тогда мы и сможем использовать их основное преимущество, а именно — воспрещение района боевых действий, контрбатарейная борьба, уничтожение систем ПВО, а также абсолютно любых маршевых колонн противника и даже отдельных машин», — отметил эксперт. Об этом: Это только испытания: эксперт об ударах дронов по Киеву

11:32 17.10.2022 Следственный комитет России проверит информацию об участии иностранцев в военных действиях на стороне Киева, сообщили в пресс-службе СКР. Читайте также: СКР проверит данные об участии наемников в военных действиях на стороне ВСУ

11:35 17.10.2022 В результате аварийного отключения электроснабжения в городе Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) более 3,5 тыс. абонентов остались без света, сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. Подробности в материале: В Сватово из-за обстрела ВСУ без света осталось свыше 3,5 тыс. абонентов

11:38 17.10.2022 Басманный суд Москвы арестовал Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых, обвиняемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что в ходе расследования установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых.

11:45 17.10.2022 В дистанционном формате в результате сильного повреждения здания при обстреле со стороны киевских нацистов продолжает работу администрация Донецка. Об этом 17 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале. Об этом: Мэрия Донецка из-за повреждения здания работает в дистанционном формате

11:46 17.10.2022 После недавней поставки Германией Киеву первой немецкой системы ПВО IRIS-T SLM остальные три будут предоставлены в 2023 году, сообщила 17 октября министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Подробности в материале: Германия заявила, что поставит Киеву остальные системы ПВО IRIS-T в 2023-м

11:51 17.10.2022 Премьер киевского режима Денис Шмыгаль подтвердил информацию об ударах по энергетическим объектам на территории бывш. УССР. Подробности в материале: Шмыгаль подтвердил удары по энергообъектам на территории б. УССР

11:55 17.10.2022 Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: Киевские боевики обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка

11:56 17.10.2022 Работа на малых высотах: экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по объектам и технике ВСУ, сообщает Минобороны РФ. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

11:59 17.10.2022 На территории Одесской области повреждён объект инфраструктуры. Об этом 17 октября сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко. Об этом: В Одесской области повреждён при обстреле объект инфраструктуры

12:07 17.10.2022 Последняя линия связи, соединявшая Запорожскую атомную электростанцию и оккупированные территории бывш. УССР, отключена. Об этом 17 октября сообщили власти Энергодара. Подробности в материале: Отключена линия связи между ЗАЭС и оккупированными территориями б. УССР

12:10 17.10.2022 Глава Башкирии Радий Хабиров запретил чиновникам на период проведения спецоперации устраивать большие праздники в республике и тратить на это бюджетные средства. Об этом 17 октября он сообщил на совещании республиканского правительства в центре управления регионом. «Я всех прошу, забудьте на ближайшее время о каких-то концертных и развлекательных мероприятиях, я сам лично это буду контролировать. Впереди Новый год, мы его обязательно проведем. И семьи должны получить заботу, и дети, несмотря ни на какие сложности, должны получить ощущение праздника и счастья», — сказал Радий Хабиров. Читайте подробнее: Глава Башкирии запретил на Новый год устраивать шумные гуляния

12:12 17.10.2022 Решение Израиля о поставках оружия киевскому неонацистскому режиму может разрушить отношения этой страны с Россией. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев. Об этом: Медведев предложил Израилю признать Бандеру героем

12:12 17.10.2022 Спальники для военнослужащих начали шить в швейном цехе Белогорска. Материалы приобретаются на деньги, которые присылают горожане. Читайте подробнее: Из Приамурья бойцам спецоперации отправили спальники и газовые горелки

12:13 17.10.2022 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация на территории столицы завершена, задачи выполнены в полном объёме. Читайте также: Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

12:20 17.10.2022 Отношения России и Израиля могут разрушиться, если Тель-Авив начнёт поставлять Киеву оружие. Об этом 17 октября сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом: Медведев предупредил Израиль о возможном разрушении отношений

12:23 17.10.2022 Расчеты самоходных артиллерийских орудий «Нона». Министерство обороны РФ

12:24 17.10.2022 Участь малых государств (пусть и дружественно настроенных по отношению к России) в современном поляризованном мире, к сожалению, предрешена. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что Запад потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России. Эксперт уверен, что «им (малым государствам) придётся присоединиться к одному из полюсов». Читайте также: Участь малых государств предрешена — о принуждении к санкциям против России

12:25 17.10.2022 Две мирные жительницы Донецка, которые получили ранения при обстреле киевскими нацистами маршрутного автобуса, госпитализированы. Об этом 17 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале. Читайте подробнее: В Донецке госпитализированы две раненные при обстреле ВСУ маршрутки женщины

12:26 17.10.2022 Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды героям-североморцам. Награждение состоялось в Военно-морском клиническом госпитале Северного флота, где военнослужащие проходят лечение, сообщает Минобороны РФ.

12:27 17.10.2022 Большие потери понесли иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева, при попытке прорыва ВСУ в районе городов Сватово и Кременная в ЛНР. Об этом сообщил 17 октября военный эксперт, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наёмников, поскольку сейчас в штурмовым подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы», — сказал Марочко ТАСС. Об этом: Иностранных наёмников разбили при попытке прорыва под Сватово и Кременной

12:34 17.10.2022 Если стрелок попадет автоматной очередью в пикирующий дрон с 50 килограммами взрывчатки и вызовет ее подрыв, его «меткость» приведет к поражению максимального количества находящихся рядом людей, написал 17 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин. «Если вдруг произошло чудо и дрон получил повреждения, препятствующие полету — он упадет и взорвется в жилой застройке. Снова поздравляем!» — отметил военкор. Применение стрелкового оружия по БПЛА неэффективно, мирным жителям следует держаться подальше от «вооружённых идиотов», пытающихся вести такую стрельбу, добавил Горшенин. Подробности в материале: Военкор Горшенин описал последствия автоматной стрельбы по дронам в Киеве

12:36 17.10.2022 Австрия не присоединится к миссии Евросоюза по обучению боевиков ВСУ, но поддерживает ее, заявил 17 октября глава МИД республики Александер Шалленберг. Читайте подробнее: Австрия не будет присоединяться к миссии ЕС по обучению боевиков ВСУ

12:41 17.10.2022 Главы МИД стран Евросоюза, вероятно, одобрят выделение киевскому режиму нового транша помощи и создание тренировочной миссии для ВСУ. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 17 октября по прибытии на заседание министров в Люксембурге. «Самые важные темы — новый транш помощи [Киеву] и тренировочная миссия», — сказал Боррель. Читайте также: Боррель рассчитывает на выделение Киеву нового транша помощи

12:48 17.10.2022 Киевский режим намерен использовать Киевскую ГЭС, чтобы еще больше поднять уровень воды на ДнепроГЭС для дальнейшей попытки захвата Запорожской АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Читайте подробнее: Рогов: ВСУ намерены использовать Киевскую ГЭС для захвата Запорожской АЭС

12:50 17.10.2022 На странице «ВКонтакте» Дмитрия Тяжелых, подозреваемого в совершении террористического акта на Крымском мосту, размещена аватарка, дублирующая логотип соратников оппозиционера Алексея Навального. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости. Подробности в материале: К теракту на Крымскому мосту может быть причастен сторонник Навального

12:54 17.10.2022 Вооруженные силы России сорвали наступление ВСУ на лисичанском направлении и отбросили их на исходные рубежи, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ. Читайте также: ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на лисичанском направлении

12:55 17.10.2022 Евросоюз располагает достаточным объёмом средств, чтобы финансировать военные поставки Киеву. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Денег достаточно. Не переживайте из-за денег», — сказал Боррель. Подробности в материале: Боррель призвал «не переживать» из-за выделения денег Киеву

12:56 17.10.2022 Воздушная тревога объявлена на территории бывш. УССР в ряде регионов. Об этом 17 октября сообщили местные власти. Подробности в материале: В Киеве и в ряде территорий б. УССР объявили воздушную тревогу

12:56 17.10.2022 Нанесение высокоточных ударов по объектам военного управления и системы энергетики на контролируемому нацистским режимом Киева территории б. УССР продолжили Вооружённые силы (ВС) РФ. Об этом 17 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России. Об этом: Минобороны: ВС РФ продолжили высокоточные удары по территории б. УССР

13:02 17.10.2022 Воздушная тревога объявлена на всей территории бывш. УССР днём 17 октября. Об этом сообщают киевские СМИ. Подробности в материале: На всей территории б. УССР объявили воздушную тревогу

13:03 17.10.2022 Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (17.10.2022 г.) ◽️ В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики бывш. УССР. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля. На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50-ти военнослужащих ВСУ, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

13:03 17.10.2022 Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики, 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127-ми районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменское, Соледар Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов Брод Херсонской области. В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ. Минобороны РФ

13:04 17.10.2022 В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражени батарее реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» ВСУ в районе населенного пункта Казачая Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области.

13:04 17.10.2022 Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Пилиповка Луганской Народной Республики, Новоселка, Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Широкая Балка, Суханово, Томарино, Пятихатки и Ингуловка Херсонской области. В воздухе сбит 21 снаряд реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Веселое И Отрадокаменка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

13:04 17.10.2022 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники. Минобороны РФ

13:05 17.10.2022 Вертолет Ми-35 в зоне специальной военной операции. Министерство обороны РФ

13:05 17.10.2022 Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили огнём артиллерии и ударами армейской авиации на купянском направлении порядка 160 боевиков вооружёных формирований киевского террористического режима. Об этом 17 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России. Об этом: ВС России уничтожили на купянском направлении около 160 боевиков ВСУ

13:05 17.10.2022 Российские войска поразили в Харьковской области батарею реактивных систем залпового огня «Смерч» и батарею гаубиц М777, принадлежащие ВСУ. Об этом сообщает 17 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР. Об этом: Под Харьковом ВСУ лишились батарей РСЗО «Смерч» и гаубиц М777

13:06 17.10.2022 Вооруженные силы России уничтожили более 100 боевиков ВСУ и 13 бронированных машин во время попытки киевских карателей прорвать оборону около Брускинского в Херсонской области, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ. Подробности в материале: ВС России пресекли наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении

13:12 17.10.2022 Вооружённые силы продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики киевского режима. Об этом 17 октября сообщили в Министерстве обороны РФ. Об этом: Минобороны РФ заявило о поражении всех целей при ударах по энергообъектам

13:14 17.10.2022 Глава Северной Осетии Сергей Меняйло побывал в зоне проведения спецоперации, где встретился с призванными из республики военнослужащими. Он изучил условия быта земляков и обсудил вопросы несения службы. Читайте подробнее: Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с земляками в зоне СВО

13:16 17.10.2022 Размер компенсации за утраченное имущество первой необходимости составляет 100 тыс. рублей, сообщил 17 октября глава республики Денис Пушилин. Читайте также: Пушилин назвал размер компенсации за утраченное имущество

13:18 17.10.2022 Российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ, сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха», а также перехватили две ракеты HARM в республиках Донбасса, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает 17 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР. Подробности в материале: Над ДНР и Херсонской областью сбит 21 снаряд РСЗО

13:23 17.10.2022 Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления и шесть складов боеприпасов ВСУ, сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ. Подробности в материале: ВС России уничтожили за сутки два пункта управления ВСУ

13:30 17.10.2022 С 20 октября откроются в Донецкой Народной Республике (ДНР) первые пункты приема документов для оформления российских паспортов. Об этом 17 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе прямого эфира в своём телеграм-канале. Об этом: Пушилин заявил об открытии пунктов приёма документов на российские паспорта

13:31 17.10.2022 Медведев прокомментировал решение Израиля о поставках оружия Киеву. Читайте подробнее: Медведев назвал опрометчивым решение Израиля о поставках оружия Киеву

13:40 17.10.2022 В данный момент уже начато производство российских автомобильных номеров для Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин во время прямого эфира в своём телеграм-канале. Читайте также: Пушилин: российские автомобильные номера для ДНР уже производятся

13:40 17.10.2022 ВСУ увеличили число живой силы и техники на линии соприкосновения, несмотря на это ситуация на фронте стабилизирована. Об этом заявил командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов. Читайте подробнее: Командир «Ахмата» заявил о стабилизации ситуации на фронте

13:45 17.10.2022 Из-за аварийного отключения на территории Сумской области без электроснабжения остались свыше 1,6 тыс. абонентов. Об этом 17 октября сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живницкий. Читайте подробнее: В Сумской области без света остались более 1,6 тыс. абонентов

13:56 17.10.2022 Военнопленные из Донецкой Народной Республики содержатся на территории бывш. УССР в «жутчайших условиях», необходимо добиться освобождения их всех, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

14:00 17.10.2022 «Площадь поражения — четыре футбольных поля»: расчеты РСЗО «Ураган» выполняют боевые задачи под прикрытием электромагнитных комплексов. Минобороны РФ опубликовало видео. «Очень эффективное оружие. Дальность стрельбы — от 8 до 35 км. Площадь поражения одного пакета — около четырех футбольных полей. Калибр — 220 мм. Для такой техники цели разные — от укрепрайонов до техники вражеской», — рассказывает заместитель командира расчета РСЗО «Ураган» Центрального военного округа. В районах дислокации и боевых позиций подразделения артиллерии находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых ведут наблюдение за воздушным пространством и в случае обнаружения дронов противника, уничтожают их электромагнитным импульсом.

14:01 17.10.2022 Добровольцы Запорожской области приняли присягу и отправились на тренировочные стрельбы. Народная милиция ДНР

14:02 17.10.2022 Гуманитарный конвой для башкирского батальона им. Героя России А. Доставалова в ближайшее время отправится из Уфы. Об этом сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на своей странице в социальной сети. Он сообщил, что утром 16 октября из Уфы был отправлен конвой с грузом для бойцов башкирского батальона имени Героя России генерала М. Шаймуратова. Подробности в материале: Из Уфы отправился гуманитарный конвой для бойцов башкирского батальона

14:05 17.10.2022 Болельщики испанского клуба «Атлетик» (Бильбао) вывесили на трибуне флаги ДНР, СССР и Знамя Победы, сообщает 17 октября РИА Новости. Читайте также: Фанаты «Атлетика» из Бильбао вывесили на трибуне флаг ДНР

14:06 17.10.2022 Вооруженные силы Белоруссии взяли под охрану объекты железнодорожной инфраструктуры на границе с целью недопущения провокаций.

14:06 17.10.2022 ВСУ за прошедшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. боевиков, однако эти резервы уже исчерпаны, сообщил 17 октября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Подробности в материале: В ЛНР заявили, что резервы ВСУ под Соледаром и Артемовском исчерпаны

14:08 17.10.2022 Дмитрий Медведев — о поставках Израиля оружия киевскому режиму: «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…»

14:10 17.10.2022 На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) могут начать работать новые банки из России. Об этом 17 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе прямого эфира в своём телеграм-канале. Об этом: Пушилин: в ДНР могут начать работать новые банки из России

14:10 17.10.2022 Власти Белгорода приступили к восстановлению зданий после обстрела города накануне. Об этом 17 октября в социальных сетях сообщил мэр Антон Иванов. Об этом: После обстрела Белгорода повреждены 16 домов и восемь автомобилей

14:11 17.10.2022 Горловка, Пантелеймоновка и Донецк в очередной раз обстреляны киевскими боевиками. Об артиллерийских обстрелах сообщает 17 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Донецк

14:18 17.10.2022 Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал воздержаться от публикации в интернете фотографий и видеороликов с последствиями обстрелов со стороны ВСУ. Он сообщил, что такие публикации помогают киевскому режиму корректировать огонь по территории России.

14:23 17.10.2022 Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: Киевские боевики обстреляли Минеральное в ДНР

14:25 17.10.2022 Фиксация последствий обстрела Донецка. ДНР в СЦКК

14:29 17.10.2022 Боевики ВСУ обстреляли Еленовку в Донецкой Народной Республике, сообщили 17 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: Киевские каратели обстреляли Еленовку

14:35 17.10.2022 Воздушная тревога в областях б. УССР которые контролируются ВСУ. Подтверждены удары по объектам в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Житомирской области. 14:00 17.10.2022

14:35 17.10.2022 Ежегодные учения, в которых будут принимать участие 3,5 тыс. военных и 700 единиц военной техники стран НАТО, стартуют 17 октября на территории Литвы. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба литовского минобороны. Читайте также: В Литве 17 октября начнутся учения НАТО «Железный волк 2022 II»

14:35 17.10.2022 Читатели газеты New York Times раскритиковали за очевидную предвзятость статью под названием «Как российские боевики продают войну», где автор Амос Баршад заявляет, что американцам якобы легко забыть о том, сколько идеологии вкладывается в этот жанр, пока они не посмотрят «фильм из другой страны и не увидят их карикатурных героев и злодеев». Читайте подробнее: «Голливуд укажет, на кого США готовятся напасть» — сеть о пропаганде в кино

14:40 17.10.2022 Киевские войска обстреляли посёлок Зайцево из миномётов и танка, а посёлок Озеряновка — из артиллерии. Об этом сообщает 17 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: ВСУ обстреляли посёлки Зайцево и Озеряновка в ДНР

14:45 17.10.2022 Поток комментариев в социальных сетях вызвал призыв главы нацистского киевского режима Владимира Зеленского сократить потребление электроэнергии по вечерам, адресованный жителям б. УССР. Читайте также: Зеленский призвал Киев экономить электроэнергию. Сети: «Жгите костры»

14:47 17.10.2022 В социальных сетях обсудили сообщение мэра Киева Виталия Кличко о том, что по центральной части возглавляемого им города утром 17 октября были нанесены удары дронами-камикадзе «Герань-2». Читайте также: «Теперь никто сюсюкаться с вами не будет!» — соцсети об ударах по Киеву

14:49 17.10.2022 Никакие действия России конвенциональным оружием на ТВД б. УССР не загонят США и коллективный Запад в определённые рамки. Раз уж мы отказались создавать непосредственную и острую угрозу безопасности континентальной части США, то единственное средство их приструнить — применить тактическое ядерное оружие в конфликте на территории б. УССР. Наши словесные интервенции не впечатляют, а лишь вызывают ухмылку у англосаксов. Читайте также: Как убедить США в решимости России применить ядерное оружие

14:49 17.10.2022 Правительство ЯНАО и предприятия ТЭК помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы. «Для наших подразделений закупили пять внедорожников. Автомобили сейчас в Тюмени, уже вручили два «Патриота». Приобрели и передали 15 квадрокоптеров, которые помогут в выполнении боевых задач. Ребята уже осваивают управление дронами», — перечислил глава ЯНАО. Подробности в материале: Предприятия ТЭК помогают в обеспечении бойцов с Ямала

14:50 17.10.2022 Россия сейчас противостоит не только международному терроризму и его спонсорам, не только различным изданиям фашизма (нацизму, бандеровщине, либеральному фашизму), но — и это самое главное — радикальным попыткам западных «элит» расчеловечить человека, превратить его в существо, лишенное подлинного разума, воли, чувств, нравственности, совести, веры. Читайте также: Стратегия транснациональных элит: куда она ведет и как с ней бороться?

14:52 17.10.2022 В социальных сетях обсудили сообщение телеканала NTV о том, что командование Вооруженных сил Германии в ходе тренировочной миссии EU Military Assistance Mission намерено обучить пять тысяч боевиков ВСУ. Читайте также: Сеть: «Фашисты снова за свое!» — бундесвер обучит пять тысяч бандеровцев

14:59 17.10.2022 Фиксация последствий обстрела Донецка. ДНР в СЦКК

15:00 17.10.2022 Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град»

15:00 17.10.2022 Министр обороны Румынии Василе Дынку в срочном порядке был вызван на специальное заседание румынского правительства из-за высказываний главы военного ведомства относительно ситуации на территории бывшей УССР. Об этом 17 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24. Читайте подробнее: Главу минобороны Румынии раскритиковали за призыв к Киеву начать переговоры

15:11 17.10.2022 Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населённый пункт Александровка подверглись обстрелам со стороны бандеровских формирований. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Александровку и Донецк — СЦКК

15:12 17.10.2022 Киевский режим начал осознавать необходимость сдачи Артемовска, некоторые подразделения ВСУ уже перебазируются на другие позиции. Об этом 17 октября сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник. Читайте подробнее: В ЛНР заявили о понимании Киевом необходимости сдачи Артемовска

15:15 17.10.2022 Воздушная тревога объявлена во всех областях на территории б. УССР, которые контролируются ВСУ. Подтверждены удары по объектам в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областях. 15:00 17.10.2022 © ИА REGNUM

15:20 17.10.2022 При обстреле Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов погиб один мирный житель. Об этом 17 октября сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале. Читайте подробнее: В результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка погиб мирный житель

15:21 17.10.2022 Попадание дрона по жилому дому в Киеве, которое привело к жертвам, представители хунты «могут смело записать на свой счет», к этому привели их собственные рекомендации жителям, отметил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц. «Беря в руки двустволку, подумайте 30 раз, не упадет ли до 50 кг взрывчатки на ваш дом, если вы вдруг случайно отстрелите дрону крыло. А ведь именно так и произошло в Киеве. Кто-то своей стрелкотней над жилыми кварталами просто сбил дрон с курса. Направлять его на гражданский дом не было абсолютно никакого смысла», — написал Коц. Читайте подробнее: Военкор Коц: мирные жители Киева погибли из-за рекомендаций хунты

15:25 17.10.2022 Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение контролировать работу некоммерческих организаций в Башкирии, которые получают региональные гранты. Об этом 17 октября он сообщил на совещании правительства региона в центре управления республикой. «У нас традиционно социальное предпринимательство на хороших позициях было. Это очень важное направление, меня самого впечатлили цифры, которые мы даем по линии бюджета республики — 261 млн рублей. Это большие деньги, и мы должны понимать, куда они идут. У нас сейчас в приоритете — патриотизм. Не надо кормить тех, кто не со страной. Есть там разные деятели, обратите на это внимание и сделайте аудит того, что происходит», — поручил Хабиров руководителю администрации главы республики Максиму Забелину. Об этом: Глава Башкирии о грантах для НКО: «Не надо кормить тех, кто не со страной»

15:28 17.10.2022 Методичные удары Вооруженных сил России по Киеву — подготовка наступления в этом районе, написал 17 октября в своем телеграм-канале военкор Владлен Татарский. «По крайней мере, хочется так думать», — добавил он. Читайте подробнее: ВС России, вероятно, готовят наступление на Киев — военкор Татарский

15:29 17.10.2022 После 06:00 по состоянию на 15:00 мск ВСУ выпустили по населённым пунктам республики 129 снарядов, десять мин и шесть снарядов «Град». Так, с 06:49 Донецк обстреляли 14 раз. По городу выпустили 25 снарядов калибра 155 мм, 34 снаряда калибра 152 мм, а также шесть снарядов «Град». Читайте подробнее: ВСУ выпустили 129 снарядов по территории ДНР

15:35 17.10.2022 Из России в Белоруссию прибудут танки, боевые машины, орудия и миномёты. Об этом 17 октября сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко. Подробности в материале: Москва направит Минску около 170 танков и до 200 бронемашин

15:35 17.10.2022 Вооружённые формирования киевского террористического режима подвергли обстрелу населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские нацисты обстреляли Гольмовский — СЦКК

15:40 17.10.2022 Главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение киевскому режима шестого транша военной помощи в размере 500 млн евро, говорится в распространенном 17 октября заявлении Совета ЕС. Читайте подробнее: ЕС утвердил новый транш военной помощи Киеву

15:42 17.10.2022 Максимальную бдительность и осмотрительность, в том числе в социальных сетях, призвал проявлять граждан России председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он написал 17 октября в телеграм-канале. Подробности в материале: В Крыму призвали не публиковать в интернете видео обстрелов со стороны ВСУ

15:53 17.10.2022 Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские войска обстреляли несколько районов Донецка

15:56 17.10.2022 Единственной из стран Европейского союза, не поддержавшей инициативу по подготовке членов вооружённых формирований киевского террористического режима, оказалась Венгрия. Об этом 17 октября заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, трансляция выступления которого велась в его аккаунте в соцсетях. Читайте подробнее: Венгрия не будет заниматься подготовкой боевиков ВСУ

16:00 17.10.2022 Один человек погиб в Донецке в результате обстрелов города киевскими боевиками, ещё семеро получили ранения. Об этом сообщает 17 октября Штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале. Читайте также: В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель

16:10 17.10.2022 О взрывах в Хмельницкой области (территория б. УССР) заявил 17 октября глава местной администрации Сергей Гамалий, сообщает телеграм-канал «Политика страны». Об этом: Власти Хмельницкой и Винницкой областей сообщили о взрывах

16:12 17.10.2022 В подразделении «Ахмат» ведут борьбу против нацистов добровольцы из всех уголков России. Среди них есть и мусульмане, и православные, и это не только не вызывает противоречий, но и сплачивает бойцов, так как бог — един, написал 17 октября в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Читайте также: Кадыров рассказал о содружестве мусульман и православных в отряде «Ахмат»

16:15 17.10.2022 Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил очередной обмен пленными: «На этот раз по формуле 110 на 110. В рамках обмена в Россию вернутся 80 гражданских моряков, которых нацисты удерживали в заложниках. Также в список попали 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России. Киеву возвращают в основном женщин».

16:17 17.10.2022 Устранить исходящую от Киева угрозу можно только путем полной ликвидации его государственности, отметил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок. Ранее в Киеве заявили о «завершающей стадии разработки» ударных беспилотных летательных аппаратов с дальностью до 1000 километров. Местные СМИ считают, что главной целью станет возможность нанесения ударов по центральным регионам России, включая столичный. «Никаких подтверждений, что подобные работы ведутся и тем более близки к завершению, нет, однако то, что в Киеве многое отдали бы за возможность ударить по Москве, — несомненно. А пока такой возможности нет, ВСУ и дальше будут обстреливать Белгород и геноцидировать Донецк», — написал военкор. Об этом: Военкор Котенок: пока есть киевское государство, будут и удары по Белгороду

16:24 17.10.2022 ВСУ ведут перегруппировку сил, прежде всего на николаевском направлении, сообщил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный. Имея численный перевес на данном направлении, ВСУ вновь формируют ударный кулак для наступления, отметил военкор. «С мест сообщают, что в помощь [киевским] военным в Николаев прибыли иностранные наёмники: поляки, англоговорящие граждане, сегодня стало известно о прибытии французов», — добавил Поддубный. Об этом: ВСУ формируют ударный кулак для наступления — военкор Поддубный

16:26 17.10.2022 В результате обмена пленными с киевским режимом домой вернутся 110 граждан России, сообщил 17 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, 110 пленных военнослужащих ВСУ передаются Киеву в обмен на освобождение 30 российских военных и 80 моряков из экипажей гражданских российских судов. Читайте также: Пушилин заявил об обмене пленных ВСУ на 80 гражданских моряков

16:40 17.10.2022 Более 100 казаков, добровольно принявших решение об участии в СВО, отправились в Донбасс. Бойцы пополнят отряд «Кубань», сообщил 17 октября атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Читайте подробнее: Более 100 казаков пополнят отряд «Кубань» в Донбассе

16:42 17.10.2022 Руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатор Валерий Пикалёв передал военнослужащим из добровольческих батальонов «Кронштадт», «Павловск» и «Нева» наборы дополнительной экипировки, доставленные из Северной столицы. Читайте также: Смольный передал наборы дополнительной экипировки добровольцам Петербурга

16:46 17.10.2022 ВСК за 1,5 месяца только на херсонском направлении потеряли порядка 9,8 тыс. военных, в том числе наемников. Кроме того, выведено из строя около 1590 единиц техники, включая 320 танков. Такие данные 17 октября привёл заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

16:47 17.10.2022 В Крыму завершился суд над членом нацистского «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 октября региональное управление ФСБ. Батальон действовал в составе ВСУ. Подсудимый Артур Меметшаев добровольно вступил в него в 2016 году, а в апреле 2022 года он был задержан по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании. Подробности в материале: В Крыму участник нацистского батальона получил 6,5 года колонии

16:50 17.10.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание 18 октября вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, чтобы обсудить вопрос переезда людей из Херсонской области в другие регионы России из-за обстрелов со стороны киевского режима, сообщает пресс-служба палаты парламента. Читайте также: В ГД ждут Хуснуллина для обсуждения переезда жителей Херсонской области

16:56 17.10.2022 По данным СЦКК, в 16:33 из н. п. Орловка вновь был обстрелян Куйбышевский район Донецка — выпущено три снаряда калибра 155 мм. В 16:35 из н. п. Красногоровка был обстрелян Кировский район — выпущено пять снарядов калибра 152 мм. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

16:57 17.10.2022 Воздушная тревога объявлена в Одессе и области.

16:59 17.10.2022 Логистика ВСУ переходит на систему НАТО LOGFAS, заявил 17 октября в социальной сети представитель киевского режима Алексей Резников. Подробности в материале: ВСУ переводят на систему логистики НАТО LOGFAS

17:03 17.10.2022 Второй раз с начала дня в Новой Каховке звучат сирены воздушной тревоги, сообщает вечером 17 октября телеграм-канал администрации города. Причины объявления тревоги пока не уточняются. Об этом: В Новой Каховке второй раз за день объявлена воздушная тревога

17:17 17.10.2022 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин согласился выступить на пленарном заседании Госдумы 18 октября, сообщил источник в палате парламента. Читайте также: Хуснуллин расскажет Госдуме о мерах по защите жителей Херсонской области

17:38 17.10.2022 Нейтральный статус не интересует киевский режим, написал 17 октября в социальной сети его представитель Алексей Резников. Об этом: Киевский режим заявляет, что не удовлетворится нейтральным статусом

17:40 17.10.2022 Обстановка на Херсонском направлении в настоящее время стабилизирована. Об этом заявил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 17 октября. Об этом: Обстановка на Херсонском направлении стабилизирована — Стремоусов

17:41 17.10.2022 «Я не продаю свою честь, чтобы подзаработать денег. Те, кто продался за сребреник, пусть будут готовы, что и сребреника им не достанется, и совесть и честь они продали», — заявила телеведущая Дана Борисова. Об этом: «Продали честь» — Дана Борисова раскритиковала уехавших из РФ артистов

17:47 17.10.2022 Поправки, узаконивающие понятие «добровольческие формирования», внесли в Госдуму парламентарии во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Профильный комитет Госдумы по обороне поправки поддержал. Читайте подробнее: Госдума намерен узаконить добровольческие формирования

17:53 17.10.2022 В Санкт-Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в возрасте 39 лет в ходе специальной военной операции (СВО), установив мемориальную доску в учебном заведении. Читайте также: В Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в начале СВО

17:55 17.10.2022 О работе системы ПВО ВСУ в Одессе сообщает 17 октября ряд телеграм-каналов. Подробности в материале: В Одессе объявлена воздушная тревога

17:58 17.10.2022 Свыше 123 млн рублей собрано в Чувашии на поддержку участников специальной военной операции России на территории б. УССР. Глава республики Олег Николаев 17 октября выразил признательность всем, кто участвует в сборе средств. Читайте подробнее: В Чувашии на поддержку участников СВО собрали более 123 млн рублей

18:01 17.10.2022 Киев ведет «интенсивные» переговоры с Парижем, настаивая на предоставлении ВСУ французских зенитно-ракетных комплексов ПВО CROTALE («Кроталь»), заявил 17 октября министр обороны киевского режима Алексей Резников. Читайте подробнее: Киев выпрашивает у Франции комплексы ПВО CROTALE

18:15 17.10.2022 Примерно 9,8 тыс. боевиков составляют потери ВСУ за последние полтора месяца на херсонском направлении, заявил 17 октября заместитель временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передаёт Первый канал. Подробности в материале: Стремоусов назвал потери ВСУ на Херсонщине за последние полтора месяца

18:16 17.10.2022 Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку. Указ от 17.10.2022 № 740 «О присвоении 400 самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетного наименования» опубликован 17 октября на официальном сайте правовой информации Читайте также: Путин присвоил наименование «гвардейский» 400-му самоходному артполку

18:28 17.10.2022 Фиксация последствий обстрела Донецка. ДНР в СЦКК

18:31 17.10.2022 На базе Чебоксарского медицинского колледжа проходят обучение мобилизованные бойцы. Навыки оказания первой медицинской помощи крайне важны в условиях боевых действий, отметил 17 октября глава Чувашии Олег Николаев. Об этом: В Чебоксарах для мобилизованных организовали курсы по оказанию медпомощи

18:42 17.10.2022 Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поездке в Донбасс своей дочери — министра культуры республики Айшат Кадыровой — и троих несовершеннолетних сыновей. Дочь находится в Донецкой Народной Республике с гуманитарной миссией — она сопровождала очередную партию гуманитарной помощи. Помимо этого, она побывает на передовой. Несовершеннолетние сыновья же прибыли в ДНР, чтобы «вдохнуть пороха», как выразился Рамзан Кадыров. Об этом: Кадыров сообщил об отправке в ДНР своей дочери и троих сыновей

18:56 17.10.2022 Упавший в Ейске самолёт — истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает 17 октября единая диспетчерская служба города. Об этом: В Ейске рухнул самолёт Су-34

19:34 17.10.2022 Официально от Минобороны РФ: 17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года.

19:34 17.10.2022 Отмечается, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные граждане России будут доставлены в Москву.

19:34 17.10.2022 В кратчайшие сроки их доставят в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

19:38 17.10.2022 Завершилась процедура обмена пленными по формуле «110 на 110» с киевским режимом, сообщил вечером 17 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале. В итоге обмен прошёл по «110 на 108», так как две женщины из заявленных на обмен отказались вернуться в распоряжение киевского режима. Читайте подробнее: Обмен пленными с Киевом прошёл по формуле «110 на 108» — Пушилин

19:53 17.10.2022 «Калининградская область своих не бросает!» — заявил глава Калининградской области Антон Алиханов. Об этом: Калининградская область отказывается от новогодних торжеств в период СВО

19:58 17.10.2022 Российское военное ведомство опубликовало официальное сообщение о проведении обмена пленными с киевским режимом, который завершился 17 октября. Читайте подробнее: Минобороны РФ прокомментировало новый обмен пленными

20:18 17.10.2022 Подтверждены удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой областям. Ракетные и БПЛА удары ВС РФ в областях б. УССР, подконтрольных ВСУ. 20:00 17.10.2022 © ИА REGNUM

20:41 17.10.2022 «На одного из бойцов, которого вернули из плена, жене вручили похоронку. Он вместе со своими товарищами по оружию находился в БМП, когда в машину прилетел снаряд и она сгорела. Думали, что со всеми, кто там находился, погиб, а этот боец выжил, но попал в плен», — сообщает канал НОВОСТИ. РФ.

21:05 17.10.2022 В Киеве снова работает ПВО.

21:09 17.10.2022 В Киеве и Киевской области вечером 17 октября объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская областная военная администрация в своем телеграм-канале. «Воздушная тревога в Киевской области. Просим всех срочно проследовать в укрытие», — указано в сообщении. Читайте подробнее: В Киеве и Киевской области опять объявили воздушную тревогу

21:11 17.10.2022 Обмен пленными с киевской стороной состоялся 17 октября. Удалось сделать важный шаг, написала 17 октября уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале. Читайте подробнее: Вне политики, на благо людей. Москалькова прокомментировала обмен пленными

21:41 17.10.2022 Наглость и цинизм проявляет киевский режим, призывая международное сообщество принять меры по демилитаризации Запорожской АЭС и выводу с её территории и города Энергодара всех российских военных, заявил 17 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробности в материале: Рогов назвал наглостью призывы Киева к демилитаризации ЗАЭС

21:53 17.10.2022 Курганский губернатор Вадим Шумков обозначил необходимость в принятии единых по России решений и подходов по выплатам мобилизованным гражданам и их обеспечению. Об этом: Курганский губернатор заявил о необходимости равного обеспечения бойцов

22:01 17.10.2022 МИД Италии 17 октября призвал сограждан воздержаться от поездок на контролируемую Киевом территорию б. УССР. Тем, кто уже находится на этой территории, дан совет покинуть ее, используя любые виды транспорта, при соблюдении ограничений во время воздушной тревоги. Рекомендация на странице ведомства в социальных сетях прозвучала еще более ёмко: «Lasciate il Paese» («Покиньте страну»). Подробности в материале: В МИД Италии дали находящимся в Киеве совет из трёх слов

22:23 17.10.2022 Администрация президента США Джо Байдена хочет «привлечь к ответственности» Россию за удары высокоточным оружием по инфраструктуре киевского режима, заявила 17 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом: США «решительно осуждают» удары России по инфраструктуре б. УССР

22:24 17.10.2022 МИД Италии обратился к согражданам с призывом покинуть территорию бывшей УССР. Читайте подробнее: МИД Италии призвал сограждан покинуть территорию бывшей УССР

22:28 17.10.2022 В МИД Италии 17 октября подтвердили гибель 28-летнего Элии Путцолы, воевавшего на стороне ДНР. Смертельные ранения доброволец получил в ходе боёв в окрестностях Донецка. Об этом: В МИД Италии подтвердили гибель добровольца, воевавшего на стороне ДНР

22:34 17.10.2022 Россия не отдаст Крым, даже если придётся для его защиты использовать ядерное оружие, написал 17 октября Илон Маск в социальной сети. Читайте также: Илон Маск заявил, что Россия не отдаст Крым

22:40 17.10.2022 Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал продолжить противостояние России и помощь Киеву, так как в противном случае многие страны получат печальный урок. Об этом он заявил 17 октября, выступая в Стэнфордском университете в штате Калифорния. Официальный сайт Госдепа вёл трансляцию его выступления. Читайте подробнее: Отказ США от помощи Киеву станет печальным уроком для всей Европы — Блинкен

22:47 17.10.2022 Сообщение Министерства иностранных дел киевского неонацистского режима о том, что князь Владимир в X веке якобы решил, что Киев должен вступить в Европейский союз, именно этой идее привержены киевские власти и «защищают Европу от российской жестокости», стало поводом для реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Грибочки. Уже не удивляет» — Киев: князь Владимир хотел вступить в ЕС

22:48 17.10.2022 Херсонская область. Линия фронта СВО к 18.10.2022 . © ИА REGNUM

22:51 17.10.2022 На Ямале социальной выплатой на догазификацию могут воспользоваться участники специальной военной операции и их семьи. Кроме того, внесены изменения в порядок получения других денежных выплат от региона для участников СВО и их семей. Читайте подробнее: На Ямале внесены дополнения в список льгот для участников спецоперации

22:54 17.10.2022 Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

23:14 17.10.2022 Киевский режим пригрозил руководству Ирана привлечением к «суровой ответственности» за поставки вооружений России. Об этом сообщается в заявлении МИД кабмина Зеленского, опубликованном вечером 17 октября. Подробности в материале: Киев пригрозил привлечь Иран к «суровой ответственности» за дроны «Герань»

23:21 17.10.2022 Канада расширила санкционный список против России. Читайте также: Канада ввела санкции против Безрукова, Машкова, Канделаки и Певцова

23:24 17.10.2022 Власти Канады приняли решение о введени новых односторонних санкций в отношении России в связи с событиями на территории б. УССР. В чёрный список внесены 34 физических лица и одна организация. Об этом: Канада ввела новые санкции против России

23:45 17.10.2022 Киевский режим должен прекратить диктовать свои желания Североатлантическому альянсу по вопросам поставок тех или иных вооружений, пишет обозреватель Дмитрий Саймс на страницах издания The National Interest. Подробности в материале: Киев должен прекратить диктовать требования по поставкам оружия — NI

23:57 17.10.2022 В ходе специальной военной операции погиб уроженец Коми старший лейтенант Сергей Стахов. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба. «Сергей Сергеевич родился в посёлке Синдор Княжпогостского района. Служил по контракту помощником начальника связи полка. Воспитывал двоих сыновей», — написал он. Читайте также: В ходе спецоперации погиб лейтенант из Коми

00:46 18.10.2022 Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер подтвердил готовность республики направить своих инструкторов в состав тренировочной миссии Евросоюза по обучению боевиков киевского режима и предоставить для этого свои полигоны. Об этом он заявил журналистам 17 октября, после завершения прошедшего в Люксембурге заседания глав МИД стран ЕС. Подробности в материале: Словакия подтвердила готовность обучать киевских нацистов

05:19 18.10.2022 В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина рядовой Игорь Сергеевич Иванников, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Об этом: На фронте спецоперации погиб рядовой с Сахалина

05:21 18.10.2022 Россия, безусловно, добьётся тех целей, которые были поставлены перед началом спецоперации. Такое мнение высказал заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания Центра дополнительного образования детей им. Веры Волошиной Кемерова Евгений Леонов. «Поддерживаю решение президента России о проведении спецоперации. Как историк, хорошо понимаю значение этих событий, — подчеркнул Леонов. — Люди в Донбассе восемь лет страдали от действий неонацистов. Россия предпринимает ответные действия. Мы должны были показать, что не можем молчать и оставаться в стороне от этих событий, проявить характер, волю, поскольку Россия — самая масштабная страна как по территории, так и по геополитическому влиянию». Подробности в материале: «Мы должны были показать, что не можем молчать» — мнение о спецоперации

05:51 18.10.2022 На Чукотку вернулся участник спецоперации после лечения в госпитале. За боевые заслуги ему вручили медаль. Читайте также: На Чукотке вручили медаль «За отвагу» бойцу спецоперации

06:00 18.10.2022 Бойцов из добровольческого отряда «Боотур» навестил в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского глава Якутии Айсен Николаев. Он привёз им гостинцы, поблагодарил за подвиг и пожелал скорейшего выздоровления. Об этом: Глава Якутии привёз раненым участникам спецоперации пирожки и варенье

06:03 18.10.2022 США намерены передать киевским нацистам первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в течение уже ближайших недель. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга 17 октября сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства. Читайте также: США в ближайшие недели передадут Киеву первые комплексы ПВО NASAMS

06:21 18.10.2022 На Камчатке торжественно проводили мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом: Возвращайтесь с победой — Камчатка проводила мобилизованных на спецоперацию

06:22 18.10.2022 Киевский режим не продержится и один месяц без той военной помощи, которую ему оказывают США и НАТО в целом, написал генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс в своей статье «Как избежать ядерной войны из-за Киева» для этого издания. Читайте подробнее: Дмитрий Саймc оценил сроки поражения Киева без военной помощи Запада

06:32 18.10.2022 Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и временно исполняющий обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенант Михаил Носулев обсудили ход проведения мобилизации на Дальнем Востоке, подготовку и обеспечение бойцов необходимым обмундированием и медицинскими комплектами. Об этом: Защищаем российские территории — полпред Трутнев обратился к мобилизованным

06:50 18.10.2022 В Туве организовано медицинское сопровождение военнослужащих — участников специальной военной операции, а также членов их семей. В медучреждениях для них создадут «зелёный коридор». Об этом: В Туве организовано медицинское сопровождение участников СВО и их семей

07:07 18.10.2022 Восток Харьковской области и Донбасс. Линия фронта СВО к 18.10.2022 . © ИА REGNUM

07:18 18.10.2022 Приморцы, призванные в ходе частичной мобилизации для участия в спецоперации, получают всё необходимое — краевые власти держат на особом контроле бытовые условия бойцов в пунктах сбора и на полигонах, а также на передовой. Читайте подробнее: Власти Приморья обеспечивают мобилизованных всем необходимым

07:31 18.10.2022 В Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях объявлена воздушная тревога.

07:38 18.10.2022 Приморским семьям военнослужащих-участников спецоперации в социально-бытовых вопросах помогают юнармейцы, депутаты, студотряды и волонтёры. Читайте также: Семьи бойцов из Приморья опекают волонтёры, студенты, юнармейцы

07:39 18.10.2022 Заявление врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что Российская Федерация провела обмен пленными с киевским неонацистским режимом по формуле «110 на 110», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Слава Богу!» — в Россию из нацистского плена вернулись 110 человек

07:40 18.10.2022 Видеозаписи в социальных сетях, где на кадрах видно, как правоохранители киевского неонацистского режима предпринимают безуспешные попытки сбить российские дроны-камикадзе «Герань-2» с помощью обычного стрелкового оружия, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Смешная картина» — полиция в Киеве пыталась застрелить беспилотники

07:42 18.10.2022 Заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о том, что Венгрия не будет участвовать в подготовке военных киевского неонацистского режима в рамках инициативы Европейского союза, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «Поняли, какое это зло» — Венгрия отказалась тренировать ВСУ

07:58 18.10.2022 Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли населённые пункты Александровка и Каштановое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские боевики обстреляли Александровку и Каштановое в ДНР

08:02 18.10.2022 Главный врач Больницы скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова в Бурятии Вячеслав Дондоков отправится добровольцем на специальную военную операцию. Читайте подробнее: Главврач бурятской больницы пошёл добровольцем для участия в СВО

08:04 18.10.2022 Киевские войска обстреляли населённый пункт Новоивановка Попаснянского района Луганской Народной Республики. Об этом 18 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ нанесли ракетный удар по Новоивановке в ЛНР

08:06 18.10.2022

08:07 18.10.2022 На полигонах Калининградской области проходит подготовка артиллеристов, призванных из запаса, сообщает Минобороны РФ. На полигоне Балтийского флота призванные военнослужащие выполнили упражнения боевых стрельб из самоходных артиллерийских установок «Акация» и буксируемых минометных комплексов «Сани». В рамках мероприятий боевой подготовки под руководством опытных офицеров артиллерийские и минометные расчеты поразили специальные мишени, имитирующие бронетехнику и опорные пункты противника.

08:09 18.10.2022 На Камчатке проводили в зону спецоперации мобилизованных. Военнослужащие заверили, что отправляются в Донбасс с настроем на победу и главной задачей — освободить Родину от фашистской хунты. Читайте также: Наша задача освободить Родину от фашистской хунты — боец СВО с Камчатки

08:09 18.10.2022 Минобороны РФ опубликовало видео, как зенитчики Западного военного округа продолжают «сканировать» небо днём и ночью. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» круглосуточно защищают наши войска от нападения воздушных объектов противника. Система ПВО знает каждого «воздушного врага» в лицо. Это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты. «Данная боевая машина позволяет успешно поражать все аэродинамические цели… На моем опыте уничтожено два «Байрактара», уничтожен беспилотник «Лелека», квадрокоптеры», — рассказывает начальник расчета ЗРК «Тор». «Меняем позиции после каждого пуска. Отстрелял, по цели отработал. Есть попадание. Сменил позицию», — делится опытом бывалый зенитчик.

08:09 18.10.2022 В ходе специальной военной операции комплексы «Тор» сотни раз успешно выполняли боевые задачи, прикрывая российские военные колонны во время маршей и защищая позиции. На счету расчётов боевых машин бесчисленное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов.

08:10 18.10.2022 Воздушная тревога объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях. Об этом 18 октября сообщили местные власти. Подробности в материале: В Одесской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога

08:10 18.10.2022 Линия фронта СВО к 18.10.2022 . © ИА REGNUM

08:14 18.10.2022 Видеозапись работы артиллерийских расчётов Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) по позициям киевских нацистов на первомайском направлении обнародовала 18 октября пресс-служба НМ ДНР в своём телеграм-канале. Об этом: НМ ДНР показала кадры уничтожения боевиков ВСУ на первомайском направлении

08:16 18.10.2022 В городе Днепропетровске прогремело несколько взрывов. Об этом 18 октября сообщили местные СМИ со ссылкой на представителей власти. Читайте также: В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы

08:17 18.10.2022 Киевские военнопленные рассказали, что в плену к ним хорошо относятся и кормят хорошо, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться. Читайте подробнее: Киевские военнопленные заявили о хорошем отношении к ним в России

08:18 18.10.2022 Ускорить работу по разработке и принятию нормативных актов, регулирующих оказание помощи семьям жителей Башкирии, которые принимают участие в спецоперации, поручил чиновникам премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на совещании в правительстве региона. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба регионального правительства. Назаров напомнил, что глава Башкирии Радий Хабиров утвердил план мероприятий по оказанию содействия семьям граждан, которые принимают участие в спецоперации. В этот план включены 30 мер поддержки, пояснил Назаров. Подробности в материале: В Башкирии разработали меры поддержки семей участников СВО

08:21 18.10.2022 К настоящему моменту воздушная тревога также объявлена и в западной части контролируемой террористическим режимом Киева территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале. Об этом: В западной части б. УССР объявлена воздушная тревога

08:24 18.10.2022 Западные средства массовой информации показывают только выгодную для Киеву сторону конфликта, а об обстрелах Белгорода со стороны бандеровских боевиков умалчивают. Об этом в своём репортаже из города заявил американский журналист Патрик Ланкастер. Читайте также: Журналист из США уличил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

08:31 18.10.2022 Попавшие в плен киевские военнослужащие рассказали о снижении требований к здоровью мобилизуемых на территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости. Читайте также: Киев снизил требования к мобилизуемым, сообщили пленные

08:35 18.10.2022 Киевские каратели выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Новоивановке в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Киевские каратели обстреляли Новоивановку в ЛНР из РСЗО HIMARS

08:36 18.10.2022 Воздушную тревогу объявили на всей территории б. УССР. Об этом 18 октября сообщили киевские СМИ. Подробности в материале: На всей территории б. УССР объявили воздушную тревогу

08:52 18.10.2022 В некоторых районах Днепропетровска остановили подачу воды, сообщили утром 18 октября местные жители. Читайте подробнее: В Днепропетровске пропала вода после удара по энергоинфраструктуре

08:52 18.10.2022 В Татарии депутаты регионального парламента решили перечислить однодневный заработок в фонд «Ярдәм янәшә» («Помощь рядом»), на целевую поддержку и приобретение экипировки, а также предметов первой необходимости для военнослужащих, которые примут участие в специальной военной операции. Подробности в материале: В Татарии депутаты направят часть заработка на поддержку мобилизованных

08:53 18.10.2022 Телефоны горячей линии по вопросам предоставления мер социальной поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ, принимающих участие в проведении специальной военной операции, заработали в Ульяновской области. Читайте также: В Ульяновской области открыли горячие линии по поддержке семей военных

08:55 18.10.2022 Общественная организация «Союз женщин Камчатки» передала участникам специальной военной операции в защиту Донбасса тепловизоры. Подробности в материале: Камчатка передала на фронт спецоперации тепловизоры

08:56 18.10.2022 За два дня на запорожском направлении выявлено более десяти диверсионных групп ВСУ — председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

09:02 18.10.2022 Соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС возможно заключить до конца 2022 года. Такое мнение во время визита в Аргентину высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Подробности в материале: Глава МАГАТЭ оценил сроки заключения соглашения по ЗАЭС

09:04 18.10.2022 Движение поездов в метрополитене Харькова остановлено, сообщили 18 октября представители городской подземки. Читайте также: В Харьковском метрополитене остановлено движение поездов

09:04 18.10.2022 В Тюмени прошли учебно-полевые сборы по военной подготовке казаков. В тренировочных занятиях принял участие личный состав отдельского казачьего общества Тюменской области. Всего более 50 казаков из девяти казачьих обществ региона. Читайте также: Тюменские казаки отработали боевые навыки на учебных сборах

09:11 18.10.2022 Более десяти диверсионных групп ВСУ выявили на территории Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом: За два дня в Запорожской области выявили более 10 диверсионных групп

09:12 18.10.2022 Артиллерия 3-й бригады разносит позиции ВСУ под Майорском. Народная милиция ДНР

09:16 18.10.2022 Заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков в интервью СМИ из Екатеринбурга рассказал о личном опыте мобилизации — про быт, подготовку и «эффект ДТП», который испытывают мобилизованные.

09:17 18.10.2022 На Приднепровской ТЭЦ начался пожар, сообщили 18 октября очевидцы. Подробности в материале: Приднепровскую ТЭЦ после взрыва охватил пожар

09:20 18.10.2022 Дети разных возрастов не остаются в стороне от сбора помощи участникам спецоперации по защите российской территории от киевских нацистов. Читайте также: Второклассница из Магадана разбила копилку и передала помощь мобилизованным

09:22 18.10.2022 В городе Бровары Киевской области прогремели взрывы, сообщили 18 октября очевидцы. Подробности в материале: В пригороде Киева прогремели взрывы

09:29 18.10.2022 Два объекта энергетической инфраструктуры в Житомире повреждены в результате взрывов, сообщил заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. По его словам, в городе могут отключить электро‑ и водоснабжение.

09:29 18.10.2022 При обстреле киевскими карателями населенного пункта Новоивановка в Луганской Народной Республике пострадали два медика, сообщил 18 октября мэр города Первомайск Сергей Колягин. Читайте также: Два медика получили ранения при обстреле киевскими карателями ЛНР

09:29 18.10.2022 Нанесён воздушный удар по энергообъекту в Киеве, сообщил 18 октября заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Об этом: В офисе Зеленского заявили об ударах по энергообъекту в Киеве

09:30 18.10.2022 В Приморском крае кружки и секции делают бесплатными для детей участников спецоперации — это проводится по поручению губернатора Олега Кожемяко. Читайте подробнее: Для детей участников спецоперации в Приморье сделают бесплатными кружки

09:33 18.10.2022 Побывавший в Белгороде американский журналист Патрик Ланкастер пришёл к выводу, что СМИ стран Запада замалчивают факт обстрела города со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Его репортаж 18 октября опубликован на видеохостинге YouTube. Читайте подробнее: Журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов Белгорода

09:38 18.10.2022 Значительное снижение интенсивности обстрелов территории Херсонской власти со стороны ВСУ констатируют власти российского региона по данным на 18 октября. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом: В Херсонской области заявили о снижении интенсивности обстрелов

09:40 18.10.2022 Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Александровку, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: Киевские каратели обстреляли Донецк и Александровку

09:40 18.10.2022 Сильный пожар начался на ТЭЦ-6 в Киеве. Видеозапись 18 октября опубликовали очевидцы. Читайте подробнее: На ТЭЦ-6 в Киеве вспыхнул сильный пожар

09:43 18.10.2022 Выставку «Жёны Героев» откроют в городе Жигулёвске Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона. Сообщается, что выставка будет открыта на площади Мира в Жигулёвске 18 октября в 15:00. В течение месяца жители и гости города смогут увидеть 50 уникальных фотографий — портреты женщин, чьи супруги посвятили свою жизнь служению Родине. Читайте также: В Самарской области откроют выставку «Жёны Героев»

09:46 18.10.2022 На объекте инфраструктуры города Запорожья начался пожар. Об этом 18 октября сообщил Александр Старух, возглавляющий оккупационную администрацию. Подробности в материале: В Запорожье начался пожар на объекте инфраструктуры

09:48 18.10.2022 После прогремевших в Житомире взрывов в городе отсутствуют электричество и водоснабжение. Об этом 18 октября сообщил житомирский мэр Сергей Сухомлин в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале. Подробности в материале: Мэр Житомира сообщил об отсутствии в городе воды и света после взрывов

09:50 18.10.2022 В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли трое мирных граждан, сообщили 18 октября в штабе территориальной обороны ДНР. Об этом: В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли три мирных жителя

09:51 18.10.2022 В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой. Народная милиция ДНР

10:00 18.10.2022 Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

10:16 18.10.2022 В Житомире отключили электричество и водоснабжение после обстрела. Об этом 18 октября сообщил мэр города Сергей Сухомлин. Подробности в материале: Мэр Житомира заявил об отключении в городе света и воды

10:26 18.10.2022 Взрывы произошли на объектах энергетической инфраструктуры в Житомире. Об этом заместитель главы офиса киевского режима Кирилл Тимошенко сообщил 18 октября в своём телеграм-канале. «Житомир. Два взрыва на объектах энергетической инфраструктуры», — написал Тимошенко и добавил, что на месте работают спасатели. Подробности в материале: В Житомире повреждены два объекта энергетической инфраструктуры

10:27 18.10.2022 Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки в ходе активных наступательных действий уничтожили в ЛНР до 50 боевиков ВСУ, сообщил 18 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Об этом: Войска ЛНР за сутки уничтожили до 50 киевских карателей

10:27 18.10.2022 Очевидцы опубликовали видео удара по ТЭЦ-6 в Киеве. Удар произошёл утром 18 октября. Читайте также: Опубликовано видео с моментом удара по ТЭЦ-6 в Киеве

10:34 18.10.2022 Министерство обороны России не признаёт то, что российские ракеты, направленные из акватории Чёрного моря по территории б. УССР, нарушили молдавскую границу. Об этом заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый на Radio Moldova. Читайте также: Минобороны Молдавии обвинило РФ в отказе признать нарушение границ ракетами

10:35 18.10.2022 В Харькове метрополитен стал укрытием от воздушных ударов. Очевидцы публикуют видеозаписи со станций харьковской подземки, где население города пережидает время атак на инфраструктурные объекты. Подробности в материале: Жители Харькова прячутся от воздушных ударов в метро

10:37 18.10.2022 Женсовет Боровска в рамках благотворительной акции «Тепло наших рук» призвал рукодельниц связать носки, варежки, шапки, снуды для участников специальной военной операции. Об этом 18 октября сообщает РИЦ Боровского района Калужской области. Об этом: Женсовет калужского Боровска призвал вязать теплые вещи для бойцов СВО

10:40 18.10.2022 За минувшие сутки военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили до 50 боевиков. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко. Читайте также: Военные ЛНР уничтожили за сутки до 50 боевиков

10:46 18.10.2022 Лисичанский фронт. 2 АК ЛНР и союзные подразделения уничтожают ВСУ. Народная милиция ЛНР

10:54 18.10.2022 Мобилизованный заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков — о мобилизации: постоянном и временном: «Президент объявил, что мобилизационные мероприятия скоро закончатся, но для самих мобилизованных все только начинается. Пока что у большинства из нас, да и у офицеров тех частей, которые принимают мобилизованных, преобладает иллюзия скоротечности нынешнего положения вещей: многие понимают, что мобилизация — это всерьез, но почти никто не верит, что она всерьез и надолго. Я считал и считаю, что единственным приемлемым для нашей Родины исходом этой войны может быть только полная победа, такая, после которой никакого государства У больше не будет. Фашистский режим должен быть сметен, а народ — освобожден от ига. Все остальное будет саморазрушительным компромиссом, предательством интересов и чаяний народа, обесцениванием уже принесенных на алтарь победы человеческих жертв. Можно ли такую победу одержать быстро? Буду рад ошибиться, но, думаю, ответ здесь однозначно нет».

10:55 18.10.2022 Мобилизованные предприниматели получат особые условия при исполнении контрактов по государственным закупкам. Об этом 18 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин утвердил особые условия для мобилизованных предпринимателей

10:56 18.10.2022 Десять жителей Астраханской области, которые находились в плену у киевского режима с февраля 2022 года, доставлены в Москву, их освободили в результате обмена пленными. Об этом 18 октября в телеграм-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Об этом: Астраханцы, попавшие в плен в порту Измаил, вернутся домой

11:03 18.10.2022 Безопасность Запорожской АЭС можно обеспечить только после отхода боевиков ВСУ от границ региона, заявил 18 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробности в материале: Рогов назвал условие для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

11:07 18.10.2022 Удары по энергетической и военной инфраструктуре киевского режима 11:00 18.10.2022 . © ИА REGNUM

11:07 18.10.2022 Подтверждены удары БПЛА и ракет. 11:00 18.10.2022 © ИА REGNUM

11:16 18.10.2022 В результате взрывов в Днепропетровске был разрушен большой объект энергетической инфраструктуры. Об этом 18 октября рассказал заместитель главы офиса Владимира Зеленского — Кирилл Тимошенко — в эфире одного из киевских телеканалов. Об этом: В Днепропетровске разрушен объект энергетической инфраструктуры

11:23 18.10.2022 Боевики ВСУ обстреляли Макеевку и Новоселовку в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Боевики ВСУ обстреляли Макеевку и Новоселовку в ДНР

11:24 18.10.2022 Территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района обстреляна со стороны ВСУ 18 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию под Белгородом, ранен мужчина

11:27 18.10.2022 Обстрел посёлка городского типа Зайцево в ДНР зафиксирован в 10:40 с позиций ВСУ в посёлке Дружба. По Зайцево выпущено три снаряда калибра 152 мм. Читайте также: ВСУ обстреляли из артиллерии посёлок Зайцево в ДНР

11:30 18.10.2022 Боевики ВСУ обстреляли территорию железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района, сообщил 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом: Боевики ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области

11:35 18.10.2022 Уроженец Хакасии, 33-летний военнослужащий Пётр Морозов погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. Читайте также: Хакасия скорбит по погибшему в ходе спецоперации военнослужащему

11:36 18.10.2022 Обстрел посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи в Курской области идёт со стороны ВСУ, сообщил 18 октября в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом: ВСУ обстреливают курские посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи

11:37 18.10.2022 Соединенным Штатам необходимо чётко определить линии для того, чтобы конфликт на территории б. УССР не перерос в конфликт США и НАТО с Россией. Об этом 14 октября заявил бывший американский президент Барак Обама в подкасте «Pod Save America». Читайте также: Обама: США должны определить линии, чтобы не вмешаться в конфликт в б. УССР

11:38 18.10.2022 Киевские войска ведут обстрел населённых пунктов Курской области, сообщил 18 октября губернатор региона Роман Старовойт. Об этом: Курский губернатор: ВСУ обстреливают Тёткино и Попово-Лежачи

11:40 18.10.2022 Призванных в ходе частичной мобилизации приморцев поэтапно оправляют в Ростовскую область, где они продолжат проходить боевую подготовку уже на местных полигонах под руководством опытных инструкторов из Донбасса, которые участвовали в военных действиях. Военнослужащие получат каски, бронежилеты и другое необходимое снаряжение. Читайте подробнее: В Ростовскую область из Приморья отправили группу мобилизованных

11:43 18.10.2022 В результате обстрела вооружёнными формированиями киевского террористического режима железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района пострадал мирный житель. Об этом 18 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. Читайте также: При обстреле ВСУ Белгородского района пострадал мирный житель

11:43 18.10.2022 Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал парламентские партии обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести единые выплаты всем мобилизованным и участникам специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Читайте подробнее: «Россию защищаем»: Мишустина просят о единых выплатах мобилизованным

11:46 18.10.2022 В Киеве возникли проблемы с электро‑ и водоснабжением. Об этом 18 октября сообщил мэр города Виталий Кличко. Читайте подробнее: Мэр Киева сообщил о перебоях в части города со светом и водой

11:52 18.10.2022 В региональный штаб ОНФ Хабаровского края обратились пенсионерка с просьбой отправить её в Донбасс, чтобы помогать российским солдатам. Об этом: Пенсионерка из Хабаровска рвётся в Донбас, чтобы помогать раненым бойцам

11:55 18.10.2022 Мобилизованные на Сахалине для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса добрались до места несения службы, об этом 18 октября в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Об этом: Мобилизованные сахалинцы добрались до места несения службы

12:01 18.10.2022 На территории, контролируемой киевским режимом, с 10 октября были повреждены 30% электростанций. Об этом 18 октября сообщил Владимир Зеленский. Об этом: Зеленский заявил о повреждении 30% электростанций на территории б. УССР

12:05 18.10.2022 Потери ВСУ за минувшие сутки превысили 40 человек, сообщает 18 октября Народная милиция ДНР в телеграм-канале. Военные ДНР и России уничтожили вооружение и военную технику противника. Это самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», два танка Т-64БВ, танк Т-72М1, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также три беспилотника, сбитые в воздухе. Подробности в материале: В ДНР заявили об уничтожении более 40 киевских боевиков

12:06 18.10.2022 В ночь на 18 октября вооружённые бандеровские формирования обстреляли Каховскую ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, все ракеты были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны. Об этом 18 октября рассказал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Читайте подробнее: Киевские боевики обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS

12:08 18.10.2022 Венгрия, возможно, единственная из воевавших с Советским Союзом стран, которая вынесла должные уроки из Второй мировой войны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 октября, комментируя заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Как сообщалось ранее, Сийярто заявил, что Будапешт не будет принимать участие в программе ЕС по обучению солдат ВСУ. Читайте также: Венгрия не будет готовить киевских солдат: она извлекла уроки из истории

12:20 18.10.2022 Мирный житель подорвался в Петровском районе Донецка на одной из разбросанных в результате обстрела киевскими нацистами запрещённых мин ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 18 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале. Об этом: В Петровском районе Донецка мирный житель подорвался на мине ПФМ-1

12:21 18.10.2022 Решений о завершении частичной мобилизации в России пока не принято. Об этом 18 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков: указа о завершении частичной мобилизации в РФ пока нет

12:27 18.10.2022 Несколько сёл Грайворонского городского округа Белгородской области 18 октября подверглись миномётному обстрелу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Читайте также: Миномётному обстрелу подверглись грайворонские сёла Белгородской области

12:29 18.10.2022 Донецкая Народная Республика 18 октября откроет все пункты перехода с территориями других субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Читайте подробнее: Пушилин заявил об открытии пунктов перехода между ДНР и Россией

12:30 18.10.2022 Политолог Владимир Корнилов в своем телеграм-канале 18 октября иронизирует по поводу заявления Зеленского: после того как Россия уничтожила 30% электростанций киевских террористов, «пространства для переговоров с путинским режимом не осталось». «Погодите, как это? Он же лично издал указ, запрещающий вести переговоры с «путинским режимом», после референдумов в четырех регионах Юга России! При чем здесь электростанции? Или где-то наступил момент, когда это «пространство» появилось, а теперь оно опять исчезло? Но указ-то Зеленский не отменял ни на минуту! Или он уже забыл, что подписывал?» Об этом: Политолог высмеял слова Зеленского «о пространстве для переговоров»

12:33 18.10.2022 В рамках специальной военной операции Россия использует российскую технику. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков прокомментировал слухи об «иранских беспилотниках» в СВО

12:33 18.10.2022 С 18 октября Донецкая Народная Республика прекращает пограничный контроль с сопредельными территориями России. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Подробности в материале: ДНР прекращает работу пунктов пограничного контроля

12:34 18.10.2022 Вооружённые силы России используют российскую технику с российскими названиями, вопросы о закупке вооружений у других стран стоит переадресовать в Минобороны РФ. Об этом 18 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков переадресовал в Минобороны вопрос о закупке РФ беспилотников у Ирана

12:41 18.10.2022 Свыше 40 тыс. сотрудников полиции будут нужны к 2026 году для работы на освобождённых территориях бывшей УССР. Об этом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил 18 октября в Госдуме на заседании фракции СРЗП. «До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 [тыс.] дополнительной численности, и потом ещё 8 тысяч в 2026 году», — сказал Колокольцев. Читайте подробнее: МВД потребуются 42 тыс. сотрудников для работы в освобождённых регионах

12:42 18.10.2022 Турецкие беспилотники Bayraktar не могут работать при сильной системе ПВО, заявил глава Ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский. Подробности в материале: В Киеве заявили о бесполезности БПЛА Bayraktar

12:43 18.10.2022 Из плена ВСУ освобожден житель города Мензелинска. Об этом 18 октября сообщил депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов («Единая Россия»). Об этом: В числе освобождённых из плена ВСУ был военный медик из Татарии

12:44 18.10.2022 При обстреле киевскими карателями Кировского района Донецка пострадала мирная жительница, сообщили 18 октября в штабе территориальной обороны ДНР. Об этом: При обстреле киевскими карателями Донецка пострадала женщина

12:56 18.10.2022 Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поблагодарил временно исполняющего обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенанта Михаила Носулева за то, что подготовка бойцов на подведомственных ему полигонах проходит профессионально. Об этом: Трутнев: Защищать Родину — это задача каждого живущего в стране

12:56 18.10.2022 Жителям территории бывш. УССР предстоят сложные времена, считает замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Об этом: Офис Зеленского предупредил жителей о тяжёлых временах

12:56 18.10.2022 В Эстонии заявили, что Запад имеет все возможности продолжать поставки вооружений Киеву.

12:56 18.10.2022 Полк уничтожает ВСУ в Первомайском всеми имеющимися средствами. Народная милиция ДНР

12:56 18.10.2022 Взрывчатку для теракта на Крымском мосту могли доставить по морю из района Одессы. Спецслужбы устанавливают подробности диверсии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 октября журналистам. Читайте подробнее: Песков рассказал, как взрывчатка могла попасть на Крымский мост

12:57 18.10.2022 Скульптурную композицию «Женщина с хлебом-солью» восстановили в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР строители из Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе администрации региона. Подробности в материале: Волгоградские строители восстановили в ЛНР скульптуру хлебосольной женщины

13:03 18.10.2022 Власти Турции проводят переговоры с ООН по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана. Подробности в материале: Турция обсуждает с ООН продление зерновой сделки

13:10 18.10.2022 Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом: В Турции не видят предпосылок к встрече Путина и Зеленского

13:15 18.10.2022 Видеостриминговый сервис Twitch оштрафован судом в Москве 18 октября на 4 млн рублей за неудаление ложных сообщений с дискредитацией Вооруженных сил РФ — интервью юриста Марка Фейгина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) с советником офиса главы киевского террористического режима Алексеем Арестовичем. Об этом: Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о ВС России

13:18 18.10.2022 Взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла выйти из порта в Одессе по Чёрному морю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: взрывчатка для Крымского моста могла выйти морем из Одессы

13:26 18.10.2022 Женщина получила лёгкое ранение в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи Курской области 18 октября, сообщил губернатор Роман Старовойт. Читайте также: Жительница Курской области ранена в результате обстрела ВСУ

13:29 18.10.2022 Тела своих погибших с линии фронта в Запорожской области отказываются забирать вооруженные формирования киевского нацистского режима. Об этом 18 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Читайте подробнее: Рогов: боевики ВСУ отказываются забирать тела своих погибших

13:29 18.10.2022 Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий интересы индивидуальных предпринимателей (ИП), учредителей (участников) организаций, а также единственных учредителей, призванных на военную службу по мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Читайте также: Госдума защищает права мобилизованных предпринимателей

13:31 18.10.2022 Подтверждены удары БПЛА и ракет. 13:00 18.10.2022 © ИА REGNUM

13:31 18.10.2022 Киевские боевики продолжают предпринимать отчаянные попытки прорвать оборону союзных сил от светлодарской дуги до Харьковской области, но безуспешно. Об этом 18 октября в эфире Первого канала сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом: В ДНР заявили о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону союзных сил

13:37 18.10.2022 Люди, переезжающие из Херсонской области, получат сертификаты на покупку жилья в любом из регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после встречи с депутатами Госдумы. Подробности в материале: Хуснуллин: жители Херсона получат сертификаты на жилье в регионах России

13:39 18.10.2022 ВС России должны «доработать» не до конца уничтоженные энергообъекты на территории б. УССР, по которым уже наносились удары и которые сейчас спешно пытаются восстановить, отметил 18 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин. «Не все объекты полностью уничтожены, у части из них сохраняется возможность ремонта. [Нужно не дать Киеву] оттянуть момент, когда система не будет подлежать балансировке», — отметил Рожин. При сохранении нынешнего темпа нанесения ударов единая энергосистема на территории б. УССР будет разрушена к концу октября или началу ноября 2022 года, добавил эксперт. Читайте подробнее: Эксперт оценил сроки разрушения энергосистемы Киева

13:43 18.10.2022 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал киевских политиков не демонизировать словосочетание «Русский мир», отметив, что это выражение касается не только населения России, но и [бывш. УССР], Белоруссии и всей «исторической Руси». Об этом патриарх сказал 18 октября после литургии в Успенском соборе Кремля — усыпальнице московских патриархов и митрополитов.

13:45 18.10.2022 «Я со смелостью в этих стенах произношу слово «Русский мир», хотя знаю, что некоторые силы [на территории бывш. УССР] демонизируют эти слова. Но мы употребляем это не в том смысле, что «русский» означает только часть исторической Руси, которая соответствует Российской Федерации. Мы употребляем это слово в том смысле, как употребил его Нестор-летописец, говоря о том, «откуда есть пошла Русская земля». Не российская, [не киевская], не белорусская, — «откуда пошла Русская земля». Вот в таком смысле мы и употребляем это слово, с полной ответственностью, внутренним спокойствием и уверенностью в правоте нашей позиции», — сказал патриарх Кирилл.

13:45 18.10.2022 Картина киевских очередей за водой напоминает о том, что происходило в Донецке после постоянных обстрелов фильтровальной станции, отметил 18 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин. Об этом: В каждой шутке есть доля кармы: эксперт об перебоях со светом в Киеве

13:47 18.10.2022 Тела погибших боевиков ВСУ остаются лежать на линии фронта, противоположная сторона никак не реагирует на предложение вывезти их. Об этом журналистам 18 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Читайте также: В Запорожье заявили об отказе ВСУ забрать тела погибших с линии фронта

13:51 18.10.2022 Вооруженные силы России 18 октября продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики киевского режима, сообщили 18 октября в Министерстве обороны РФ. Подробности в материале: Минобороны: ВС России продолжили нанесение ударов по территории б. УССР

13:53 18.10.2022 Пункт управления объединённой группировки войск ВСУ «Днепр» поражён ударами российских войск. Об этом сообщает 18 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР. В районе города Запорожье поражены штаб группировки «Днепр» и цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых ремонтировались радиолокационные станции ВСУ. Кроме того, поражены 56 артиллерийских подразделений киевских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах. Об этом: ВС России ударили по штабу группировки войск ВСУ у города Запорожье

13:53 18.10.2022 Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 10 беспилотных летательных аппаратов войск киевского режима. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом: Российские военные сбили за сутки десять киевских беспилотников

13:53 18.10.2022 Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в городе Новая Каховка Херсонской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба администрации города в своём телеграм-канале. Подробности в материале: В Новой Каховке сработала система ПВО

13:53 18.10.2022 На Камчатке добровольцы, которые приняли решение отправиться на военную операцию в защиту Донбасса, отметили, что не могут оставаться в стороне, когда Родина нуждается в их помощи, и уверены, что Россия сможет победить любых врагов. Подробности в материале: Я не хочу, чтобы на моём пороге оказались враги — доброволец с Камчатки

13:54 18.10.2022 Киевские боевики не смогли переправиться через реку Жеребец в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны России. Читайте также: ВС России сорвали попытку ВСУ переправиться через реку Жеребец

13:56 18.10.2022 На купянском направлении подразделения Вооруженных сил России в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте также: ВС России овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области

13:57 18.10.2022 В спецоперации в Донбассе погиб 25-летний контрактник из Магадана Иван Кабанов. Читайте также: В спецоперации погиб командир мотострелкового взвода из Магадана

14:01 18.10.2022 Полк уничтожает ВСУ в Первомайском всеми имеющимися средствами. Народная милиция ДНР

14:01 18.10.2022 Киевские боевики не смогли прорваться в направлении села Брускинское Херсонской области. Об этом 18 октября сообщили в Министерстве обороны России. Об этом: Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении села Брускинское

14:02 18.10.2022 Российские силы нанесли поражение двум артиллерийским батареям ВСУ на территории Херсонской области, а также взводу РСЗО HIMARS на территории ДНР. Об этом сообщает 18 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР. Об этом: В ДНР поражён взвод РСЗО HIMARS

14:03 18.10.2022 Дети главы Чечни Рамзана Кадырова — министр культуры региона Айшат Кадырова и сыновья Ахмат, Эли и Адам — побывали в расположении подразделений из Чечни, которые участвуют в спецоперации на территории Донбасса. Они приветствовали бойцов под командованием Вахи Геремеева, поинтересовались условиями несения службы, высказали военнослужащим слова благодарности за добросовестное исполнение воинского долга. Читайте также: Дети Рамзана Кадырова побывали в расположении чеченских бойцов в ДНР

14:08 18.10.2022 Минобороны РФ опубликовало видео, как мобилизованные военнослужащие продолжают боевую подготовку в тыловых районах специальной военной операции. Экипажи танков Т-80 и боевых разведывательных машин БРМ-2АМ отработали огневое поражение целей в ночное время суток. Призванные военнослужащие выполнили нормативы стрельбы из автоматов АК-74 и АК-12 из различных положений: стоя, с колена, лежа. Занятия проводятся с использованием приборов ночного видения и без них. Боевая подготовка мобилизованных граждан проходит в интенсивном режиме.

14:10 18.10.2022 Из-за конфликта на территории б. УССР 23% жителей Польши хотят покинуть страну. Это следует из обнародованного 18 октября изданием Rzeczpospolita опроса агентства SW Research. Об этом: Из-за конфликта РФ и Киева 23% жителей Польши хотят покинуть страну — опрос

14:10 18.10.2022 Три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станцию космической связи и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожили российские военные в ходе спецоперации против киевского режима. Об этом сообщает 18 октября Минобороны России в ежедневной сводке. Подробности в материале: ВС России лишили киевских боевиков трёх РЛС и станции космической связи

14:11 18.10.2022 Вооруженные силы России сорвали попытку атаки ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области, сообщили 18 октября в Министерстве обороны РФ. Об этом: ВС России сорвали попытку атаки ВСУ в районе Кисловки Харьковской области

14:12 18.10.2022 Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.10.2022 г.) Часть 1 В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики на территории бывш. УССР, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. На купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти военнослужащих, живущих на территории бывш. УССР, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. На краснолиманском направлении, в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики, сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец. Уничтожено 46 военнослужащих, живущих на территории бывш. УССР, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами. На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области. Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 90 военнослужащих ВСУ, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

14:15 18.10.2022 Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.10.2022 г.) Часть 2 Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населенных пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоивановка Николаевской области, Одноробовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов. В районах населенных пунктов Артёмовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США. В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи киевского режима. В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко Херсонской области, Евгеновка Николаевской области, Зеленый Гай, Владимировка Донецкой Народной Республики, Красноселовка, Терновое и Энергодар Запорожской области.

14:17 18.10.2022 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники. Минобороны РФ, 18 октября 2022 года

14:23 18.10.2022 Выплата денежного довольствия скажется на среднедушевом доходе семьи, что окажет влияние на получение универсального пособия для семей с детьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил вице-премьер Татьяна Голикова в Госдуме. Об этом: Голикова разъяснила влияние довольствия мобилизованного на детские выплаты

14:25 18.10.2022 Глава Петропавловск-Камчатского Константин Брызгин сообщил о планах администрации города отказаться от празднования Нового года. Подробности в материале: Петропавловск-Камчатский отказался от празднования Нового года

14:25 18.10.2022 Парламент Эстонии осудил воссоединение с РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной — «спонсором терроризма». Об этом 18 октября сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Читайте также: Парламент Эстонии признал Россию страной «спонсором терроризма»

14:29 18.10.2022 Беспилотник турецкого производства Bayraktar (сс) Bayhaluk

14:32 18.10.2022 Законодательный орган киевского режима пересмотрел бюджет, увеличив расходы на силовой блок на 387 млрд гривен ($10,5 млрд).

14:32 18.10.2022 В Никитовском районе Горловки в результате обстрелов со стороны ВСУ более тысячи потребителей остались без электроснабжения. Об этом 18 октября сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Читайте также: В Горловке после обстрелов ВСУ без света остались более тысячи абонентов

14:39 18.10.2022 Первые немецкие бронемашины Marder 1, предназначенные для замены обещанных Киеву БМП-1, прибыли в Грецию. Об этом сообщает греческий новостной портал Ptisidiastima. Читайте также: Греция получила от ФРГ бронемашины взамен обещанных Киеву

14:45 18.10.2022 Заявление Зеленского о критической ситуации с энергетикой, о том, что с 10 октября на территории б. УССР были разрушены 30% электростанций, не слишком впечатлило пользователей соцсетей. Было высказано много иронии по поводу его постоянного вранья, нытья и выклянчивания у Запада денег и оружия. «Ой. А кто это сделал? Ай-яй-яй! Ну русские-то не могли. У них ни ракет, ни снарядов не осталось, и экономика разорвана в клочья… Да и нет такой поддержки стран НАТО и ЕС, как у киевских террористов… самострелы получается», — иронизирует Виктор Тесленко. «Ничего. пускай посидят в темноте и тишине: это пойдет им на пользу, пускай подумают о своем поведении», — считает Александр. Читайте подробнее: Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций. Сеть: «Нужны все 100%!»

14:45 18.10.2022 Населённый пункт Гордеевка Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ 18 октября, сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте также: ВСУ обстреляли курский населённый пункт Гордеевка

14:46 18.10.2022 Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте также: Киевские каратели обстреляли Куйбышевский район Донецка

14:49 18.10.2022 В интернете увеличилась популярность услуг по продаже поддельных удостоверений сотрудников силовых структур. Об этом 18 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные специалистов в сфере кибербезопасности. Читайте подробнее: «Ъ»: в Сети активизировалась торговля «корочками» силовиков

14:53 18.10.2022 На Ямале введён комплекс дополнительных мер поддержки для членов семей граждан, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. При амбулаторном лечении дети военнослужащих до 18 лет будут обеспечены бесплатными лекарствами. Кроме того, члены семей смогут без очереди получить медицинское обслуживание в больницах региона. Читайте также: В ЯНАО уточнили порядок получения медицинских льгот родными участников СВО

14:55 18.10.2022 В настоящее время Вооружённые силы (ВС) России ведут обстрел позиций киевских боевиков, которые были выявлены во время обстрела ими посёлка Тёткино в Курской области. Об этом 18 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале. Об этом: ВС России ведут огонь по выявленным позициям ВСУ в районе Тёткино

14:56 18.10.2022 Министерство государственной безопасности ДНР перестало осуществлять пограничный контроль на пункте пропуска «Успенка». Об этом сообщает 18 октября РИА Новости. Люди и автомобили свободно проходят КПП, нет ни паспортного контроля, ни досмотра. Пункт пропуска «Успенка» находится на границе с Ростовской областью. Читайте также: В ДНР отменили пограничный контроль на пункте пропуска «Успенка»

14:58 18.10.2022 В городе Новая Каховка Херсонской области в результате ударов ВСУ погибли два человека. Об этом сообщили власти города. Читайте подробнее: ВСУ нанесли ракетный удар по стадиону в Новой Каховке: есть погибшие

15:01 18.10.2022 Боевики ВСУ обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: Боевики ВСУ обстреляли Яковлевку в ДНР

15:02 18.10.2022 Жители Кемеровской области вносят свой вклад в поддержку участников спецоперации: вяжут носки, собирают посылки с вещами, пишут письма, помогают семьям. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв. «Кузбасс объединился для поддержки защитников Родины. И в тылу мы должны заботиться о них. Помочь воинам даже в мелочах — это то, что может сделать каждый житель региона, — написал Цивилёв. — Наши люди очень отзывчивые, активные. Благодарим тех, кто принимает участие, всех неравнодушных». Об этом: Кузбасс объединился для поддержки участников спецоперации

15:05 18.10.2022 На территории города Новая Каховка Херсонской области погибли два человека. Об этом 18 октября сообщили власти города. Подробности в материале: Два жителя Новой Каховки погибли при ракетном ударе по стадиону

15:05 18.10.2022 Два человека погибли в результате обстрела ВСУ городского стадиона в Новой Каховке Херсонской области 18 октября, об этом сообщили власти. Подробности в материале: ВСУ обстреляли стадион в Новой Каховке, два человека погибли

15:08 18.10.2022 Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности по оповещению граждан о чрезвычайной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. Читайте подробнее: Госдума повышает эффективность систем оповещения о ЧС

15:12 18.10.2022 Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции, 18 октября 2022 г.

15:16 18.10.2022 Боевики ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 18 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: Боевики ВСУ вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка

15:19 18.10.2022 С 10 октября 30% электростанций на захваченной террористическим режимом Киева территории б. УССР разрушены в результате взрывов. Об этом 18 октября написал Владимир Зеленский на своей странице в одной из соцсетей. Читайте также: Зеленский заявил, что 30% электростанций на территории б. УССР разрушены

15:28 18.10.2022 В Госдуме призвали порвать отношения России с Эстонией на фоне того, что парламент Эстонии осудил воссоединение с РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной — «спонсором терроризма». Читайте подробнее: В Госдуме потребовали разорвать отношения с Эстонией

15:37 18.10.2022 Планово идёт операция по нанесению поражения критически важным объектам, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме назвали новые цели работы по объектам киевского режима

15:38 18.10.2022 Экипажи Су-25 наносят ракетные удары по объектам и технике ВСУ. Минобороны РФ

15:39 18.10.2022 Белорусские военные медики отработают развёртывание структурных подразделений на местности в ходе «полевого выхода». Об этом сообщает 18 октября минобороны Белоруссии. Об этом: Белорусские военные медики отрабатывают «полевой выход»

15:40 18.10.2022 Станция космической связи Центра правительственной связи киевского режима была уничтожена в Одесской области российскими войсками. Об этом 18 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Подробности в материале: Минобороны: в Одесской области уничтожена станция космической связи

15:44 18.10.2022 Представительство ЛНР в СЦКК опубликовало фотографии последствий обстрела вооруженными формированиями киевского режима села Новоивановка с применением американской РСЗО M142 HIMARS. Всего противником было выпущено шесть ракет типа M31 и M30A1 GMLRS. Ранены два сотрудника скорой помощи и поврежден служебный автомобиль, также поврежден новоивановский филиал горского лицея, почтовое отделение, разрушен один и повреждено пять жилых домов.

15:45 18.10.2022 Последствия обстрeла с. Новоивановка 18.10.2022 . Представительство ЛНР в СЦКК

15:45 18.10.2022 Последствия oбстрела с. Новоивановка 18.10.2022 . Представительство ЛНР в СЦКК

15:46 18.10.2022 Последствия обстрела с. Новоивановка 18.10.2022 . Представительство ЛНР в СЦКК

15:46 18.10.2022 Последствия обстрела с. Новoивановка 18.10.2022 . Представительство ЛНР в СЦКК

15:46 18.10.2022 Последствия обстрела с. Новоиванoвка 18.10.2022 . Представительство ЛНР в СЦКК

15:49 18.10.2022 Строители демонтировали разрушенные конструкции в повреждённом при обстреле ВСУ многоквартирном доме в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В повреждённом при обстреле доме в Белгороде ведутся демонтажные работы

15:50 18.10.2022 Новые украшения к Новому году не будут покупать в Тольятти. Об этом 18 октября сообщил мэр города Николай Ренц в своем телеграм-канале. Он отметил, что в 2022 году при подготовке к Новому году чиновники планировали выделить средства на закупку новых световых фигур и иллюминации, в дополнение к тем украшениям, которые уже были приобретены ранее. Читайте также: В Тольятти отказались от покупки новых украшений к Новому году

15:51 18.10.2022 С контрударом в рамках специальной военной операции торопиться не надо, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме рассказали о сроках контрудара в ходе спецоперации

15:56 18.10.2022 Боевики киевского режима пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов им не оставляют. Об этом заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил в видеообращении, опубликованном 18 октября в его телеграм-канале. «Некоторыми небольшими малыми группами нацисты пытаются пробивать брешь или искать какие-то стыки в нашей обороне, но, на самом деле, сегодня всё на замке, и шансов у нацистов просочиться никаких нет и не будет», — сказал Стремоусов. Читайте также: Малые группы ВСУ прощупывают оборону Херсонской области

16:01 18.10.2022 Бандеровские боевики обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 18 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: Киевский район Донецка попал под обстрел ВСУ

16:12 18.10.2022 В Костромской области начали обучать людей, пожелавших отправиться в зону СВО добровольцами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил военный комиссар региона Алексей Новиков. Читайте также: В Костромской области приступили к обучению добровольцев СВО

16:29 18.10.2022 В Козельске, на площади, где находится мемориальный комплекс, посвящённый памяти павшим защитникам Отечества, состоялась церемония открытия памятника Герою Российской Федерации, участнику специальной военной операции гвардии старшему сержанту Владимиру Николаевичу Игнатову. Об этом 18 октября сообщает депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Единая Россия» Владимир Ливенцев. Читайте также: В калужском Козельске открыли памятник Герою России Владимиру Игнатову

16:45 18.10.2022 В соцсетях 18 октября активно обсуждают информацию о том, что парламент Эстонии осудил воссоединение с РФ Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной «спонсором терроризма». Российских интернет-пользователь эта информация возмутила. В ответ они призвали признать Эстонию нацистским государством. Читайте подробнее: Эстония признала РФ страной — «спонсором терроризма». Сети: «И заплакала?»

16:52 18.10.2022 Два человека с осколочными ранениями госпитализированы после обстрела стадиона в Новой Каховке со стороны ВСУ, сообщили в Минздраве Херсонской области 18 октября. Читайте подробнее: Херсонский минздрав уточнил состояние раненных при обстреле Новой Каховки

16:56 18.10.2022 В районе Авдеевки бушует сильный пожар, хорошо различимый из Донецка, сообщил 18 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко. «Наши куда-то мощно попали», — добавил он. Читайте подробнее: Военкор Руденко сообщил о пожаре на позициях ВСУ в Авдеевки

17:07 18.10.2022 Вооруженные формирования киевского режима продолжают обстреливать объекты электроснабжения Донецкой Народной Республики. В результате ударов остаются обесточенными промышленные предприятия, социальные объекты и бытовые абоненты, сообщили 18 октября в штабе территориальной обороны ДНР. «Боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу. Огромный ущерб системе электроснабжения противник нанес также в тех населенных пунктах, которые были освобождены в ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении. — Тем не менее энергетики Донецкой Народной Республики принимают все необходимые меры, чтобы своевременно проводить ремонтно-восстановительные работы на электросетях и подстанциях».

17:07 18.10.2022 «Понятие Родина более широкое. Моя Родина — это моя семья. Я пошел ради своего мира. Это моя мама, моя супруга, мои детки. Я защищал прежде всего их. Кто-то должен», — сказал доброволец из Чебоксар, вставший на защиту жителей Донбасса. Читайте также: По возвращении из зоны СВО доброволец из Чебоксар рассказал о службе

17:28 18.10.2022 Пограничный и таможенный контроль на бывших пунктах пропуска Луганской Народной Республики больше не осуществляется. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. «Уже с 11 октября мы не осуществляем ни пограничный, ни таможенный контроль на пунктах пропуска. Пункты пропуска упразднены», — сказал он 18 октября «Луганскому информцентру». Пасечник добавил, что «пограничники, которые там находятся сейчас, занимаются лишь охраной имущества».

17:37 18.10.2022 В 16:25 мск 18 октября из населённого пункта Красногоровка, оккупированного киевскими боевиками, по Кировскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. «Данные о пострадавших и разрушениях уточняются», — сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. Ранее в 15:55 мск из Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка нацисты выпустили семь снарядов калибра 155 мм. А в результате обстрела пгт. Старомихайловка в пригороде Донецка в 16:20 зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора.

17:37 18.10.2022 Последствия обстрела Кировского района Донецка. 17.10.2022 . Официальный сайт ДНР

17:42 18.10.2022 В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге 18 октября состоялся первый выпуск военнослужащих, имеющих ограничения из-за ранений, полученных в ходе специальной военной операции, и окончивших курс дополнительного профобразования. Решением министра обороны РФ военнослужащим обеспечат возможность дальнейшего прохождения военной службы (по желанию). Полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны. Кроме того, отличившимся военнослужащим было вручено семь государственных наград, в числе которых четыре ордена «Мужества» и три медали «За отвагу». Двенадцати военнослужащим сегодня были вручены жилищные документы. Вручение наград и сертификатов раненым военнослужащим. Минобороны РФ

17:43 18.10.2022 Обстановка на границе Белоруссии с бывшей УССР не только напряженная и опасная, но и непонятная, заявил глава белорусского госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. Подробности в материале: Погранкомитет Белоруссии: ситуация на границе с б. УССР непонятна и опасна

17:53 18.10.2022 Луганская Народная Республика упразднила пункты пропуска, ранее стоявшие на административных границах ЛНР с другими регионами России, сообщил 18 октября журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник. Подробности в материале: Все пункты пропуска между ЛНР и остальной Россией упразднены — Пасечник

18:01 18.10.2022 Позиция Израиля относительно поставок киевскому режиму вооружений, в частности систем ПВО, может измениться в любой момент, отметил 18 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок. Израиль отказывает Киеву не из-за несуществующего союзничества с Россией, а потому, что полагает, что при таком его шаге Москва немедленно усилит главного оппонента Израиля в регионе — Иран, отметил военкор. Читайте также: Военкор Котенок: Израиль не даёт Киеву ПВО, но его позиция может измениться

18:04 18.10.2022 «Над Белгородом работает ПВО», — сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

18:23 18.10.2022 Обстрел посёлка Белая Березка Трубчевского района идёт вечером 18 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом: Под Брянском ВСУ обстреливают посёлок Белая Берёзка

18:29 18.10.2022 Аварийная бригада в кратчайшие сроки восстановила контактную сеть в Белгородском районе, повреждённую утром 18 октября в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом: Под Белгородом восстановили повреждённую обстрелом контактную сеть

18:50 18.10.2022 НАТО намерено передать Киеву несколько сотен станций активных помех для борьбы с беспилотниками, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Подробности в материале: НАТО в ближайшие дни передаст Киеву средства борьбы с беспилотниками

18:55 18.10.2022 Приграничные сёла Суджанского района Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Читайте подробнее: ВСУ обстреляли приграничные сёла в Суджанском районе Курской области

19:01 18.10.2022 Вступление киевского государства в НАТО привело бы к началу мировой войны, заявил на встрече с коллегами по партии лидер движения «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает LaPresse 18 октября. Ход «конфликта между Москвой и Киевом» вызывает опасения, но они не идут ни в какое сравнение с теми ядерными опасностями, к которым могло бы привести решение о вступлении Киева в НАТО, сказал, по данным издания, Берлускони. Подробности в материале: Берлускони: если взять Киев в НАТО, начнётся мировая война

19:15 18.10.2022 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает невысокой перспективу применения ядерного оружия на территории б. УССР, но уверен, что альянс должен всерьёз относиться к подобным рискам. Об этом он заявил в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики. Подробности в материале: Генсек НАТО считает невысоким риск применения ядерного оружия против Киева

19:29 18.10.2022 Российская морская активность на Крайнем Севере внимательно отслеживается Норвегией и должна в первую очередь рассматриваться в свете специальной военной операции, а не связываться с усилением присутствия в Арктике. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Подробности в материале: Норвегия следит за российской морской активностью — премьер

19:49 18.10.2022 В Оренбурге 18 октября состоялись акция и концерт в поддержку специальной военной операции, сообщили в пресс-службе мэрии. Неравнодушные оренбуржцы собрались на площади около Музея истории города. Читайте также: В Оренбурге прошла акция в поддержку СВО

20:09 18.10.2022 В социальных сетях обсудили заявление главы МИД киевского режима Дмитрия Кулебы о том, что Киев на официальном уровне обратится к Израилю и попросит предоставить системы ПВО. Читайте также: Сеть: «Наглость — второе счастье!» — Киев попросит у Израиля системы ПВО

20:17 18.10.2022 В ближайшие дни, накануне американских выборов, ВСУ получат приказ идти в атаку на херсонском и запорожском направлениях, написал 18 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин. Добровольная эвакуация мирных жителей региона идет уже не первую неделю, и если у разведки есть информация о предстоящей интенсификации боевых действий, это вполне разумно, считает эксперт. Об этом: ВСУ пойдут в атаку, мирным жителям лучше уехать — военный эксперт о Херсоне

20:22 18.10.2022 Распространяемая в соцсетях информация о «выводе российских войск из Херсона» не соответствует действительности, написал 18 октября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков. ВСУ, по-видимому, действительно готовятся к атаке, но ответом на их действия будет оборона, а не «сдача Херсона», подчеркнул он. Читайте также: Военкор Сапоньков: ВС России готовятся к обороне Херсона

20:27 18.10.2022 Командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что киевские войска подтягивают к фронту все имеющиеся резервы, в том числе подразделения, не прошедшие подготовки, обрекая их на уничтожение. «Ежедневно потери противника составляют сотни человек убитыми и ранеными», — сказал генерал Суровикин.

20:28 18.10.2022 Российские войска продолжают укрепление оборонительных рубежей по всей линии боевого соприкосновения и одновременные удары по инфраструктуре киевского режима, сообщил командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин.

20:34 18.10.2022 Командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что на херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Противник наносит постоянные удары по гражданской инфраструктуре, выведены из строя мосты, осложнен подвоз продуктов. У России есть данные о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, массированного ракетно-артиллерийского удара по самому Херсону. Поэтому российская армия первым делом обеспечивает безопасный выезд гражданского населения Херсонской области. «Дальнейшие наши планы и действия в отношении города Херсон будут зависеть от складывающейся из военно-тактической ситуации. В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих», — сказал Суровикин. Он не исключил принятия самых непростых решений.

20:35 18.10.2022 Ситуация в зоне проведения специальной военной операции на территории б. УССР является напряжённой, заявил командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин. Читайте подробнее: Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне СВО

20:41 18.10.2022 Киев обрекает на уничтожение неподготовленных бойцов территориальной обороны, отправляя их на передовую, заявил командующий объединённой группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Читайте подробнее: Суровикин: Киев обрекает на уничтожение неподготовленных бойцов теробороны

20:45 18.10.2022 Киевский режим и командование ВСУ применяет заградительные отряды, укомплектованные нацистами, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин. Читайте также: Суровикин рассказал о заградотрядах нацистов, применяемых командованием ВСУ

20:47 18.10.2022 Эффективность работы российских систем ПВО получила подтверждение в ходе специальной военной операции на территории Б. УССР, заявил командующий Объединённой группировкой войск Сергей Суровикин. Читайте подробнее: Суровикин: ракетные системы «Кинжал» показали свою эффективность в ходе СВО

20:50 18.10.2022 Российские военные противостоят преступному киевскому режиму, который толкает подконтрольных ему людей на смерть, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин. Читайте также: Суровикин: киевский режим толкает подчиненных ему людей на смерть

20:53 18.10.2022 Ежесуточные потери киевских вооружённых формирований составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными, сообщил командующий объединённой группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин. Читайте подробнее: Суровикин рассказал о ежесуточных потерях ВСУ в ходе боевых действий

20:59 18.10.2022 Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к жителям региона, сообщив, что киевские власти накапливают силы для широкомасштабного наступления. «Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — предупредил врио губернатора. По его словам, существует непосредственная опасность затопления территорий путем разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. «В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — заявил Владимир Сальдо. «Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег», — добавил врио губернатора. Он попросил всех сохранять спокойствие и не слушать паникеров, добавив, что Херсонская область остается под надежной защитой российской армии.

21:04 18.10.2022 Властями Херсонской области принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Читайте также: Сальдо объявил об эвакуации населения части регионов Херсонской области

21:09 18.10.2022 Российские беспилотники с начала спецоперации выполнили свыше восьми тысяч вылетов, а ударные БПЛА уничтожили более 600 целей и объектов противника, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин. Напомним, с 10 октября территория, подконтрольная киевскому режиму, подвергается массированным ударам крылатых ракет и ударных беспилотников. Читайте подробнее: Суровикин рассказал о массированном применении российских беспилотников

21:20 18.10.2022 Западные хозяева требуют от Киева продолжать наступление на Херсон, не считаясь с числом потерь, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин. Кроме того, он заявил, что ВСУ готовятся нанести массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС и по городу Херсону без разбора каких-либо целей. Читайте также: Суровикин: НАТО требует от ВСУ наступать на Херсон, не считаясь с потерями

21:23 18.10.2022 Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов Херсонской области будет проведено бесплатно, силами МЧС России и правительства региона, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. Он также напомнил, что жителям области, которые решат переехать в другие регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты. Читайте также: Жители Херсонщины получат жилищные сертификаты для отъезда в другие регионы

21:24 18.10.2022 В Херсоне сложилась ситуация, опасная для мирного населения города, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин. Он уточнил, что в Херсоне из-за обстрелов ВСУ есть проблемы с электричеством, водой и доставкой продовольствия. Читайте также: Суровикин: в Херсоне сложилась обстановка, опасная для мирных жителей

21:30 18.10.2022 Уничтожение позиций ВСУ в Первомайском всеми имеющимися средствами. Народная милиция ДНР

21:33 18.10.2022 Командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин не исключает необходимости принятия «непростых решений» в Херсонской области после частичной эвакуации населения региона. Об этом: Суровикин не исключил «непростых решений» в отношении Херсона

21:37 18.10.2022 ВСУ вечером 18 октября нанесли удар по ТЭС и промзоне Энергодара, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко. Стрельбы велась предположительно из американских гаубиц М777. Читайте также: Военкор Руденко: ВСУ нанесли удар по ТЭС Энергодара

21:41 18.10.2022 В ходе специальной военной операции ВКС России используют истребители пятого поколения Су-57, сообщил 18 октября журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин. Читайте подробнее: Суровикин рассказал о применении истребителей Су-57 в ходе спецоперации

21:48 18.10.2022 Министерство обороны РФ опубликовало полный текст интервью командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина от 18 октября 2022 года.

22:09 18.10.2022 США намерены и дальше принимать «практические и агрессивные» меры для того, чтобы усложнить Ирану возможность продавать России беспилотники и ракеты, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател. Читайте подробнее: США пригрозили принять «агрессивные» меры против Ирана из-за беспилотников

22:10 18.10.2022 Действия ВС России в Херсонской области и конкретно в областном центре будут зависеть от обстановки, написал 18 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков. «Территорию всегда можно вернуть, погибших солдат — никогда», — подчеркнул он. Читайте также: Военкор Сладков о Херсоне: территорию можно вернуть, погибших — нет

22:13 18.10.2022 Вооруженные силы России не будут оставлять Херсон, написал 18 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко. «Война — это не только в лоб. Зачастую, как в боксе, надо отступить, чтоб провалить противника», — отметил он. Об этом: Военкор Руденко: ВС России не будут оставлять Херсон

22:15 18.10.2022 Власти Нижегородской области планируют выделить 405 млн рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с территории б. УССР. Об этом говорится в проекте поправок в бюджет региона на 2022 год. Подробности в материале: 405 млн рублей обещают выделить на выплаты беженцам в Нижегородской области

22:46 18.10.2022 В социальных сетях обсудили сообщение Владимира Зеленского о том, что на контролируемой киевским режимом территории с 10 октября было разрушено 30% электростанций. Читайте также: Сеть: «Не надо останавливаться!» — Зеленский: разрушено 30% электростанций

22:48 18.10.2022 В социальных сетях обсудили сообщение о том, что законодательный орган киевского террористического режима принял решение признать временно оккупированной Россией территорией «Чеченскую Республику Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте также: «От бессилия не знают, как нагадить!» — Сеть о «признании» Киевом Ичкерии (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

22:56 18.10.2022 Интервью командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина (ч. 1)

22:59 18.10.2022 Интервью командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина (ч. 2)

23:00 18.10.2022 Интервью командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина (ч. 3)

00:49 США, Британия и Франция хотят поднять в Совете безопасности ООН вопрос о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Об этом: США хотят обсудить в Совбезе ООН поставки иранских беспилотников России

03:19 Хорватский президент Зоран Миланович выступает против подготовки киевских боевиков в Хорватии. Об этом он заявил 18 октября в ходе инаугурации ректора Загребского университета. Об этом: Президент Хорватии выступил против подготовки киевских боевиков

03:56 Финский президент Саули Ниинистё заявил о важности продолжения диалога с Россией, чтобы не допустить эскалации на территории бывш. УССР. Об этом он сказал 18 октября на семинаре по вопросам безопасности Парламентской ассамблеи НАТО. Подробности в материале: Президент Финляндии призвал не отказываться от диалога с Россией

05:48 Серия военных учений под названием European Shield («Европейский щит») с участием 700 военнослужащих НАТО и 200 боевиков ВСУ стартовала в Словакии, сообщила газета Pravda со ссылкой на словацкое министерство обороны. Читайте подробнее: В Словакии начались учения с участием киевских боевиков

05:56 Военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали киевскую диверсионную группу в зоне проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, сообщает пресс-служба Минобороны России. Об этом: Российские военные ликвидировали группу киевских диверсантов

06:29 В Вашингтоне 18 октября прошла встреча министра обороны США Ллойда Остина со своим коллегой из Великобритании Беном Уоллесом, на которой союзники обсудили ситуацию на территории б. УССР и военную помощь киевским нацистам. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Читайте подробнее: Британский министр обороны обсудил в Пентагоне и Белом доме помощь Киеву

06:42 На Сахалине в областном художественном музее начала работу выставка рисунков детей из Донецкой Народной Республики. Об этом: На Сахалине открыли выставку рисунков детей из ДНР

06:55 Президент России Владимир Путин владеет детальными знаниями о Запорожской АЭС и ситуации вокруг объекта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe. По словам Гросси, он удивлен осведомленностью российского лидера. Об этом: Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о Запорожской АЭС

07:00 На Сахалине региональные и муниципальные власти ведут активную работу по решению проблем семей, мужчины из которых мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Читайте также: На Сахалине власти решают проблемы семей участников спецоперации

07:00 Женсовет пятой Общевойсковой армии при активной поддержке предпринимательского сообщества организовал сбор овощей для семей участников спецоперации и мобилизованных. Собрано более 63 тонн сезонных овощей. Читайте подробнее: В Приморье семьям участников СВО раздали более 63 тонн овощей

07:07 Расчеты российских «Гиацинт-С» уничтожили целую батарею М-777. Фото: Минобороны России

07:10 Россия должна победить. В этом уверена ветеран педагогического труда из Кузбасса Ирина Коршикова, которая выступила в поддержку спецоперации. «Россия должна быть на высшем уровне, — подчеркнула Коршикова. — Каждый из нас должен понимать, что мы сами выбрали Владимира Владимировича Путина президентом страны. И то, что он делает сейчас, он делает, я считаю, правильно. Наши ребята сейчас достойно идут на защиту Донбасса. Мы все переживаем за них. Храни вас Бог, ребята». Подробности в материале: «Россия должна быть на высшем уровне» — мнение из Кузбасса

07:44 В городе Кировское Донецкой Народной Республики работают врачи из Якутии. Их услуги очень востребованы среди горожан. Читайте также: В Донбассе выстраиваются очереди к врачам из Якутии

07:44 Известие о том, что властями Херсонской области принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, поддержал в своем телеграм-канале 19 октября зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич: «От Киева идет реальная угроза правобережью Херсонщины. Зачем Владимир Васильевич Сальдо вывозит людей в другие регионы России для отдыха и учебы? Да правильно он всё делает! Вспомните разбитый врагами Антоновский мост, затрудненность подвоза на правую сторону продуктов, проблемы с водоснабжением и электроснабжением. Более того, есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. «Эти» не будут считаться с мирными гражданами…» Читайте также: Битва за Херсон: «Эти» не будут считаться с мирными гражданами

07:56 Стратегия, которую реализуют российские войска, нацелена на сохранение человеческих жизней, на минимальные потери. При этом противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону как минимум по трем направлениям, отметил в своем телеграм-канале зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Комментируя интервью генерала армии, командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина, он также пояснил: «Враг несет большие потери: ежедневно от 600 до 1000 человек (только на херсонском направлении!). А мы воюем так, чтобы минимизировать жертвы среди бойцов и мирного населения». Читайте также: «Воюем так, чтобы минимизировать жертвы»: об обстановке в зоне спецоперации

07:57 Заявление врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо о том, что руководство региона приняло решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 19 октября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Битва будет жестокой» — Херсон готовится к решающему бою

07:58 Вооружённые формирования бандеровцев в ночь на 19 октября обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: Киевские нацисты ночью обстреляли Донецк и Макеевку

07:58 Заявление главы Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергея Пашинского о тои, что турецкие беспилотники Bayraktar не могут работать при сильной системе противовоздушной обороны, поэтому Киев потерял их все в течение недели, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Болтун — находка для шпиона» — в Киеве пожаловались на БПЛА Bayraktar

08:04 Заявление заместителя главы офиса главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко о том, что на территории бывшей УССР возникла критическая ситуация с энергоснабжением, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Декоммунизация» — в б. УССР критическая ситуация с энергоснабжением

08:13 По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в данный момент Европе важна «безопасность от России», а не «безопасность с Россией». Она заявила об этом 19 октября на внешнеполитическом форуме фонда Körber-Stiftung. Подробности в материале: Глава МИД Германии: Европе важна «безопасность от России»

08:13 Несколько населённых пунктов и часть Кривого Рога остались без электричества. Об этом 19 октября заявил глава военной администрации города Александр Вилкул. Читайте подробнее: Ряд населённых пунктов в Криворожском районе остался без света

08:16 Военные киевского режима нанесли удар из HIMARS по администрации Энергодара, также повреждены мост при въезде в город и подстанция «Луч». Об этом сообщают власти города.

08:19 В результате усиленных обстрелов боевиками киевского террористического режима Энергодара в городе частично пропало электричество. Об этом 19 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом: Рогов: в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ частично пропало электричество

08:22 Возле аэродрома «Бельбек» в Севастополе сбили беспилотник, сообщил 19 октября глава региона Михаил Развозжаев. Подробности в материале: Система ПВО сбила беспилотник у аэродрома Бельбек в Севастополе

08:24 Житель Кувандыка Оренбургской области награждён президентом России за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, сообщили в администрации Кувандыкского городского округ. Указом Владимира Путина оренбуржец Владимир Кузьменко награждён медалью «За отвагу». Сержант принимал участие в специальной военной операции с 5 января по 31 мая 2022 года. В результате взрыва 27 апреля был ранен. Свой подвиг оренбуржец совершил в 21 год. Читайте также: Оренбуржец награждён президентом России за отвагу в защите Отечества

08:28 Киевские войска обстреляли здание администрации Энергодара, сообщили 19 октября местные власти. Читайте подробнее: ВСУ нанесли ракетный удар по администрации Энергодара

08:29 Боевики ВСУ обстреляли из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS администрацию Энергодара. Об этом 19 октября сообщает администрация города в своём телеграм-канале. Читайте также: ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из РСЗО HIMARS

08:32 Нацистский киевский режим стянул к линии фронта в Херсонской области большое количество наёмников и военной техники. Об этом 19 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом: Стремоусов: Херсон превращается в крепость

08:39 Власти посёлка Тывров под Винницей переименовали улицу, названную в честь идеолога национализма Степана Бандеры. Об этом сообщила в телеграм-канале депутат Рады Софья Федина, опубликовавшая фотокопию документа. Читайте подробнее: В посёлке под Винницей переименовали улицу Степана Бандеры

08:41 План урегулирования конфликта на территории б. УССР, предполагающий сохранение Крыма в составе России, предложил миллиардер и инвестор Билл Экман. Об этом сообщает Business Insider. Вслед за бизнесменом Илоном Маском основатель хеджевого фонда Pershing Square Экман предложил киевскому режиму пойти на уступки России. Он считает, что боевые действия должно прекратить перемирие, по условиям которого Киев вновь вернёт под контроль территории, освобождённые Россией после 24 февраля 2022 года. До момента восстановления этих границ США должны оказывать помощь Киеву. «До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало […] в 2014 году», — написал Экман в твиттере. Подробности в материале: Американский миллиардер предложил Киеву пойти на уступки России

08:44 Куйбышевский и Кировский районы Донецка были обстреляны со стороны нацистских киевских формирований. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские нацисты обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

08:47 Киевские войска концентрируют свои силы и готовы нанести удар по Херсонской области в любой момент. Об этом 19 октября сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов в видеообращении. Об этом: Стремоусов: ВСУ концентрируют силы для удара по Херсонской области

08:52 В Новосибирской области для участия в спецоперации формируется добровольческий батальон «Вега». Об этом в ходе прямой линии 19 октября сообщил губернатор региона Андрей Травников. «Очень приятно видеть, что на фоне мобилизации у нас появился новый порыв — вторая волна желающих пойти добровольцами служить. Многие мужчины с хорошим военным опытом говорят: «Мы не хотим на фоне мобилизации отсиживаться дома. Мы пойдем служить», — приводит «Коммерсантъ-Сибирь» слова Травникова. — Поэтому принято решение, оно согласовано с Министерством обороны, сегодня идёт формирование ещё одного добровольческого батальона». Об этом: Новосибирцы формируют добровольческий батальон для участия в спецоперации

08:55 Сейчас нельзя ничего сказать по поводу решения о создании нового федерального округа, в который войдут воссоединившиеся с Россией регионы. Идёт процесс их интеграции в РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 октября журналистам. «Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Подробности в материале: Песков ответил на вопрос о создании нового федерального округа

08:56 Администрация Херсонской области разослала оповещения о необходимости покинуть столицу региона Херсон и перейти на левый берег Днепра, сообщает 19 октября РИА Новости. Читайте подробнее: Власти Херсона призвали жителей покинуть город

08:57 Киевские боевики могут уже в ближайшее время начать наступление на Херсон. Об этом 19 октября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Читайте также: Херсон сдавать не собираемся — Стремоусов

09:02 В Севастополе работала система противовоздушной обороны, сообщил 19 октября губернатор Михаил Развожаев. Читайте подробнее: В Севастополе отработала система ПВО

09:07 Администрация США попросила о дополнительных полномочиях, которые позволят быстрее направлять оружие союзникам и партнёрам Вашингтона, включая киевский режим. Об этом говорится в заявлении Белого дома по законопроекту о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год. Подробности в материале: Белый дом попросил Конгресс США о новых полномочиях ради Киева

09:08 Боевики ВСУ готовятся к наступлению в сторону Энергодара, их главная цель — захват Запорожской АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробности в материале: Рогов: ВСУ готовят наступление на Энергодар и Запорожскую АЭС

09:10 Бандеровские боевики предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 19 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Читайте подробнее: В Энергодаре отбита попытка киевских боевиков захватить Запорожскую АЭС

09:11 Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает территорию б. УССР и её жителей в качестве оружия для борьбы за свои интересы. Об этом 19 октября заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. Читайте подробнее: Посол ЛНР: Западу нужны готовые умирать за его интересы люди

09:11 Киевские войска готовятся к наступлению на Энергодар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом: Рогов: ВСУ готовят штурм и захват Запорожской АЭС

09:16 Полностью без электричества оказался город Энергодар после удара киевских нацистов из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 19 октября заявил глава администрации города Александр Волга в видеообращении, обнародованном в телеграм-канале городской администрации. Читайте также: Энергодар остался без электричества после удара ВСУ из РСЗО HIMARS

09:17 Прощание с двумя героями специальной военной операции состоялось в Севастополе 18 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Читайте подробнее: В Севастополе простились с двумя героями СВО

09:20 Учащиеся Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени М. З. Гнездилова шьют балаклавы и пятиточечники для участников специальной военной операции. Читайте также: Горно-алтайские студенты шьют снаряжение для участников СВО

09:22 Намерение США «укрепить и усилить» Киев даст обратный результат — крах киевского режима. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik. «Они поставляют оружие, чтобы разрушать страну, которую много лет опекали. Вот такое жизненное противоречие: вроде бы хотят «укрепить и усилить», а всё ведёт к противоположному результату», — сказала представитель российского МИД. Читайте также: Захарова: попытки США «усилить» Киев обернутся лишь разрушением

09:24 Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Красный Партизан. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Донецк и Красный Партизан — СЦКК

09:27 Российские десантники уничтожают диверсионные группы противника, скрывающиеся в лесополосе. Фото: Минобороны России

09:28 Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области оказалась под обстрелом, сообщил 19 октября глава обладминистрации Валентин Резниченко. Подробности в материале: В Днепропетровской области начались перебои со светом и водой

09:29 Возглавляющий оккупационную обладминистрацию Запорожья Александр Старух сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области. Об этом: В Запорожье загорелся объект критической инфраструктуры

09:32 Житель Владивостока передал военнослужащим Тихоокеанского флота, участвующим в спецоперации по защите российских территорий, промышленный квадрокоптер профессионального назначения. Читайте подробнее: Житель Владивостока отдал военнослужащим ТОФ личный квадрокоптер

09:33 Житель Южно-Сахалинска Виктор Островский не дождался повестки на мобилизацию и сам пришёл в военкомат, чтобы добровольно отправиться на специальную военную операцию в защиту Донбасса. Читайте подробнее: Кто, если не мы? — доброволец с Сахалина

09:38 С правого берега Днепра в Херсонской области будет выведено до 60 тыс. мирных жителей, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом: Херсонские власти выведут с правого берега Днепра до 60 тыс. человек

09:40 Около 50—60 тысяч жителей Херсонской области планируют переместить власти региона на левый берег Днепра и в другие российские регионы. Об этом 19 октября журналистам заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Подробности в материале: Из Херсонской области планируют переместить около 60 тысяч человек — Сальдо

09:42 Подстанция «Луч» и мост на въезде в Энергодар Запорожской области повреждены после ночного обстрела ВСУ. О последствиях ночных ударов 18 октября в своём телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Читайте также: В Энергодаре после обстрелов повреждены мост и подстанция

09:43 В Италии чувствуется усталость от кризиса на территории б. УССР. Жители страны уже не так уверены в целесообразности вооружения Киева. Об этом 19 октября заявил посол России в Италии Сергей Разов. Об этом: В Италии усиливаются пацифистские настроения — посол России

09:44 За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 32 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Об этом: Боевики ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК

09:48 Часть обломков беспилотного летательного аппарата, сбитого системой ПВО над Севастополем утром 19 октября, упала в жилом частном секторе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Об этом: В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку

09:50 Киевский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны вооружёнными бандеровскими формированиями. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

09:53 В случае разрушения киевскими боевиками шлюзов Каховской ГЭС вода в Днепре в Херсоне поднимется на метр, заявил 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Читайте также: Сальдо заявил об угрозе подтопления Херсона в случае подрыва Каховской ГЭС

09:53 На подконтрольной Киеву части Запорожской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом 19 октября сообщил Александр Старух, руководитель сформированной Киевом «администрации» региона. Об этом: В Запорожской области загорелся объект критической инфраструктуры

09:55 Специальный фонд поддержки военнослужащих и их семей открыт в Белгородской области. Об этом 18 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Читайте также: В Белгородской области создали фонд поддержки военнослужащих

10:00 Зафиксировано попадание снаряда в один из объектов инфраструктуры города Белгорода, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

10:02 Вооружённые формирования террористического режима Киева обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Подробности в материале: Киевские нацисты обстреляли несколько районов Донецка

10:04 Над Белгородом 18 октября сработала система ПВО. Зафиксировано попадание снаряда в один из объектов инфраструктуры города, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом: В Белгороде снаряд попал в один из объектов инфраструктуры

10:05 В Севастополе сбит беспилотный аппарат, сообщил 19 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Подробности в материале: Система ПВО сбила беспилотник в северной части Севастополя

10:06 Военные киевского режима выпустили по Донецку и поселку Красный Партизан 16 снарядов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

10:07 Власти Чукотки вновь расширили меры поддержки военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, а также их семей — в регионе вводится ежемесячная денежная выплата и компенсация студентам. Читайте подробнее: На Чукотке расширили меры поддержки участников спецоперации и их семей

10:07 Донбасс намеренно был лишён бывшим руководством территории б. УССР возможности защитить себя в случае конфликта. Пришедший к власти президент страны Виктор Ющенко сознательно вывел воинские подразделения из Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Радион Мирошник. Читайте также: В ЛНР рассказали о намеренном решении Ющенко в отношении Донбасса

10:11 Населённый пункт Пантелеймоновка был обстрелян вооружёнными формированиями киевского террористического режима. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: Киевские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

10:14 В Херсоне люди начали получать СМС с призывом временно покинуть город, пишет RT. «Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег», — говорится в сообщении.

10:16 Бойцы Росгвардии нейтрализовали две боевые машины и 10 киевских боевиков в Луганской Народной Республике, сообщили 19 октября в пресс-службе Росгвардии. Подробности в материале: Бойцы Росгвардии уничтожили в ЛНР десять боевиков и две БМП ВСУ

10:19 Жительница Белгородской области попросила представить к государственным наградам ракетчиков ПВО, защищающих регион от атак ВСУ, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Белгородцы попросили наградить ракетчиков ПВО

10:20 Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки в ходе активных наступательных действий уничтожили в ЛНР до 40 боевиков ВСУ, сообщил 18 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Читайте подробнее: Войска ЛНР за сутки уничтожили до 40 киевских карателей

10:24 Организованное перемещение жителей на левый берег Днепра началось в Херсоне 19 октября, сообщила администрация Генического района Херсонской области. Об этом: В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра

10:31 В Херсонской области началось организованное перемещение жителей на левый берег Днепра. Об этом 19 октября сообщили власти региона. Читайте подробнее: В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра

10:42 Линия обороны в Херсонской области постоянно усиливается, регион готовится отражать наступление киевских войск. Об этом сообщил 19 октября заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов. «С нашей стороны постоянно усиливается линия обороны. Мы готовимся к отражению любых атак», — сказал Стремоусов РИА Новости. Читайте также: Херсонская область готовится отражать атаки ВСУ

10:42 После артиллерийской подготовки ВСУ переходят в наступление в направлении Новой Каменки и Берислава, сообщил 19 октября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков. В наступление идут два батальона, их поддерживает ствольная артиллерия, в небе работают беспилотные летательные аппараты, отметил в свою очередь военкор Евгений Поддубный. Подробности в материале: ВСУ переходят в наступление на Берислав — военкоры

10:43 Попытка обстрела Херсона со стороны ВСУ пресечена 19 октября, об этом журналистам сообщили в экстренных службах Херсонской области. Читайте подробнее: Пять ракет сбиты системой ПВО над Херсоном

10:44 Киевские войска перешли в наступление в Херсонской области, сообщает 19 октября Readovka со ссылкой на военных корреспондентов. Подробности в материале: Военкоры сообщили о начале наступления ВСУ в Херсонской области

10:46 Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка, а также Макеевку. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК). Читайте подробнее: Киевские нацисты обстреляли Донецк и Макеевку в ДНР

10:47 Система ПВО сработала над Республикой Крым, сбит беспилотник. Информацию 19 октября в телеграм-канале подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. Читайте также: Система ПВО сработала над Крымом

10:50 Киевские боевики за сутки обстреляли девять населенных пунктов, в результате чего два человека получили ранения. Об этом 19 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Читайте также: Киевские боевики за сутки обстреляли девять населенных пунктов ДНР

10:50 Сброс воды в систему каналов увеличен в Херсонской области, чтобы уберечь Херсон от затопления в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил 19 октября в эфире «Соловьев Live». «Мы сейчас увеличили сброс воды в систему каналов — Северо-Крымский, Каховский, — чтобы её меньше было выпущено через шлюзы», — сказал Сальдо. Читайте также: В Херсонской области сбрасывают воду в каналы, чтобы избежать затопления

10:51 Число заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах возросло в восемь раз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Госдумы. Об этом: МВД на фоне спецоперации фиксирует рост ложных сообщений о терактах

10:55 Полностью контролируемая ситуация наблюдается в настоящее время на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». Об этом: Пушилин: на линии соприкосновения в ДНР полностью контролируемая ситуация

10:55 Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга собрали материальную помощь для бойцов — участников специальной военной операции. Читайте подробнее: Участники СВО получат оснащение от депутатов Петербурга

10:55 МВД на фоне специальной военной операции пресекло порядка 4,5 тыс. административных правонарушений, связанных с дискредитацией Вооруженных сил РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Госдумы. Читайте подробнее: МВД пресекло порядка 4,5 тыс. правонарушений о дискриминации ВС России

11:03 Президент США Джо Байден ошибся в своей вере в безграничную мощь Америки и тем самым толкнул киевский режим в руки России. Об этом пишет Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative. «Для Вашингтона есть морально ответственный и практический ответ: Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой максимально возможный мир. К сожалению, для США такое решение немыслимо», — пишет Макгрегор. Читайте подробнее: В США обвинили Байдена в усилении России за счёт Киева

11:10 Власти Мариуполя демонтировали мемориал «Жертвам голодомора», сообщает 19 октября РИА Новости. Подробности в материале: В Мариуполе демонтировали мемориал «Жертвам голодомора»

11:15 Союзные силы успешно развивают наступление на авдеевском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

11:18 Сотни человек собрались перед зданием Народного собрания (парламента) Болгарии с требованиям к властям отказаться от политического и экономического сотрудничества с киевским режимом Владимира Зеленского. Об этом 19 октября сообщает БТВ. Об этом: В Софии проходит акция в поддержку СВО на территории б. УССР

11:23 Личный состав Министерства внутренних дел России переведен на усиленный режим несения службы, особенно на приграничных территориях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Госдумы. Читайте также: Личный состав МВД России переведен на усиленный режим несения службы

11:23 Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин посоветовал послу киевского режима в Таджикистане Валерию Евдокимову выучиться на актера. Подробности в материале: В МИД РФ посоветовали киевскому послу в Душанбе выучиться на актера

11:24 Российские военные в ходе выполнения задач специальной военной операции могут в течение продолжительного времени глушить связь ВСУ в радиусе до 30 км. Как сообщили в Минобороны России, это позволяет делать комплекс «Леер-3». Читайте также: В СВО российские военные применяют «глушилки» связи ВСУ

11:25 Российская армия методично наносит высокоточные удары по объектам критической инфраструктуры на территории б. УССР, выводя из строя энергетику страны. О целях таких ударов сообщил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»). Об этом: Депутат назвал цели ударов по объектам инфраструктуры на территории б. УССР

11:29 Командующий объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин заслуживает уважения, так как говорит людям правду. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 октября сообщил политаналитик Василий Епанчинцев (Омская область). Читайте также: Политаналитик: Суровикин может стать народным героем