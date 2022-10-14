Астана, 14 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Нагорному Карабаху, сделанные в последние время, удивили президента РФ Владимира Путина. Об этом российский лидер 14 октября сообщил на саммите СНГ в Астане.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«С удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции», — сказал Путин.

По его мнению, Макрон, когда комментировал итоги встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, продемонстрировал, что не владеет информацией о том, какая у сторон позиция.

«Возможность будет — мы еще с президентом Франции пообсуждаем», — добавил российский президент.

Стоит отметить, что Путин в ходе саммита пригласил Алиева и Пашиняна провести переговоры в Москве.