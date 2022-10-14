София, , 11:34 — REGNUM Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Болгарии изъяли в аэропорту болгарской столицы Софии рекордную в новейшей истории региона партию наркотических медпрепаратов. Об этом 14 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительным данным, партия сильнодействующего вещества общим весом в 352 кг была доставлена из Индии транзитом через Германию. Конечным покупателем товара являлась одна из болгарских частных фирм. Разрешения на ввоз препарата и лицензии его фирмы производителя предоставлено не было.

Как утверждают независимые эксперты, на черном рынке стоимость изъятых наркотических препаратов может превышать $10 млн. Ведется следствие.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о реализации новой программы борьбы с контрабандой наркотиков.