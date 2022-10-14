Стокгольм, 14 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Лидеры Умеренных, Шведских демократов, Либералов и Христианских демократов 14 октября проводят совместную пресс-конференцию, поскольку четыре стороны договорились о формировании правого правительства Швеции. Трансляцию ведет телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

На следующей неделе к власти в Русенбаде придет трехпартийное правительство, состоящее из Умеренных, Христианских демократов и Либералов. Возглавлять его будет лидер УмеренныхУльф Кристерссон в должности премьер-министра.

По словам лидера Шведских демократовЙимми Окессона, количество беженцев, прибывающих в Швецию по квоте, уменьшится с прошлогодних 6400 до 900 в течение последующих четырех лет.

Когда дело доходит до трудовой иммиграции, новое правительство будет преследовать политику так называемого зарплатного минимума — отныне, чтобы приехать в Швецию в качестве трудового мигранта, лицо должно получать сумму, равную медианной зарплате в Швеции.

Лидер Христианских демократовЭбба Буш в свою очередь заявила, что новое правительство Швеции будет добавиться строительство дополнительных атомных реакторов.