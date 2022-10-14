Сеул, 14 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ встретился 14 октября с главой МИД Канады Мелани Жоли, с которой обсудил ситуацию с безопасностью, обострившуюся на фоне продолжающихся ракетных пусков КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе встречи представитель Южной Кореи выразил обеспокоенность по поводу запуска баллистической ракеты малой дальности и артиллерийских обстрелов морских морских «буферных зон».

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В свою очередь, глава канадского МИД раскритиковала ракетные испытания КНДР, назвав их «неприемлемыми».

Сообщается, что в течение дня Мелани Жоли должна встретиться с южнокорейским коллегой Пак Чином.