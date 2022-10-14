* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 14 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар в результате нападения сил Фронта национального сопротивления Афганистана двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё один ранен. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, был атакован блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Бишканд уезда Рустак.

Уточняется, что оружие убитых боевиков попало в руки бойцов сил сопротивления.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили об этом инциденте.

За последние две недели это уже третья атака сил Фронта сопротивления на блокпосты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде. На прошлой неделе в результате нападения сил фронта на лагерь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шесть радикалов были убиты и ещё девять получили ранения.