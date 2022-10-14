Биробиджан, 14 октября 2022, 11:42 — REGNUM Военнослужащих Еврейской автономии, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, торжественно проводили на службу на освобождённых территориях. Бойцов благословил иерей Георгий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.
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Заместитель председателя правительства области Илья Семёнов пожелал бойцам удачи и отличного выполнения задач. Иерей Георгий крестил желающих.
Исполняющий обязанности военного комиссара области Дмитрий Кучабский подчеркнул, как важно не забывать помогать семьям бойцов, обеспечивать их социальной поддержкой.
Как сообщало ИА REGNUM, долгожданную экипировку и оборудование для бойцов, которые будут участвовать в спецоперации в защиту Донбасса, получили в Еврейской автономной области. Военнослужащим отправят 44 комплекта полевого снаряжения, 25 радиостанций, разгрузочные жилеты, портативные зарядные станции и кровоостанавливающие жгуты.