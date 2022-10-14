Биробиджан, , 11:42 — REGNUM Военнослужащих Еврейской автономии, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, торжественно проводили на службу на освобождённых территориях. Бойцов благословил иерей Георгий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Мобилизованные Telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова

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Заместитель председателя правительства области Илья Семёнов пожелал бойцам удачи и отличного выполнения задач. Иерей Георгий крестил желающих.

«Объединёнными усилиями фронта и тыла наши деды и прадеды смогли уничтожить нацизм в годы Великой Отечественной войны. Значит, это получится и у нас. По поручению главы региона — секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» была организована достаточно большая работа по сбору дополнительного оснащения — это спальники, лекарства, нательное белье и иные принадлежности, которые никогда не бывают лишними в условиях боевых действий», — отметил вице-премьер правительства автономии.

Исполняющий обязанности военного комиссара области Дмитрий Кучабский подчеркнул, как важно не забывать помогать семьям бойцов, обеспечивать их социальной поддержкой.

Как сообщало ИА REGNUM, долгожданную экипировку и оборудование для бойцов, которые будут участвовать в спецоперации в защиту Донбасса, получили в Еврейской автономной области. Военнослужащим отправят 44 комплекта полевого снаряжения, 25 радиостанций, разгрузочные жилеты, портативные зарядные станции и кровоостанавливающие жгуты.