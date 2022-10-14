Вашингтон, 14 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Основатель и глава американской компании SpaceX мультимиллиардер Илон Маск, комментируя ситуацию с отказом компании оплачивать киевскому террористическому режиму интернет Starlink, заявил, что он только следует рекомендациям ранее обматерившего его посла Киева в ФРГ Андрея Мельника. Он написал об этом 14 октября на своей странице в одной из соцсетей.

OnInnovation Илон Маск

При этом, когда на минувшей неделе Маск написал о своём видении путей разрешения конфликта на территории б. УССР с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Херсонской и Запорожской областях, а также в республиках Донбасса, Мельник в нецензурной форме послал его к чёрту.

Также позднее журналист Kyiv Post отметил, что решение главы SpaceX не оплачивать интернет киевскому режиму появилось через несколько дней после реплики Мельника.

«Мы всего лишь следуем его совету», — ответил журналисту Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск подтвердил ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что его компания SpaceX не намерена дальше оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для киевского режима.