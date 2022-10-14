Каменск-Уральский, Свердловская область, , 11:33 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области организована проверка после ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

По данным ведомства, в ДТП пострадали 13-летняя девочка и двухлетний ребёнок. Несовершеннолетним потребовалась госпитализация. Сейчас девочка находится на амбулаторном лечении, мальчик — под наблюдением врачей.

Прокуратура проконтролирует ход расследования административного расследования, которое проводит полиция. Кроме того, ведомство проверит родителей пострадавших на предмет достаточности мер профилактики безнадзорности детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября водитель иномарки на нерегулируемом перекрёстке сбил 13-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего ребёнка. Автомобилист пояснил правоохранителям, что заметил детей слишком поздно, поэтому столкновения избежать не удалось.

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