Москва, , 11:30 — REGNUM Восстановительными работами на Крымском мосту займётся компания «Нижнеангарсктрансстрой», следует из распоряжения правительства России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Крымский мост, Керченский мост © ИА REGNUM

Как следует из текста распоряжения, работы по восстановлению объекты должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.

При этом ООО «Нижнеангарсктрансстрой» станет единственным исполнителем работ, которые осуществит в 2022 и 2023 годах «Управление федеральных и автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.