Москва, 14 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Восстановительными работами на Крымском мосту займётся компания «Нижнеангарсктрансстрой», следует из распоряжения правительства России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ИА REGNUM Крымский мост, Керченский мост

Как следует из текста распоряжения, работы по восстановлению объекты должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года.

При этом ООО «Нижнеангарсктрансстрой» станет единственным исполнителем работ, которые осуществит в 2022 и 2023 годах «Управление федеральных и автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, суд арестовал пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.