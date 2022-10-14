Кострома, , 11:32 — REGNUM Открыть движение по всем полосам моста через реку Чёрную в Костроме вероятнее всего не получится в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Ранее пустить автомобили хотели в ноябре.

Ремонтные работы на мосту через реку Черную в Костроме Администрация Костромы

Планы сместились из-за дополнительных работ. Энергетики попросили подрядчика перенести мощный электрический кабель, задействованный в снабжении большей части города, под землю. До этого он пролегал по мосту.

«Сегодня это решение объективно для энергетики города, оно важное и правильное. Оно позволит повысить надежность энергоснабжения большой территории города. Но его исполнение потребует времени, так как надо будет провести дополнительные работы, в том числе на дне реки. Из-за этого под вопросом досрочное завершение асфальтирования второй половины моста, как мы планировали это ранее. В целом же, контракт у нас двухгодичный, и полностью завершить работы подрядчик должен в следующем году», — отметил глава Администрации города Алексей Смирнов.

При этом подрядчик не нарушает условия контракта. Согласно договору, заключенному в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», работы должны завершиться до 31 октября 2023 года.

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