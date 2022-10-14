Открыть движение по мосту через реку Чёрную в Костроме осенью не получится
Кострома, 14 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Открыть движение по всем полосам моста через реку Чёрную в Костроме вероятнее всего не получится в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Ранее пустить автомобили хотели в ноябре.
Планы сместились из-за дополнительных работ. Энергетики попросили подрядчика перенести мощный электрический кабель, задействованный в снабжении большей части города, под землю. До этого он пролегал по мосту.
При этом подрядчик не нарушает условия контракта. Согласно договору, заключенному в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», работы должны завершиться до 31 октября 2023 года.
Справка: мост через реку Чёрную был построен в 1970 году, на нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Параллельно с ним в Костроме ремонтируют путепровод в микрорайоне Юбилейном, что создаёт трудности для автомобилистов.