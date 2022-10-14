Новочебоксарск, Чувашия, , 12:03 — REGNUM Заявка Чувашии на создание особой экономической зоны «Новочебоксарск» поддержана правительством России. Окончательное решение об этом будет закреплено соответствующим постановлением, сообщает 14 октября пресс-служба главы Чувашии.

Чувашия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«ОЭЗ в Чувашии обеспечит условия для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие химической, деревообрабатывающей, пищевой и смежных высокотехнологичных отраслей», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

С его слов, в условиях санкций ОЭЗ являются одними из ключевых инструментов для импортозамещения и развития собственных производств. Преимуществами создаваемой зоны в Чувашии являются близость к федеральным трассам Р-176, М-7, А-151, М-12, наличие железнодорожного и авиасообщения, речного грузового порта.

Глава Чуваши Олег Николаев заявил, что принятое решение стало результатом серьезной подготовительной работы команды региона при поддержке федеральных органов исполнительной власти. Устойчивое экономическое развитие моногорода Новочебоксарска будет обеспечено за счет привлечения инвестиций.

От пяти резидентов поступили заявки на создание в ОЭЗ не менее 1 тыс. рабочих мест, это позволит привлечь в бюджеты разных уровней поступление дополнительных налогов и взносов в размере 4,3 млрд рублей.

Согласно условиям, резиденты могут претендовать на льготы по налогам в объеме 2 млрд рублей.

«В период с 2022 по 2024 годы в непосредственной близости от участков экономической зоны мы построим и реконструируем 19 объектов необходимой инфраструктуры. Работы в объеме 2,3 млрд рублей будут профинансированы в том числе в рамках комплексной поддержки новых инвестиционных проектов», — подтвердил глава Чувашии.

Из утвержденной заявки следует, что на площади ОЭЗ в 542 гектара намечено производство химических продуктов, продуктов деревообработки, пищевых продуктов, а также продукции других отраслей.

Напомним, получены подтверждения от пяти потенциальных резидентов о намерениях инвестировать в производство на территории ОЭЗ «Новочебоксарск» порядка 13 млрд рублей за 3 года.

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