Элиста, 14 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Жители Калмыкии записываются в добровольцы для участие в СВО через портал «Госуслуги». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве цифрового развития.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Так, с начала октября 2022 года на портале «Госуслуги» заявку через новый сервис «Стать добровольцем» подали 45 жителей Калмыкии. Обработку заявлений осуществляют военные комиссариаты.

Около половины заявлений находятся в стадии рассмотрения, по остальным даны ответы.