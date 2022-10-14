Ярославль, 14 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной Думы Илья Осипов призвал коллег и областные власти объединиться для решения проблемы с откладывающимся капремонтом домов. Об этом он заявил на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Яроблдумы.

Yarduma.ru Илья Осипов

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе переносится капремонт более 3,5 тысяч многоквартирных домов.

Депутат отметил, что «плачевная ситуация» с состоянием жилищного фонда в регионе началась не из-за формирования Фонда капремонта.

«Потому что проблемы начались много ранее. И сам закон, и инструменты, которые этот закон предусматривает, что федеральный, региональный в виде фонда — это реакция наша на этот вызов. Что нужно наводить порядок, что дома нужно ремонтировать. Ну, вот сейчас, к сожалению, мы с вами наблюдаем картину, когда несбывшиеся надежды. Когда мы породили ожидания и сами, видимо, в эту иллюзию попали и людей туда же втаскиваем. При таком течении дел задача выполнена не будет. И, соответственно, наша обязанность на сегодняшний день — вмешиваться. По самым разным направлениям», — заметил Илья Осипов.

В первую очередь, по мнению народного избранника, высказаться должны региональные власти, поскольку определение предельной стоимости капремонта и непосредственно формирование тарифа — это их задача.

«Второе, наполнение фонда может быть из двух источников — это тариф и, который, точно, не могу не согласиться, что это вещь политическая и повышать его нужно аккуратно, но тогда это должен быть бюджет. Потому что если мы будем продолжать в том же духе, переставлять дома на более поздний срок, но ведь проблема-то не уходит. То есть, давайте конкретно говорить. Переставляя дома на более поздний срок мы откладываем решение проблемы. Чем дольше откладываем, тем дороже потом будет платить. Тем болезненнее будет восприниматься изменение тарифа. Тем больше потребуется денег из бюджета на то, чтобы эту проблему решать», — подчеркнул Илья Владимирович.

Депутат призвал депутатов и власть работать совместно, чтобы решить проблему сейчас, несмотря на то, что это может быть болезненно не только для правительства, но и для самих жителей. Это позволит довести до конца запланированные ремонты, а иначе затягивание приведёт к тому, что жители начнут ночевать «на тех лавочках, которые благополучно расставили по всей области».

«Бюджет, это ведь не догма. Это наша с вами расстановка приоритетов. Поэтому, вот я считаю, что ситуация перезрела. И не как председатель комитета, а как гражданин и как депутат, рядовой депутат, я считаю, что мы не имеем права наводить порядок во дворе, если в жилище у нас беспорядок. Высшая ценность, гарантированная Конституцией, это жизнь человека. Вторая после неё, по моему глубокому убеждению, это жилище. Это главная ценность для людей. У некоторых больше другой недвижимости, другой собственности нет. Ну не телевизор же мы будем защищать, охранять и ремонтировать. Их бы можно вообще, кстати, выкинуть», — заключил Илья Осипов.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.