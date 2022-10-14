Оренбург, 14 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Оренбургская областная филармонии в рамках капремонта объявила закупку театральных стульев. Стартовая цена контракта составляет 2 715 000 рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники филармонии готовятся к представлению

Учреждение культуры намерено приобрести 58 театральных стульев — двухместные трехместные секции. Согласно документации, каркас мебели должен быть из массива бука с применением резьбы по дереву и гнутья древесины. Подлокотники должны иметь декоративную фрезеровку с торцевой части, а на фигурных ножках кресел должна быть мягкая подбивка на основе войлока для предотвращения повреждения напольного покрытия. Заказчик требует, чтобы чехлы спинки и сиденья, выполненные из ткани цвета бордо, имели грязеотталкивающее свойство.

Исполнителя договора определят 19 октября. Напомним, Оренбургская областная филармония с 1 марта 2021 года закрыта на капитальный ремонт.