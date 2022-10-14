* запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 14 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Кандагаре в течение трёх дней проходило заседание кабинета министров Афганистана. Об этом сообщает информационное агентство «Бахтар», контролируемые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Отмечается, что на встрече председательствовал мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Бахтар» пишет, что мулла Хайбатулла говорил о различных вопросах, в том числе о дальнейшем укреплении системы власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наведении порядка и дисциплины, решении различных проблем, а также «дал необходимые указания высшим должностным лицам гражданского и военного ведомств».

Мулла Хайбатулла недавно заявил на аудиозаписи, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересмотрит все постановления и законопроекты, принятые за последние 20 лет, и создаст «чистую шариатскую систему».

Этот аудиофайл, приписываемый лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был опубликован в социальных сетях 13 октября. Мулла Хебатулла указал, что есть надежда, что в будущем в Афганистане будет установлена ​​«стопроцентная исламская система».

Он добавляет, что отменит правила и законопроекты, противоречащие шариату, и создаст «чистую шариатскую систему». По его словам, работа в этом направлении ведётся.

Мулла Хайбатулла говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допускают ничего, что противоречит шариату, несмотря на давление. Он также сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взаимодействуют с миром в рамках законов шариата и «интересов нации».