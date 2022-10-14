Херсон, , 11:23 — REGNUM Киевские войска могут предпринять попытку прорыва дамбы Каховской ГЭС на территории Херсонской области. Об этом 14 октября сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов (сс) Зихварт Яровой

Он опубликовал видеообращение в личном телеграм-канале, в котором рассказал об угрозе подтопления территории.

«Тревогу вызывает усиленная работа [киевских нацистов] по ГЭС в районе Каховки на Днепре. Под прикрытием восстановления электроснабжения, Киев хочет довести ситуацию до прорыва Каховской дамбы», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что Киев не может добиться своих целей обстрелами, поэтому разработал другой план.