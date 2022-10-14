Херсон, 14 октября 2022, 11:23 — REGNUM Киевские войска могут предпринять попытку прорыва дамбы Каховской ГЭС на территории Херсонской области. Об этом 14 октября сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он опубликовал видеообращение в личном телеграм-канале, в котором рассказал об угрозе подтопления территории.
«Тревогу вызывает усиленная работа [киевских нацистов] по ГЭС в районе Каховки на Днепре. Под прикрытием восстановления электроснабжения, Киев хочет довести ситуацию до прорыва Каховской дамбы», — сказал Стремоусов.
Он отметил, что Киев не может добиться своих целей обстрелами, поэтому разработал другой план.