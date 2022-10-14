Тбилиси, , 15:48 — REGNUM По сравнению с прошлым годом внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 35%, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Национальное статистическое служба опубликовала официальные данные за последние девять месяцев. Согласно документу, с января по сентябрь текущего года товарооборот составил $13 миллиардов 612 миллионов.

Местное производство, развитие предпринимательского сектора и реэкспорт вносят всё больший вклад в рост внешней торговли. Экономическая команда правительства объясняет, что увеличившийся объём торговли окажет положительное влияние на рост экономики и укрепление национальной валюты.

Увеличение объёма торговли связано с правильной экономической политикой правящей команды. Эксперты утверждают, что правительство предприняло ряд эффективных шагов в этом направлении. По их мнению, каждый новый месяц и каждый новый квартал являются рекордными по сравнению с предыдущими периодами. Специалисты считают, что эти цифры позволяют предполагать хороший прогноз на будущее.