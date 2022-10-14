14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Всех польских наёмников, которые стреляли в мирных людей под Харьковом, нужно найти и уничтожить. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 14:04 — REGNUM Известие о том, что в Харьковской области польские наёмники проводили зачистку, расстреливая мирных жителей, вызвало волну негодования общественности.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Может, выразим обеспокоенность?! Или завёдем очередное уголовное дело?! Сразу испугаются и попросят прощения!» — иронизирует Сергей.

«Польские наёмники… Кто им платит огромное деньги? Киев? Кто их нанимает? Зарплату от кого и в какой валюте они получают? Нищее террористическое правительство им платит? Кому претензии предъявить? НАТО?» — спрашивает Марина Котова.

«Почему работает польский газопровод?» — развивает тему Тимофей Притчин.

«То, что пшеков валить надо, — это без базара, а вот вонючих хохлов, что разрешили пшекам все эти преступления, надо в чан с кислотой помещать, чтоб и ДНК не осталось», — считает Виталий С.

«Зачистка поляков должна быть», — считает Алена.

«Твари поганые, таким только расстрел!» — считает Федор Наумов.

«Да не надо уже этих дел, мочить на месте!» — предлагает Юлия.

«Найти и уничтожить всех, кто к этому причастен. Вонючки фашистские, гореть им всем в аду вместе с америкашками и наркошей Змеенышем», — напутствует Елена.

«Когда лях стал другом хохлу? Просто хохлосвиньи не знают истории и за это платят жизнями», — считает Наталья Марикян.

«Пшеки всегда были нацистами», — напоминает Галина Минкина.

«Чувствую, Польша тоже перестанет существовать, станет нашей буферной зоной в приграничье, не более… Слишком зарвались эти поляки уже, пора указать им их место! И в пленные их не брать!» — поделилась мнением Марина Т.

Советские войска пересекают границу Польши. 1939

«Мы вернулись во времена Великой Отечественной войны, всё повторяется, и происходит это потому, что люди забывают историю, тогда всё возвращается», — рассуждает Игорь Рогатин.

«Уже видео было одного из военкоров о том, что наемники просто всех, кого видели, все движущиеся цели уничтожали, без разбору, но никто не обратил на это внимания почему-то, и только сейчас стали об этом говорить. Там сейчас сброд со всего мира, и они убивают женщин, детей, стариков только потому, что им за это платят, и это происходит в наше время. А правители этих стран выделяют миллиарды долларов на вооружение Киева, осуждают Россию за вторжение и нарушение границ и строят из себя миротворцев.

Об этом нужно кричать просто, а не умалчивать эти бесчеловечные поступки. Это террор и уже открытая война США и Европы против России на [территории б. УССР] при помощи людей с [территории б. УССР]. Неужели это происходит на самом деле? Пора называть вещи своими именами, срывать маски и вести разговор по-взрослому, защищая нашу страну: людей и землю. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною!» — призывает Ангелина Остапчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей, сообщило РИА Новости со ссылкой на жителя региона, пожелавшего остаться анонимным из соображений безопасности.

«Начали кричать: «Курва, иди сюда». Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я — на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять из автоматов», — сказал он.

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