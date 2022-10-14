Тихвин, Ленинградская область, 14 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Тихвинском районе Ленинградской области вручили российские паспорта 40 беженцам с территории Донбасса, которые проживают в пункте временного размещения, сообщили 14 октября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Вручение паспортов РФ уроженцам Донбасса

Перед этим прокуратурой Ленинградской области и уполномоченными ведомствами была оказана консультативная и юридическая помощь людям по сбору документов, фотографированию, дактилоскопированию и переводу документов на русский язык.

«Это важный день, это главный день, это тот день, который вы ожидали, надеясь и веря в происходящие процессы. Это день получения главного документа в вашей жизни — паспорта РФ. 27 сентября закончилось пятидневное голосование по референдуму ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Мы очень старались и делали всё, чтобы на нашей земле ваше волеизъявление было учтено», — обратилась к новым согражданам вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Напомним, минувшим летом в Тихвин прибыла большая группа беженцев из Мариуполя (ДНР).