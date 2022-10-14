Джакарта, 14 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что саммит G20 на Бали, который состоится 15–16 ноября 2022 года, не должен провалиться, сообщает Kompas.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

G20 учитывает приоритетные вопросы развитых и развивающихся стран. Более того, когда мировая геополитическая напряженность накаляется, G20 является одним из немногих мировых экономических форумов, которые все еще могут работать над реагированием на глобальный кризис из-за геополитической напряженности.

«G20 не должна потерпеть неудачу, потому что результатов ее работы ожидает мировое сообщество. Опять же, G20 не может потерпеть неудачу. Ставки очень велики, если G20 потерпит неудачу», — заявила Ретно Марсуди на пресс-конференции в здании министерства иностранных дел в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что форум G20 проходит в трудные времена, когда мир сталкивался со многими кризисами.