Москва, 14 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Разведывательные данные по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть у России. Об этом 14 октября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин

«Данные есть, но конкретизировать не буду», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для ремонта газопровода «Северный поток», на котором произошла диверсия, может потребоваться строительство нового участка.