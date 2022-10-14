Астана, 14 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. При конфликтах между странами СНГ нужно стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите глав стран СНГ в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Путина, при всём позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо понимать, что порой на этом пространстве появляются разногласия и конфликты.

«Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации, где бы она ни возникала. Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по максимуму использовать», — сказал Путин.

Напомним, Путин принимает участие в саммите СНГ, который проходит в Астане 14 октября.