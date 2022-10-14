Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Индекс контрактования новых автомобилей в дилерских автоцентрах Санкт-Петербурга в сентябре 2022 года сократился на 17% по отношению к августу текущего года.

Lada.ru Авторынок

Об этом сообщили 14 октября в Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группе компаний «Прагматика». Там уточнили, что индекс контрактования выводится на основе заключенных и расторгнутых контрактов в дилерских центрах на покупку новых автомобилей в течение месяца.

Самый высокий рост доли в общем объеме контрактования по результатам сентября показали отечественная LADA и китайский Chery — каждый из брендов вырос более, чем на 10%. Помимо двух брендов-лидеров на третьем месте по итогам сентября оказался ушедший из России французский Renault (6%), дилеры которого в конце лета начали активную распродажу складов.

По данным автоэкспертов, в первую неделю октября рынок вернулся к росту — объем продаж в среднем увеличился на 15-20% по сравнению с последней неделей сентября, однако это временный всплеск.

«Несмотря на положительное начало, индекс контрактования в октябре, скорее всего, вновь покажет отрицательное значение. Многие потенциальные клиенты автосалонов откладывают покупку машин», — пояснил директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

По прогнозу этой компании, драверами рынка останутся LADA и ведущие китайские автомобильные бренды. Кроме того, положительный вклад могут внести дилеры японских марок, уходящих из России, — автосалоны, как и в случае с Renault, могут начать активно распродавать свои склады.