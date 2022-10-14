Ставрополь, , 11:19 — REGNUM Бывший первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников стал ректором аграрного университета. Его имя указано в качестве ректора на официальной странице вуза.

Назначение ИА REGNUM

Напомним, ранее Владимир Ситников добровольно ушел с поста вице-премьера. О том, что покидает должность, он сам написал в своем телеграм-канале 5 октября, не уточнив причины ухода. Владимир Ситников окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «агроном». Он кандидат сельскохозяйственных наук.

Работал в течении 16 лет в ЗАО «Колос» в Александровском районе, пройдя путь от агронома до генерального директора. С января 2011 года работал заместителем главы администрации Александровского муниципального района. В феврале 2011 года назначен главой этого района. С сентября 2015 года по 2021 год был министром сельского хозяйства Ставропольского края. После этого был назначен вице-премьером.

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