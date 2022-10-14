Анадырь, 14 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На Чукотке завершили строительство моста через реку Мильгувеем на 722 км трассы Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь.

Андрей Шапран ИА REGNUM Анадырь, Чукотка

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«Мост длинный — почти 220 метров. А протяжённость всего объекта больше 5 км. Строительство мостов — сложная, но крайне важная задача, обеспечивает безопасную и доступную для всех видов транспорта переправу. Ранее построили мосты через Малый Чаун, Угаткын и Пучевеем. А в следующем году планируем ввести в эксплуатацию мостовые переходы через Левый Яракваам, Правый Яракваам и Лелювеем.

Всё это часть большой работы по строительству дороги Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь. Она позволит связать Билибинский район и морской порт Певека круглогодичным сообщением. Важно как для жителей и предпринимателей, так и для обеспечения ключевых инвестиционных проектов», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области жители Судоверфского сельского поселения бьют тревогу — на единственной дороге в деревню Малинники мост через Фоминский ручей разрушается.