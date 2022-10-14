14 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление американского министра обороны Ллойда Остина о том, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для Российской Федерации и не хочет развязать конфликт с Россией.

Оксана Переможенко, , 14:02 — REGNUM Североатлантический альянс не представляет угрозы для Российской Федерации и не хочет развязывать конфликт с Россией, заявил 13 октября американский министр обороны Ллойд Остин.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава Пентагона также назвал военный альянс «оборонительным», добавив, что НАТО будет защищать страны — члены альянса военным путем.

«НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфронтации с Россией», — сказал он.

Заявление Остина обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли заявление главы министерства обороны США с сарказмом, добавив, что Штатам веры нет, яркое свидетельство тому конфликт на территории б. УССР.

«Я тебе, конечно, верю, я и сам всё это видел», — иронизирует Your Сonscience.

«Ну всё, теперь мы спокойны. Что ж раньше молчали?» — с сарказмом добавила Angelina.

«Так мы и поверили! НАТО белые и пушистые!» — смеется Olga E.

«А поставки вооружения и наёмников [Киеву] — это, естественно, другое», — добавила Мila L.

«[Надоели] уже со своими уловками, а границы НАТО все приближаются к границе России. Чудеса!» — пишет Niko52.

«Они придуриваются? Тогда свалите [с территории бывш. УССР]», — призвал Petroleum.

«А поставки вооружения ВСУ это не конфронтация? Это другое?» — задался вопросом Игорь.

«И поэтому они проведут ядерные учения вблизи наших границ», — заметил Empty Words.

«Неужели кто-то ещё это слушает и этому верит? Вражье отродье», — возмутилась Natalia V.

«Что-то такое было уже в 1941-м», — добавил Коралл.

Владимир Зеленский и Ллойд Остин (сс) U.S. Secretary of Defense

«Это их обычная стратегия, убивать и говорить, что не хотят причинить вреда. У этих лживых ублюдков нет ничего человеческого», — прокомментировал madison.

«Так это не конфронтация называется?» — с сарказмом спросил Максимка Z.

«Надо к посольству США в Москве их подожженные «хаймарсы» свалить. Пусть вывозят дипломатической почтой в Штаты… Минимум напротив их окон установил бы огромный экран, гонял бы 24/7 кадры с Донбасса. Пусть смотрят на дела рук своих», — не выдержал Александр Ф.

«С одной стороны, поражение [киевского режима] — это поражение НАТО, и нельзя дать России победить, а с другой стороны — не представляет угрозы и не ищет конфронтации. С такой биполяркой даже в дурке удивятся», — отреагировал Александр Р.

«Пошли тогда на границы 1997 года. Быстро…» — призвал отец Vладимир.

«Угу, Германия в 1941 [году] такое же говорила», — подытожил один из участников обсуждения.

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