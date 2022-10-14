Якутск, 14 октября 2022, 11:16 — REGNUM Для оказания всесторонней помощи участникам спецоперации в защиту Донбасса и и их семьям в Якутии будет создан единый координационный центр. Такое решение принял 14 октября глава республики Айсен Николаев, он анонсировал создание структуры в своём телеграм-канале.
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Центр в том числе будет заниматься взаимодействием с министерством обороны РФ, поиском пропавших без вести военнослужащих, оказанием помощи раненным, материальным обеспечением бойцов. Кроме того, в задачи структуры будет входить работа по восстановлению регионов, воссоединившихся с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, налажено активное взаимодействие между общественной палатой Якутии и постпредствами республики в Хабаровске и Москве в части приёма посылок для военнослужащих. По этой линии военнослужащим из отряда «Барс-2» из Якутии в Луганскую народную республику отправили дополнительное снаряжение и экипировку.