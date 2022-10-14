Астана, , 11:16 — REGNUM Товарооборот между Россией и странами СНГ расширяется даже на фоне международных санкций, сообщил 14 октября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются, — сказал Путин в ходе выступления на саммите глав государств СНГ в Астане. — В прошлом году российский товарооборот со странами содружества увеличился более чем на 30%, а в первом полугодии текущего года — еще на 7%».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин рассказал об энергичных усилиях внутри СНГ по переходу к расчётам в национальных валютах.