Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о попытке убийства студентки в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 14 октября.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Как полагают следователи, 19-летняя злоумышленница в аудитории одного из училищ ударила топором из пожарного щита 17-летнюю студентку. Противоправные действия юной преступницы были пресечены. Случившемуся предшествовал бытовой конфликт.

Руководителю следственного управления Следственного комитета РФ Аслану Хуаде поручено подготовить доклад. Центральный аппарат СК расследование уголовного дела взял на контроль.

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