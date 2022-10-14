Стокгольм, , 11:21 — REGNUM Будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) объявил состав своего нового правительства. Трансляцию вел 14 октября телеканал SVT.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

На следующей неделе к власти в Русенбаде придет трехпартийное правительство, состоящее из Умеренных, Христианских демократов и Либералов. Возглавлять его будет лидер Умеренных Ульф Кристерссон в должности премьер-министра страны.

Такое правительство, четко заявил на пресс-конференции Кристерссон, будет «самым тесным образом сотрудничать со Шведскими демократами».

Более того, впервые в политической жизни Швеции Шведские демократы будут заседать в здании правительственной канцелярии. Однако их нахождение будет проходит в форме отдельной канцелярии для согласования политики с правительством.

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