Брюссель, 14 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Несмотря на восемь пакетов санкций, адресные меры против экспорта энергоносителей и призывы Киева ввести полное эмбарго на торговлю российскими ядерными материалами, страны — члены ЕС остаются зависимы от ядерного топлива из РФ, сообщает 14 октября CNBC.

Em-group.ru Росатом

Еще в апреле 2022 года резолюция Европейского парламента призывала к «немедленному» эмбарго на импорт российского ядерного топлива и к прекращению сотрудничества с ядерным гигантом «Росатом» по текущим и будущим проектам.

Однако Россия остается доминирующим игроком на мировом рынке ядерного топлива, и любой шаг по преодолению зависимости ЕС от нее окажется далеко не безболезненным.

В Европе работает 18 российских ядерных реакторов в таких странах, как Финляндия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия. Все эти реакторы зависят от «Росатома» в плане поставок ядерного топлива и других услуг.

Немногие действующие запреты ЕС в отношении российского сектора ядерной энергетики, например запрет на посещение портов судами под российским флагом для перевозки ядерного топлива, содержат многочисленные лазейки, и противники сотрудничества с РФ утверждают, что для снижения зависимости Евросоюза от российского ядерного сектора необходимы гораздо более жесткие меры.

Масштабы влияния России в области ядерной энергетики даже в условиях растущей напряженности подчеркивают такие факты, как то, что Венгрия в конце августа объявила о строительстве «Росатомом» двух новых ядерных реакторов.

По данным Европейского сообщества по атомной энергии, в 2021 году на долю Москвы пришлась почти пятая часть (19,7%) импорта урана в ЕС. Только Нигер (24,3%) и Казахстан (23%) поставили больше урона в Европу.

Таким образом, пока российская ядерная топливная промышленность остается незатронутой европейскими санкциями, к большому огорчению киевских чиновников.