Лос-Анджелес, США, 14 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Харрисон Форд может заменить покойного Уильяма Хёрта в роли генерала Таддеуса Росса (Громовержец) в фильмах студии Marvel. Об этом 14 октября сообщает портал Comic Book Resources.

Кадр из интервью на телевидении Харрисон Форд

Изначально инсайдер Джефф Снайдер заявил, что Marvel уже утвердила Форда на роль, позже об этом также сообщил портал Slash Film, сославшийся на собственные источники. Отметим, что сама киностудия пока не выступила с официальным заявлением по этому поводу.

Напомним, Уильям Хёрт скончался 13 марта 2022 года на 72 году жизни. В мае 2018-го актёр сообщил, что страдает от рака простаты, и что заболевание находится в терминальной стадии. Хёрт исполнил роль Таддеуса Росса в картинах Marvel «Невероятный Халк», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Чёрная вдова».