* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 14 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно заявил, что «нешариатские» законы, принятые в Афганистане за последние двадцать лет, будут отменены. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

В аудиозаписи, приписываемой лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была опубликована в социальных сетях, подчеркивается установление в Афганистане чисто исламского правительства.

Мулла Хайбатулла сказал, что он затребовал тексты всех законов и законопроектов от министерств и ведомств и передал их на рассмотрение улемов.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что они выдержат любое давление на пути установления «чисто исламской системы».

Мулла Хайбатулла также упомянул взаимодействии с мировым, но подчеркнул, что оно не должно противоречить шариату.

Когда и где лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделал эти заявления, пока неизвестно.

Следует отметить, что эти заявления муллы Хайбатуллы были сделаны через несколько дней после встречи делегации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с заместителем директора ЦРУ США в Дохе, Катар.