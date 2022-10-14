Симферополь, , 11:15 — REGNUM На официальном интернет-портале правовой информации обнародовано распоряжение правительства РФ от 13.10.2022 года № 2999-р, в котором фигурирует наименование выбранного подрядчика для проектирования и восстановления «разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского залива». Исполнителем по заказу ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» будет коммерческая компания из Москвы — ООО «Нижнеангарсктрансстрой». ИА REGNUM выяснило некоторые детали о подрядчике.

Крымский мост © ИА REGNUM

В документе уточняется, что работы должны закончить до 1 июля 2023 года. У ООО «Нижнеангарсктрансстрой» есть право привлекать субподрядчиков, но лично оно должно взять на себя не менее 50% от объёма работ.

В ЕГРЮЛ на сегодня есть лишь одна действующая компания с таким наименованием. Она создана в Москве в июне 2012 года для строительства дорог и мостов. Директор и владелец — Всеволод Соколов. Иных активов за Соколовым не числится.

Судя по данным базы «Контур. Фокус», в 2020 году компания была поставщиком услуг для ФГУП «Крымская железная дорога». По итогам 2021 года компания указала выручку в размере всего 850 тыс. рублей при выручке 2020 года — более 3,3 млрд рублей. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год компанией получен чистый убыток в размере 429,2 млн рублей.

Все прочие компании с таким наименованием в ЕГРЮЛ фигурируют как прекратившие деятельность.

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. Из-за подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролёта. 14 октября стало известно об аресте ряда лиц, причастных к совершению террористического акта.