Екатеринбург, 14 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Свердловской области специалисты консультативных пунктов для потребителей за 9 месяцев 2022 года обработали более 15,7 тыс. обращений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

По данным ведомства, чаще всего потребителей интересуют вопросы продажи непродовольственных товаров (41%), в том числе мобильных телефонов, пластиковых окон, лекарственных препаратов и строительных материалов. Уральцы также обращаются с вопросами об оказании жилищно-коммунальных, финансовых и бытовых услуг.

На основе обращений граждан специалисты Роспотребнадзора подготовили 785 претензий на сумму более 21,8 млн рублей. В досудебном порядке удовлетворено 63% от рассмотренных претензий.