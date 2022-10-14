14 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем выступлении на международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Россия продолжит продавать природный газ на мировые рынки и что для этой цели по-прежнему активно задействованы газопроводы «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Голубой поток». Путин отметил, что утраченный в результате саботажа объем транзитного газа в «Северном потоке» будет перемещен в регион Черного моря посредством создания газового хаба в Турции.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы можем перенаправить газ, который нельзя отправить по трубопроводам «Северный поток», а именно по Балтийскому морю, в Черное море и сделать его основным трубопроводом для поставок российского газа, и поставлять наш природный газ в Европу через Турцию. Конечно, если этого захотят и наши партнеры, мы создадим в Турции очень крупный газораспределительный центр для Европы», — заявил Путин.

Напомнив, что его страна продолжает поставлять газ в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», российский лидер заявил, что два рассматриваемых газотранспортных маршрута «имеют очень высокий уровень экономической выгоды и безопасности транспортировки газа». Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что никто не может гарантировать, что Европа переживет зиму с имеющимися запасами газа. В аномально холодную погоду Европе может не хватить порядка 800 млн кубометров газа в сутки, что составляет треть от объема потребления. Он отметил, что будет рассмотрен вопрос о создании на границе Турции с Европейским союзом (ЕС) газораспределительного центра для транспортировки российского природного газа.

В соцсетях начали обсуждать эти два важных заявления, предполагая, есть ли у России планы на Турцию по природному газу.

Телеканал ENSONHABER следующим образом опубликовал эти заявления, которые во всех новостных каналах проходили как последние новости:

@ensonhaber: «Владимир Путин заявил: «Мы можем создать газовый центр в Турции». Обратив внимание на территориальное расположение Турции относительно поставок газа в Европу, Путин отметил: «Мы можем создать в Турции крупный газовый хаб для Европы».

Обрадованный этому заявлению пользователь по имени Исмаиль Кескин публикует следующий комментарий:

@ismailizgrev191: «Путин — настоящий мужчина. Пусть покарает меня Аллах, если я не смогу перевести на его сторону весь мусульманский мир. Я отвечаю за свои слова, Аллах тому свидетель».

Пользователь с ником Озгюр Адам (Свободный человек) публикует следующий комментарий:

@ozguradamTurk: «После заявления Путина о том, что «мы можем создать в Турции крупный газовый хаб для Европы», вся оппозиция в Турции начала грызть ногти…»

Газопровод «Турецкий поток» Turkstream.info

Пользователь с ником Марксист отвечает на этот комментарий следующим образом:

@IhtilalciS: «Оппозиция должна немедленно прекратить враждебно относиться к Путину. Боюсь, из-за этого они могут проиграть выборы. Россия дружественная для нас страна. Россия борется с американским империализмом, неонацизмом. Спасение мира и человечества происходит через Россию и Китай. Повторяю, мы друзья России».

Финансовый эксперт Мерве Шимшек публикует следующий комментарий:

@mrv_simsek06: «Это заявление принесло облегчение для ПСР. Путин, дай Бог не сглазить, работает словно член партии ПСР для переизбрания Эрдогана. Путин заявил: «Турция может стать крупнейшим европейским газовым узлом… центром распределения природного газа».

Эксперт по международным отношениям, политолог, журналист, доктор наук Ахмет Шахидов публикует следующий комментарий:

@shahidovcom: «Россия на самом деле таким образом предоставляет Турции собственные газовые мощности. Ей и самой будет так спокойно, и берет таким образом Турцию на свою сторону. Президент России Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Путин отметил, что Россия может осуществить транзит газа из «Северного потока» в Черноморский регион и в Турцию».

Студент университета Омер Фарук Кандемир публикует следующий комментарий:

@OmerKandem: «Это заявление подразумевает гораздо больше, чем безопасность энергоснабжения. Например, после окончания [конфликта в Донбассе] направить газовые потоки в обход [территории бывш. УССР]…»

Преподаватель на пенсии Мемдух Минеоглу публикует следующий комментарий:

@MMineoglu: «Северный поток — 2» прекратил работу из-за саботажа. Россия перекроет вентиль. Ей нужно продать кому-нибудь остаток газа. Здесь на первый план выходит Турция. Турция должна воспользоваться этой возможностью».

Журналист, публицист Ибрахим Карагюль публикует следующий комментарий:

@ibrahimkaragul: «Путин заявил, что: «мы можем создать в Турции крупный газовый хаб для Европы». Глава Газпрома Алексей Миллер отметил: «Мы готовы создать платформу на границе Турции и ЕС для продажи газа». Сотрудник Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков отметил: «Турция сама по себе является центром».