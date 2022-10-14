Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Новосибирске 15 октября состоятся курсы по оказанию первой медицинской помощи в условиях боя. Организаторы — Новосибирское отделение Российского Красного Креста при поддержке управления общественных связей, сообщили в мэрии города.

Демонстрация действий по оказанию первой медицинской помощи Василий Иванов © ИА REGNUM

«На курсах расскажут о том, как накладывать жгут и повязки, что делать при контузии и шоке, как справиться с ожогами, мозолями и обморожением, как проводить сердечно-легочную реанимацию, что делать при переломах, травмах и нарушении дыхательной непроходимости. Также для участников проведут мастер-класс по психологической помощи», — рассказали в городской администрации.

Власти уточнили, что по экспресс-программе «Первая помощь в условиях боя» подготовку прошли 270 мобилизованных.