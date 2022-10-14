Херсон, , 11:09 — REGNUM В другие регионы России призвал выехать жителей Херсонской области заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он заявил об этом 14 октября в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Кирилл Стремоусов (сс) Зихварт Яровой

Как отметил Стремоусов, присутствие мирных жителей на территории боевых действий снижает манёвренность военных и опасно для жизни жителей региона.

При этом заместитель главы администрации области подчеркнул, что российские военные, в отличие от киевских нацистов, не будут прикрываться мирным населением и из-за этого же не смогут дать отпор боевикам ВСУ при их заходе в населённый пункт.

Помимо того, он добавил, что также киевский режим может подорвать Днепрогэс, чтобы попытаться форсировать Днепр, а потому российские войска в регионе должны встретить врага во всеооружии.

«Обстрелы Херсонской области опасны прежде всего для мирного населения. Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время зачистки территории от укронацистов и западных наемников администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в [другие регионы РФ]», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в различным провокациям на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо быть готовым всем входящим в него странам.