Москва, 14 октября 2022, 11:09 — REGNUM Отказ Киева от участия в мероприятиях по линии СНГ — это упущение для его самого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что «каждый раз подчеркивается актуальность и жизнеспособность этого объединения, и уже на почве СНГ вызревают более продвинутые интеграционные структуры».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у СНГ есть шансы снизить зависимость от общемировых потрясений.
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