Москва, 14 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Отказ Киева от участия в мероприятиях по линии СНГ — это упущение для его самого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наверное, это в первую очередь упущение для самого [Киева], то есть он не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он добавил, что «каждый раз подчеркивается актуальность и жизнеспособность этого объединения, и уже на почве СНГ вызревают более продвинутые интеграционные структуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у СНГ есть шансы снизить зависимость от общемировых потрясений.

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