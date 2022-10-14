Москва, , 11:07 — REGNUM В генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) примет участие делегация Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 14 октября заявил президент ОКР Станислав Поздняков на Всероссийском форуме олимпийских советов.

Станислав Поздняков Kremlin.ru

«Я бы хотел отметить, что, несмотря на полемику на страницах прессы, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК) не прекращалось ни на один день с 24 февраля», — сказал Поздняков.

Он рассказал, что через несколько дней делегация ОКР примет участие в генассамблее АНОК — организации, объединяющей 206 национальных олимпийских комитетов.

Генеральная ассамблея АНОК состоится с 18 по 21 октября в Сеуле.

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