Стокгольм, 14 октября 2022, 11:12 — REGNUM Новое правительство Швеции, которое вступит в должность на следующей неделе, может и должно принять ряд мер, которые, если не приглушат высокую инфляцию, то хотя бы сгладят ее последствия для граждан. Об этом в эфире телеканала SVT рассказал профессор экономики Гарри Флам.
«До сих пор правительство предоставляло скидку гражданам на счета за электроэнергию, возможно, было бы лучше предоставить денежную поддержку или какую-либо форму поддержки доходов, прежде всего, для лиц с самыми низкими доходами», — посоветовал экономист.
Второй конкретной мерой должна быть временная отмена амортизации по кредитам, что было сделано во время пандемии коронавируса.
«Всем нужно затянуть пояса — и домохозяйствам и частным компаниям», — скал профессор Флам.