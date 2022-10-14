Стокгольм, 14 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Новое правительство Швеции, которое вступит в должность на следующей неделе, может и должно принять ряд мер, которые, если не приглушат высокую инфляцию, то хотя бы сгладят ее последствия для граждан. Об этом в эфире телеканала SVT рассказал профессор экономикиГарри Флам.

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«До сих пор правительство предоставляло скидку гражданам на счета за электроэнергию, возможно, было бы лучше предоставить денежную поддержку или какую-либо форму поддержки доходов, прежде всего, для лиц с самыми низкими доходами», — посоветовал экономист.

Второй конкретной мерой должна быть временная отмена амортизации по кредитам, что было сделано во время пандемии коронавируса.

«Всем нужно затянуть пояса — и домохозяйствам и частным компаниям», — скал профессор Флам.